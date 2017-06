Bør du selge boligen før du kjøper? Ja, mener én ekspert

Selger man bolig nå får man ikke nødvendigvis det man ønsker for boligen, mener Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea.

– Det er typisk for det fallende markedet, og det bidrar til å forsterke tendensen der mange selger først for å se hva man har råd til å kjøpe, sier sjeføkonomen.

Boligprisene for mai sank med 1,1 prosent i mai . Måneden er den svakeste siden man begynte å måle boligprisene, ifølge Eiendom Norge.

Man må selv vurdere risikoen når det gjelder kjøp av bolig for salg eller omvendt, mener Olsen.

– Hvis det skulle vise seg at boligprisene fortsetter å falle i Oslo, og du har kjøpt først og har regnet med å få en viss salgspris, men så får en halv million mindre, da sitter du jo der. Jeg tror mange nå vurderer å selge først, sier sjeføkonomen.

Det har vært et vanvittig prisbonansa hvor takstene hang etter, mener Olsen. Nå er situasjonen motsatt og folk må justere forventningene sine ved salg.

– Folk endrer adferd

Jan L. Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen, tror boligprisene vil falle med cirka ett prosentpoeng i måneden fremover. Men påpeker at det likevel gir vekst i 2017.

Andreassen er helt klar på at man bør selge før man kjøper bolig, men han synes stort sett alltid det er tryggest.

– Vi er inne i den fasen hvor folk endrer adferd. Man går fra å kjøpe først til å selge først. Det blir et vakuum av det, men det kan være en enorm risiko å stå med to boliger, sier Andreassen.

Samtidig mener han det er enklere å få kjøpt og solgt enebolig og rekkehus i hele Norge, fordi enebolig- og rekkehusmarkedet aldri fikk det løftet leiligheter fikk.

– Det blir ille i boligmarkedet noen måneder. Men utover høsten vil man se at renten fortsatt er lav og at folk fortsatt har inntekt, påpeker Andreassen.

Mange flere boliger til salgs

Prisstatistikken viser at det er 4,5 prosent flere boliger ute til salgs nå, sammenlignet med samme periode i fjor.

I mai økte antallet boliger til salgs i alle de største byene, en «drastisk» økning ifølge Eiendom Norge. Det igjen vil selvsagt påvirke prisutviklingen.

Samtidig tar det i snitt nå én dag kortere tid å få solgt boligen sammenlignet med mai 2016 da det tok 32 dager å selge. Av byene var det ifølge prisstatistikken lavest salgstid i Drammen med 13 dager og lengst salgstid i Sandnes med 80 dager.

Samtidig er det viktig å huske at tallene for omsetningstid ofte øker når markedet løsner, for da blir boliger som har ligget veldig lenge solgt.

– Ha buffer

Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, mener det viktigste er å ha en edruelig forventning når man selger.

– Man kjøper ofte bolig tilknyttet nabolag og skolekrets. Da har man ikke nødvendigvis så mye valg mellom kjøpe eller selge først. Men har man stram økonomi kan man vurdere å selge først, eller man bør ha litt buffer, mener Dreyer.

Han forventer at flere vil oppleve at det tar lengre tid å få solgt fremover i Oslo, men at man også kan merke litt til det resten av landet.