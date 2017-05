Det at Solveig (86) bor akkurat her gjør henne unik

– Jeg er storfornøyd. Denne leiligheten er lun, lys og lettvint på alle måter. Jeg slipper å gå ut i kalde ganger. Og så er jeg veldig glad for den overbygde verandaen, sier Bjørdal etter å ha bodd i leiligheten på 71 kvadratmeter noen dager.

Med 30 centimeter isolasjon i yttervegger, varmepumpe som varmer tappevann og gir vannbåren varme i gulvene, og med vinduer med spesielt isolerende evne, har bygget energiklassifisering A.

Energibehovet er ifølge utbygger Roar Eiken i Norgeshus Din Bolig redusert med 75 prosent sammenlignet med en tradisjonell bolig bygd etter Tek10-standard med 20 centimeter isolasjon i yttervegger.

Passivhus Konsept utviklet i Tyskland. Det første passivhuset ble bygget i Darmstadt i 1991. I dag er det mer enn 40.000 passivhus i verden, hovedsakelig i Tyskland og Østerrike. Energibehovet er ca. 25 prosent av tradisjonelle boliger. Energibehovet reduseres gjennom isolasjon, tetthet, vinduer, utnytting av solenergi og varmegjenvinning.

Koster 20 prosent mer

Komplekset Engeset Panorama i Ørsta har tre etasjer, er 11,5 meter høyt og 75 meter langt.

Oppvarmet areal er cirka 2000 kvadratmeter, i tillegg kommer boder og carporter.

– Å bygge 27 leiligheter med tradisjonelt reisverk i tre etasjer etter passivhusstandard er unikt i Norge, mener Eiken.

– Det er bygging med reisverk av tre vi kan og har erfaring med, derfor bygger vi med denne metoden istedenfor betong. Myndighetene har lenge signalisert at passivhus skal bli ny standard i Norge. Selv om endelig vedtak har dradd ut, ønsket vi å teste ut løsningene. Norgeshus sentralt har fulgt oss hele veien, og bruker dette som et pilotprosjekt, sier han.

Han sier byggekostnadene er økt med 20 prosent, men han opplever at interesserte kjøpere ser at de også kutter energibruken og sparer penger over tid.

Da bygget stod ferdig i mars, var 22 av 27 enheter solgt. Leilighetene varierer fra 55 til 96 kvadratmeter og er priset fra to til fire millioner kroner før egeninnsats.

Ifølge Eiken eksisterer boliginvestorer knapt nok i markedet på Søre Sunnmøre, alle som har kjøpt er folk som skal bo i bygget. Hovedtyngden av kjøperne er fra 60 år og opp over, men det er også noen i 20-årene.

– Lignende prosjekt er planlagt andre steder, men da snakker vi om massivt treverk. Dette er et tradisjonelt reisverkhus, poengterer Eiken og sier det er aktuelt å sette opp flere tilsvarende bygg.

Men fokuset nå er et storprosjekt med 156 leiligheter i Volda, det bygges etter dagens byggtekniske forskrift, Tek10.

Tjenestepike gift med drengen

Bjørdal sier bakgrunnen for at hun valgte å flytte i en lettstelt leilighet var at huset hun bodde i var trekkfullt og upraktisk for en i hennes alder. Det er sønnen Arnold som har styrt prosessen.

– Det gamle huset som ligger 500 meter unna, måtte totalrenoveres. Skulle vi gå løs på det prosjektet hadde det kostet en million kroner. Og hva skulle vi gjort med mor det året arbeidet pågikk? Nei, dette er en løsning alle er fornøyd med. Jeg tror leiligheten er lett å omsette videre og merkostnaden som følge av passivhus vil man få tilbake, sier Arnold Bjørdal.

Historien om Solveig Marie Bjørdal er ikke bare typisk siden hun på sine eldre dager flytter fra enebolig til nybygget leilighet.

Det er også en klassisk bonderomantisk kjærlighetshistorie om tjenestepiken fra Rissa i Trøndelag som kom til gården Moerne i Follestaddalen og etter hvert ble gift med drengen.

Hun kom til Sunnmøre i 1950. Mannen døde for tre år siden. Huset ble bygget i 1961. Nå er det solgt til slektninger.

– Jeg har to søstre i Trøndelag som kommer på besøk. Det var viktig for meg å ha et ekstra soverom til gjester. Ellers er leiligheten veldig praktisk. Jeg er så glad og kry at jeg ikke kan få sagt det!

Nye byggemetoder

Noe av det utbygger Eiken mener gjør bygget unikt er at det istedenfor reisverk i massivt tre brukes en metode der plater fungerer både som avstiving og vindtetting.

Isolasjon er skrudd fast direkte utenpå platene uten at man er avhengig av å treffe en stender.

Platene er trelags, laget av furuflis, limt sammen med flytende syntetisk lim, og har den nødvendige skrufasthet for systemet.

Ytterveggen blir til sammen isolert med 30 centimeter isolasjon, der 10 cm ligger utvendig, 15 cm i bindingsverket og fem cm i den innvendige foringen som er avsatt til tekniske installasjoner for rørlegger og elektriker.

– 20–25 prosent mer energieffektive

Ifølge statssekretær Bjørnar Laabak (Frp) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet er kravene i byggteknisk forskrift allerede skjerpet til passivhusnivå.

- Energikravene ble skjerpet til passivhusnivå i 2015 med virkning fra 1. januar 2016. Kravet om passivhusnivå betyr at nye bygg vil bli om lag 20-25 prosent mer energieffektive sammenliknet med kravene fra 2010. Til sammen vil nye krav kunne spare om lag 1 TWh energi hvert år, når de får full effekt. Til sammenlikning er det nesten like mye energi som 50.000 husholdninger bruker årlig.

Laabak sier en ny byggteknisk forskrift med forenklede krav skal trå i kraft fra sommeren:

– Regjeringen har gjennomført en rekke andre tiltak som skal få ned kostnadene på boligbygging. Blant annet har forslag til ny byggteknisk forskrift, TEK17, akkurat vært på høring. Nye, forenklede tekniske krav skal trå i kraft fra sommeren.