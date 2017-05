Boligprisstatistikken: Boligprisene steg moderat i april

Etter en voldsom prisvekst i boligmarkedet i 2016 og begynnelsen av 2017, spesielt i hovedstaden, meldes det om tregere budrunder, mer selektive kjøpere og lavere prisvekst.

Boligprisstatistikken for april viser at prisene steg med 0,5 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner er prisene uendret. April en normalt en sterk måned, men kan være preget av påsken.

I formiddag ble boligprisstatistikken for april 2017 lagt frem av Eiendom Norge i samarbeid med Eiendomsverdi og Finn.

– Boligprisene i april-måned hadde en moderat utvikling over hele landet. Sterkest utvikling hadde Akershus, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Svakeste utvikling så man i Ålesund.

– Dette er en av de svakere aprilmånedene vi har sett de siste årene. Vi må tilbake til 2008 for å finne en svakere start på året. Det har vært en svak utvikling, sier Dreyer.

– Det er en utflatingstendens i prisene.

Dreyer forventer at den moderate prisutviklingen fortsetter i mai og utover. Han forventer at tolvmånedersveksten faller til seks til åtte prosent mot årets slutt.

Moderat utvikling i hele landet

De regionale forskjellene begynner å bli mindre. Tolvmånedersveksten er fremdeles veldig høy i Oslo, men den er sterkt fallende, ifølge Dreyer. Stavanger begynner å stige, mens Bergen, Trondheim, Tromsø har en fallende tolvmånedersvekst.

– Bergen, Trondheim og Kristiansand har hatt en negativ utvikling i april. Det er svakt, sier Dreyer.

– Vi snakker mye om et trendskifte, det kan jeg slutte meg til. Man ser en moderat utvikling over hele landet. Boligbyggingen møter befolkningsveksten og innstrammingen vedrørende fem ganger inntekt gjelder for hele landet, sier Dreyer.

Det er større konkurranse om kjøperne enn man har sett på lenge. Folk har mer å velge i, bekrefter Dreyer.

Prisstigning, tolvmånedersvekst og omsetningstid:

Oslo: siste måned, 0,6 prosent, tolvmånedersvekst, 20,7 prosent, omsetningstid, 14 dager (ikke endret)

Bergen: siste måned, −0,3 prosent, tolvmånedersvekst, 2,4 prosent, omsetningstid, 21 dager (økt med tre dager)

Trondheim: siste måned, −0,2 prosent, tolvmånedersvekst, 6,7 prosent, omsetningstid, 17 dager (sunket to dager)

Stavanger: siste måned, 0,1 prosent, tolvmånedersvekst, −1,2 prosent, omsetningstid, 40 dager (sunket 16 dager)

Kristiansand: siste måned, −03, prosent, tolvmånedersvekst, 1,5 prosent, omsetningstid, 63 dager (sunket fire dager)

Tromsø: siste måned,0,0 prosent, tolvmånedersvekst, 5,3 prosent, omsetningstid, 31 dager (økt med fire dager)

Ålesund: siste måned, −0,5 prosent, tolvmånedersvekst, 2,5 prosent, omsetningstid, 50 dager (sunket 13 dager)

Norge i gjennomsnitt: siste måned, 0,5 prosent, tolvmånedersvekst, 10,7 prosent, omsetningstid 33 dager (sunket én dag)

Bekymret for utviklingen

Man bør selge før man kjøper, mener Jan L. Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen.

– Vi tenker ikke på det, men det er enorm risiko å sitte med to boliger i dette markedet. Mellomfinansiering er dyrt, uttalte Andreassen onsdag.

Hvis alle selger før de kjøper kan boligmarkedet stå litt stille, innvender Andreassen selv. Det kan også gi unormalt stor tilbudsside til høsten. Han tror også usolgte nyboliger blir solgt til lavere priser etter sommeren. Ikke perlene, men ordinære leiligheter.

Terje Halvorsen, administrerende direktør i DNB Eiendom, merker også at markedet er litt avventende. Han forteller om «all time high» når det gjelder oppdrag som kommer inn, men den store flommen med boliger er ikke kommet ut ennå.

– Mange kjøpere er avventende og har ikke funnet den boligen de ønsker seg. Folk har mer å velge i enn noen gang, sier Halvorsen.