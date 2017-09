Boligprisene steg med 1,2 prosent i august - men svak prisutvikling

Saken oppdateres

De siste ti årene har august normalt vært en av månedene med størst vekst i boligprisene.

Boligprisene steg med 1,2 prosent nominelt, korrigert for sesongvariasjoner sank de med 0,4 prosent fra juli til august. Det viser boligprisstatistikken for august fra Eiendom Norge, Finn og Eiendomsverdi som ble lagt frem tirsdag formiddag.

Prisutviklingen de siste 12 månedene er på 3,1 prosent. I januar var dette tallet på over 13 prosent.

– Boligprisutviklingen sett landet under ett er ikke overraskende. Det som overrasker oss, er at det er flere byer enn Oslo som har negativ utvikling, sier Christian V. Dreyer, adm. direktør i Eiendom Norge.

Hva er forskjellen på nominell prisstigning og sesongkorrigerte priser? Den nominelle prisstigningen forteller hvordan boligprisene utvikler seg fra måned til måned i prosent. Den forteller dermed hva gjennomsnittprisene på boliger har økt eller sunket i faktisk kroner og øre fra en måned til en annen, omregnet i prosent. De sesongkorrigerte tallene forteller noe om hva som er vanlig prisstigning eller -nedgang i samme periode foregående år. Dersom tallene synker eller stiger etter sesongkorrigering viser det med andre ord hvordan boligprisene utvikler seg nå, sammenlignet med «normalen». I praksis betyr det at selv om den nominelle prosenten viser økning, kan det sesongkorrigerte tallet være negativt, fordi man sammenligner tallet med året før. Blir økningen lavere enn forventet med tanke på samme periode foregående år, får man et negativt tall. Kilde: Huseiernes Landsforbund, NEF

– Januar og august er normalt de sterkeste månedene i året, og dette er utvilsomt en svak august-måned sammenlignet med hvordan august pleier å være, sier han og legger til:

– Knekkpunktet oppover i august er vesentlig svakere enn vi er vant til.

– Prisnedgangen i boligmarkedet er blitt beskrevet som et Oslo-fenomen, men det er det ikke lenger dekning for å si. Veksten i boligprisene de siste 12 månedene har svekket seg over hele landet. Det er nå flere byger og regioner med negativ 12 måneders vekst.

Gjennomstnittlig formidlingstid er nå 37 dager. Antall boliger lagt ut for salg i august var 11.657, noe som er en økning på 13,2 prosent flere enn i samme måned for ett år siden.

Mindre forskjeller landet rundt

– Det er ikke store regionale forskjeller lenger. At Oslo trekker markedet ned, er det ikke lenger holdt for å si. Det er for eksempel første gang vi har en negativ 12-månedersvekst i Bergen siden 2009, sier Dreyer.

Slik ser det ut i de største byene:

Oslo: - 0,3 prosent

Bergen: 0,5 prosent

Trondheim: - 0,3 prosent

Stavanger: - 0,1 prosent

Kristiansand: - 0,6 prosent

Tromsø: - 0,2 prosent

Sterkest utvikling hadde Drammen – med en oppgang på 1,0 prosent.

Svakest prisutvikling hadde Kristiansand og Sandnes – med en nedgang på 0,6 prosent.

– Boligprisene utviklet seg svakere enn normalt, og trenden er gjennomgående for hele landet. Til tross for dette er det solgt mange boliger i løpet av denne måneden, noe som vitner om et marked i balanse, oppsummerer Dreyer.

Han mener boliglånsforskriften har hatt en klar effekt på markedet.

– Det blir stadig tydeligere at forskriften også demper markedet utover hovedstaden. Myndighetene må følge nøye med på utviklingen. Forskriften er midlertidig, og det er viktig at myndighetene vurderer den hvis det viser seg at konsekvensene er for store.

– Kjøperne kan velge mellom flere boliger

Hedda Ulvness, administrerende direktør i Eie, er ikke overrasket over Oslo-nedgangen på -0,3 prosent etter en litt kjøligere august-måned.

- Både antall budgivere og interesse har gått ned, og markedet er selektivt. Kjøperne kan velge mellom flere boliger. Det kan være noen trekker boligene sine fra markedet, venter på oppgang eller finner andre alternativer, det får vi se, sier Ulvness.

I Bergen har det vært lavt antall boliger og derfor en prisoppgang på 0,5 prosent, ifølge Ulvness. Det har ikke vært noen sterk vekst, men Bergens-markedet er sunt og normalt, mener hun.

Det er ingen store endringer i Stavanger, antall boliger for salg er normalt. Tross nedgang på 0,1 prosent mener Ulvness Stavanger og Hordaland fremdeles er på bedringens vei.

- I Trondheim går det litt ned, 0,3 prosent, men meglerne melder om god aktivitet i markedet. Trondheim har ikke hatt så kort omsetningstid som Oslo tidligere, så litt nedgang merkes ikke så godt, sier Ulvness.

Også i Tromsø fungerer boligmarkedet greit, mener hun, det er ingen store endringer å melde om.