Bor du i et typisk norsk hjem? Sjekk her

Fem spørsmål om interiør og smak.

Eksperten: Gunn-Helen Øye

Utdanning: Cand.polit./sosialantropolog ved Universitetet i Oslo og Master i Luxury Management, Polimoda, Firenze

Jobber som: Sosialantropolog/trendspotter i Eye; watch

1. Hva er typisk innredning og interiør for Ola og Kari Nordmann i 2017?

– Nedtonede farger og enkel nordisk design. I likhet med nesten hele den vestlige verden. Folk liker det rent, ikke overlesset. Man skal ha få, utsøkte ting, som skal ha en historie.

– Det mest markante vi ser i trender og hjemmestil er hygge. Spesielt unge vil ha det koselig. Vi trenger hygge, varme og kos, og da må nips og ting inn i hjemmet.

2. Men noen grupper skiller seg litt ut fra det typiske?

– Smak er sammensatt av sosial bakgrunn/sosialisering, utdannelsesnivå, kulturell tilhørighet. Man vil vise hele bredden og dybden i hvem vi er. Vi dømmer andre ut fra eget ståsted, og de fleste av oss liker ikke det som er fjernt fra egen smak. Finanstoppen vil ikke trives hjemme hos MC-lederen og omvendt, men de skiller seg ut.

– En annen gruppe er bloggerne, som «lever av» interiørbloggen sin. De har grå fondvegg og sofa man kan krype opp i. Stilen skal se enkel ut, men man ser lett at det er stylet og arrangert. Akademikeren skiller seg også ut. Han eller hun viser gjerne at det åndelige vektes mer enn ting. Her er det arrangert rot, masse bøker og papirer som flyter.

3. Hvor mye har livssituasjonen å si for interiøret?

– Det er veldig avgjørende. Det tristeste er å komme inn i et hjem hvor et menneske har mistet livsgrepet. Alt flyter og det kan leses i kaos i alle rom.

– Så har du den matglade som virkelig gir tydelige spor om interessen på kjøkkenet. Det er ikke overfylt, men det er små, subtile detaljer som viser at her bor det en som elsker mat. Det er rent kjøkken, ren mat. Det er gjerne økologisk mat og Toro-poser er fy. Det er enkelt å se «singel jente» også. Hun er gjerne svak for rosa dill, fan av engler, påfuglfjær og lignende. Hun vil at hele henne skal eksplodere i den bitte lille leiligheten hun har.

– Også har du «han på farten», med et hjem uten noe som viser at han bor der. Slike hjem vi ser i krim på TV, som egentlig ikke finnes i virkeligheten.

For en tid tilbake var Øye på besøk i en enkes hjem. Hele hjemmet hadde stoppet opp for 20 år siden. Hun var fortsatt i fortiden, og hjemmet bar preg av det.

4. Hvem bestemmer over interiør og innredning i norske hjem?

– Smak og innredning avslører veldig godt hvilken tidsalder vi lever i, og hvilke rådende verdier som gjelder i dag. Det typiske hjemmet i dag, er et delingsunivers, hvor både loppisting og ekte dyre designikoner får plass. Og det viser at kjæresteparet har litt å si begge to.

– Ingen er sjefen, selv om den ene tror det, men vi kan faktisk avlese de gamle kjønnsrollene tydeligere nå enn for bare ti år siden. Mannen har for eksempel fått rollen over kjøkkenet, og hun velger de unike designlampene og flisene i gangen ved oppussing. Begge er fornøyde – og kranglingen om smak er minimal. Kvinner bestemmer nok mye, men det er nok mer forhandling enn før.

5. Kan man se at en mann er singel/ungkar på boligen, eller er det bare en myte?

– Det er alltid noe sant i myter. Så, ja. En singel mann har kanskje klatreutstyret sitt, to-tre treningssykler og ti par jobbesko i gangen. Flytter det inn en kjæreste skal jo også hennes høyhælte sko få plass – og vips så er det et delingsunivers der.

En ungkar er annerledes i dag enn for 20 år siden, mener Øye. En 40 år gammel ungkar viser særinteressene sine i interiøret i dag, for eksempel pipesamlingen. Han er ikke lenger enn sær, gammel gubbe som lukter vondt, slik den gamle forestillingen av ungkaren var.