Dette kan du gjøre i hagen nå

Fem spørsmål og svar om sommerhagen.

Eksperten: Marianne E. Utengen

Jobber som: Gartner i Hageselskapet og redaksjonsmedarbeider i tidsskriftet Norsk Hagetidend. Har skrevet boken «Den grønne sans, 2009» med Tommy Tønsberg.

1. Hva kan man beskjære nå?

– Mindre inngrep som stussing, trimming, fjerning av døde greiner og pinsering (kniping av skudd), kan vi gjøre fortløpende gjennom sesongen. Ikke beskjær under blomstring, men tidligblomstrende busker som syrin, gullbus, brudespirea, blodrips, småildkvede og dyftkrossved beskjæres nå. Ellers klipper vi vekk neste års flor.

– Et tips: Klipp aldri midt inn i en busk. Det gjør den tett og blomstringen kommer dårligere frem. Ønsker du å redusere høyden på busken, fjern heller noen av de eldste grenene. De har vokst lengst og er dermed også høyest.

2. Nå trenger hagen gjerne mer næring i form av gjødsel. Hva bør man bruke?

– Planter i vekst trenger næring, spesielt der vi dyrker grønnsaker – vekster som skal høstes og fjernes fra hagen. Næring kan gis på flere måter, med forskjellige kunstgjødselpreparater, kompost eller organiske gjødseltyper som for eksempel kompostert gjødsel fra dyr. Kunstgjødsel virker presist, er renslig og virker raskt. Organisk gjødsel virker litt tregere, men har langtidseffekt. En sideeffekt er også at organisk gjødsel gir mat til meitemarken og mikrolivet i jorda, mens kunstgjødsel bare inneholder de rene næringsstoffene.

– Uansett hvilket produkt du velger er det viktig å bruke riktig dose, les på pakken. Men fordel gjerne dosen over tre-fire ganger. Plantene kan bare nyttiggjøre seg en viss menge gjødsel. Gir vi hele dosen på én gang vil resten renne vekk med regnet.

3. Hvordan får man sommerblomster og planter til å holde litt lenger?

– Plant alltid om sommerblomstene i en annen og større potte. Den lille potten de er dyrket i inneholder for lite jord til et lykkelig uteliv. Bruk god plantejord, minst mulig torv, mest mulig kompost, og bland gjerne inn langtidsvirkende gjødsel når du planter. Det fins egne produkter som egner seg til dette.

– Velg en stor og romslig potte, større enn du tror, og sørg for at det er hull i bunnen der overskuddsvann kan renne ut. Legg noe drenerende i potta, et minst 10 cm tykt lag, potteskår, grov grus eller leca. Så planter du. Trykk jorden godt til og husk at jordklumpen må dekkes til, ellers virker den som et sugerør den vann fordampes.

– Vann jevnlig, hver dag på de varmeste dagene, og bland næring i vanningsvannet om du ikke allerede har sørget for det ved planting. Knip vekk avblomstrede blomster. Om planten får danne frø er den ferdig med å reprodusere seg selv og blomstringen opphører. Ikke alle blomster må knipes, prøv deg frem. Blir blomstringen dårligere, fjern gamle blomsterhoder. Det er særlig storblomstrede sommerblomster som bør knipes.

4. Er det noe som kan være lurt å plante eller planlegge nå?

– Nå kan alt mulig plantes; sommerblomster, busker, trær, grønnsaker, stauder. Nå skal det bugne! Vil du ha bær eller frukt i hagen, løp og kjøp! Det blir raskt utplukket, og matplanter som står lenge i potte i hagesenteret kan tape kvaliteten.

Enda flere tips:

5. Hvordan får man hagen til å overleve ferien om man skal bort?

– Første bud er som sagt å dyrke i store potter – mye jord holder på mer vann. Så gjelder det å begrense fordampingen eller sørge for vanning i ditt fravær. Det kan vi gjøre ved å sette pottene i skyggen. Som regel har vi minst sol på nordsiden. Pass også på å skjerme plantene for uttørrende vind. Videre går det an å klippe plantene litt tilbake. Mindre bladmasse og færre blomster gir mindre fordamping.

– Sett ut mange bøtter med vann, noe å vanne med og spør naboen! Det er det enkleste vanningstrikset. Kanskje kan du betale med noe godt fra kjøkkenhagen?

– Har du mange potter og annet som trenger vann er det ikke like lett å spørre noen. Da er et vanningsanlegg å anbefale. For 1500–2000 kroner får man et enkelt system med vanningscomputer som kan brukes i mange år. Skal du bare være borte i noen få dager kan en flaske opp ned fungere. Fyll en halvannenliter med vann og trykk den raskt ned i jorda. Ofte er det bare det som skal til.