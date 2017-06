Boligprisene sank med 1,1 prosent i mai

Saken oppdateres

Boligprisstatistikken for mai viser at boligprisene sank nominelt med 1,1 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene ned med 0,7 prosent.

Statistikken legges frem av Eiendom Norge i samarbeid med Finn og Eiendomsverdi. Flere har spådd prisnedgang og tallene for Obos viste nedgang fra april til mai.

Historisk svak måned

– Mai-tallene er den svakeste siden 2007. Det er faktisk den svakeste måneden siden vi startet målinger i 2003, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Han mener man nå ser en knekk i utviklingen, en utvikling som har vært laber også de siste fire månedene.

– Tolvmånedersveksten er på vei nedover, nå ligger den på 8,3 prosent.

Dreyer forventer at tolvmånedersveksten går ytterliggere nedover i juni og juli.

De store regionale forskjellene begynner å utligne hverandre. Nå stiger Stavanger, mens Oslo går nedover.

– Ikke alt er dystert

Dreyer understreker at det er høy aktivitet i boligmarkedet.

– Ikke alt er dystert. Det er solgt 4,5 prosent flere boliger enn samme tid i fjor. Boligmarkedet er velfungerende, mener han. Man får kjøpt og man får solgt, men det tar bare litt lenger tid å få solgt.