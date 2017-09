Denne boligen ble solgt 2,5 mill. over prisantydning

Prisene i boligmarkedet har falt de siste månedene, og alt tyder på prisene vil fortsette å synke i tiden fremover.

Men fortsatt finnes det boliger som får kjøpere til å tømme lommeboken og komme med bud langt over prisantydning. En enebolig på Sagene i Oslo, som ble solgt i slutten av august, er et eksempel på dette.

Det 149 kvadratmeter store huset fra 1983 lå ute med en prisantydning på ti millioner kroner. Til tross for at huset krever en solid runde oppussing, ble salgssummen til slutt 12,5 millioner – to og en halv million over prisantydning.

– Spesielle boliger selger godt

– Det var en hektisk budrunde med syv budgivere og totalt 28 bud. Budrunden startet på 7,3 og jobbet seg opp til 12,5 millioner. Til slutt ble det en duell mellom to budgivere, forteller megler Caroline Stensrød hos Krogsveen.

Kvadratmeterprisen ble på 83.892 kroner.

Kvadratmeterpris enebolig/delte boliger Oslo: Enebolig: 61.241 Delt bolig: 57.036 Bergen: Enebolig: 33.291 Delt bolig: 34.098 Trondheim: Enebolig: 34.182 Delt bolig: 36.139 Stavanger: Enebolig: 32.852 Delt bolig: 32.127 Kristiansand: Enebolig: 24.619 Delt bolig: 24.385 Ålesund: Enebolig: 24.376 Delt bolig: 28.063 Tromsø: Enebolig: 36.560 Delt bolig: 42.066 Kilde: Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi (rapport august 2017)

– Hvorfor var dette objektet så lett å selge?

– Det er fordi det er et hus på Sagene, noe som er veldig sjeldent. Disse boligene er ikke ofte ute i markedet. Beliggenheten er hele årsaken, for huset i seg selv må jo pusses opp, sier Stensrød.

Krogsveen-megleren sier hun opplever at det fortsatt er lett å få solgt hus og tomannsboliger, samt leiligheter som er strøkne og har det de fleste ønsker seg.

– Kjøperne har nå mulighet til å være litt mer kresne. De leilighetene det er noe å utsette på, går litt tregere. Mens leiligheter som er dønn strøkne og boliger som har noe helt spesielt, går veldig bra, sier Stensrød.

Ekspert: Fremdeles stor etterspørsel etter familieboliger

Bjørn-Erik Øye, partner i Prognosesenteret, sier det er én type bolig som ofte blir solgt godt over prisantydning.

– Den boligtypen det etterspørres mest, er familieboliger: eneboliger, rekkehus og flermannsboliger. Samtidig vil nordmenn ofte bo så sentrumsnært som mulig, selv om de vil ha en familiebolig. Idealboligen til nordmenn er jo en enebolig på Karl Johan, men det finnes det bare én av, sier Bjørn-Erik Øye og ler.

Derfor er han ikke overrasket over at eneboligen på Sagene ble solgt såpass mye over prisantydning.

– Det er blitt bygget mye smått i Oslo de siste årene, men veldig få familieboliger. Denne eneboligen på Sagene er et godt eksempel på en bolig som vil være veldig attraktiv. Det er en bolig som i stor grad nærmer seg nordmenns idealbolig, sier Øye i Prognosesenteret.

Samtidig mener han det er viktig å få frem at markedet ikke opplever noe krakk.

– Kjøpere og selgere møtes i et stort antall. Det selges boliger hele tiden, men til en litt lavere pris enn i vår. Omsetningen i markedet ligger på rekordnivå, sier Bjørn-Erik Øye.

– Å kjøpe bolig er ikke en transaksjon man kan kansellere. Man kan utsette det, men på et tidspunkt må man videre. Kanskje man får barn eller man bytter arbeidsplass. Dette går sin gang uavhengig av boliglånsforskrifter eller andre ting. Behovene for bolig er der, sier han.