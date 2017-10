Dikter Gabriel Scotts gamle barndomshjem: – Allerede før jeg kom innenfor dørene, skjønte jeg at dette stedet var vårt nye hjem

– Gabriel Scott var opptatt av mobbing og de svake i samfunnet, og nestekjærligheten var sentral i hans dikting. Disse temaene rører noe ved meg, sier Vibeche Grødum (39) mens hun forsøker å holde tilbake den ivrige Border collie-valpen med det passende navnet, Scott.

Dersom du har vært i Høvåg kirke i Aust-Agder har du garantert lagt merke til det gamle skjeve huset like ved, som var fast prestebolig i bygda fra midten av 1800-tallet og en stund framover.

I 1882 flyttet familien til Gabriel Scott inn i huset, fordi faren ble prest i Høvåg. At det historiske huset nå er blitt hjemmet til Vibeche og hennes familie, er ganske tilfeldig.

– Jeg er opprinnelig fra Sørlandet, men flyttet til Kongsberg som ung. Etter hvert så fikk jeg familien med meg, og vi endte altså her, smiler Vibeche.

Nå er det tre år siden hun la merke til boligannonsen på Finn.no og satte seg i bilen og kjørte sørover. Sola skinte da hun tok av fra motorveien og endte opp på kirkeplassen i Høvåg. Hun åpnet den hvitmalte stakittporten inn til det 200 år gamle huset og skjønte at dette var stedet. Dette var familiens nye hjem.

– Jeg ringte mannen min med en gang og sa ifra, og heldigvis så forsto han hvor begeistret jeg var.

Og i løpet av et par hektiske dager med bankbesøk og budrunder, ble huset deres.

Pendlertilværelse

Men det har vært tre litt strevsomme år. Enn så lenge pendler ektemannen Morten Dahlskås fra jobben i Kongsberg, mens de yngste barna og Vibeche bor fast i Høvåg. Vibeche jobber som frilansjournalist og studerer ledelse.

Hun er også aktivt i det lokale historielaget og redaktør for medlemsbladet til Gabriel Scott Selskabet, en organisasjon som ble stiftet for å fremme Gabriel Scotts dikting.

– Jeg har engasjert meg veldig i historien og synes det er svært interessant, sier hun og fortsetter:

– Det er selvsagt litt slitsomt når mannen min pendler og jeg er alene med barna i ukedagene, men det er en inkluderende bygd med en helt fantastisk natur. Vi er blitt veldig glad i Høvåg.

Men overgangen fra et splitter nytt hus fra 2011 i et byggefelt i Kongsberg, til et flere hundre år gammelt hus på landet i Høvåg, har også sine huslige utfordringer.

– De største forskjellene opplever jeg i det daglige. Om høsten og vinteren så fyrer vi med ved og går med tjukke sokker inne. Det er høye dørsviller hvor vi alltid snublet i starten, og det er lavt under taket og steil trapp. Det blir litt hyttefølelse, men på en god måte.

Gammelt hus i god stand

Vibeche kjenner på ansvaret ved å eie et historisk sted som den gamle prestegården er. Huset ble heldigvis tatt godt vare på av de tidligere eierne, så paret har stort sett gjort kosmetiske endringer.

– Vi malte mesteparten innendørs da vi overtok, bortsatt fra noen vegger med forholdsvis ny tapet, og vi har pusset opp badet. Vi har også lagt nye fliser for å gjøre det litt lysere her inne.

Og i sommer så malte de utvendig.

– Det er stadig vekk ting som må gjøres siden huset er så gammel, men jeg er opptatt av å holde det ved like og bevare det for de som skal ta over etter oss, sier Vibeche.

Men ansvaret og arbeidet tynger henne ikke, heller tvert i mot.

– Det har vært et flott sted i over 200 år, og nå er det vår tur til å ta vare på det. Det føles meningsfullt, og jeg liker det.

Som å bo i en drøm

Vibeche er imponert over hvordan familien raskt har blitt inkludert i bygdesamfunnet som har cirka 2000 fastboende. Hun forteller at barna har fått gode venner i nabolaget. Dessuten har hun fått sansen for hagearbeid, og det er det nok av her ute.

– Nå som jeg jobber hjemmefra så har jeg mer tid til å stelle i hagen, og det tror jeg er mye av grunnen til at jeg er blitt så glad i hagelivet. Hvis tiden ikke strekker til, kan en stor hage bare bli stress. For meg, derimot, er det rene terapien. Jeg elsker å holde på i hagen og la tankene vandre.

Og jo lenger hun bor her, jo mindre savner hun hverdagen i et travelt bybilde.

– Når jeg kjenner den friske luften mens jeg bærer inn ved for å fyre opp i peisen, for så å sette meg med ei god bok. Da har jeg det godt, da. Det høres ut som en klisjé, men da føles det som å leve i en drøm, avslutter Vibeche Grødum.

Du kan se mer fra dette hjemmet på instagramkontoen: Scotthouse_bythesea