Forbered hagen på høst: Men ikke beskjær eller gjødsle på denne tiden

Fem spørsmål om hvordan man kan forberede hagen på kaldere tider.

Eksperten: Marianne E. Utengen

Jobber som: Gartner i Hageselskapet og redaksjonsmedarbeider i tidsskriftet Norsk Hagetidend. Har skrevet boken «Hage på balkongen» med Tonje Waaktaar Gamst og Jorunn Amdal og «Den grønne sans, 2009» med Tommy Tønsberg.

1. Hva bør man gjøre i hagen nå på høsten?

– Om høsten er det lite man må, men mye man kan gjøre. Det man gjør letter arbeidet til neste sesong.

– Luke! Jo mer vi luker nå, desto bedre start får vi neste år. Mange av ugressene spirer nå og danner små rosetter som vil overvintre. Så snart snøen går er de i full gang. Fjerner du dem nå, ligger du i forkant.

– Fjern snegleegg! Brunskogsnegler legger egg under heller, plankebiter og ellers der det mørkt og fuktig. Snart klekker de og småsneglene som skal overvintre vil krype ut i hundretalls. Eggene ligger i klynger og er melkehvite. Drep dem med kokende vann før det er for sent.

2. Hva kan man vente til våren med å gjøre?

– Gjødsling bør vi vente med til våren. Nå skal plantene avslutte veksten og forberede seg på vinteren. Det samme med store beskjæringsjobber. Kraftig beskjæring vil provosere frem ny vekst som i neste omgang vil ha problemer med modne av før vinteren kommer.

3. Hvilke planter og blomster kan trives i hagen på denne tiden?

– Hvis vi vil plante nytt i bed kan vi gjerne plante stauder på denne tiden. Altså flerårige, urteaktige vekster som visner ned når frosten kommer, men som kommer igjen til våren. Også busker og trær kan vi plante om høsten. Høstfuktig jord er ypperlig å plante i.

– Mange hagesentrene har salg der du kan gjøre et kupp, men pass på kvaliteten. Vi kan også plante stauder i potter og kar. Det er store eksemplarer i blomst å få kjøpt, og til våren kan de plantes ut i hagen om de har klart seg. Det er bra for både lommeboken og miljøet. Store høstkrysantemum, hortensia og diverse lyngvekster er også fint til høstpottene, men gir ofte kortere glede.

4. Om et halvt år er det vår. Hva kan man forberede til da?

– Vil du ha vårflor av krokus, tulipaner, narsisser og andre vakre vårgjester, må løken i jorden nå! Legg løkene straks du har kjøpt dem, kvaliteten forringes raskt i tørr og varm butikkluft. Av samme grunn bør vi kjøpe blomsterløk i fagforretninger, hagesentre eller spesialbutikker på nett, ikke tilfeldig fra en kasse i matbutikken eller byggvarehuset.

– Hvitløk legger vi også på denne tiden. Det er kjempegøy og enkelt! Hvitløken er tøff og tåler lave vintertemperaturer. Den trenger dessuten den kalde sesongen for å kløfte seg. Kjøp setteløk ment til formålet, ikke ta fra grønnsaksskuffen. Skikkelig setteløk er renset for sykdom og tilpasset vårt klima.

5. Hva bør man gjøre for å gjøre hagen klar for kaldt vær og vinter?

– Flytt inn eksotiske og varmekjære planter. Vil du ta vare på fuksia, rosmarin, pelargonia, engletrompet, blodbeger, lofos eller oliven, må de inn nå snart, før det blir frost. Det er miljøvennlig, billig og gøy å overvintre eksotiske planter, dessuten blir de større og får mer karakter med årene. Best trives de med temperaturer mellom fem og ti grader, pluss godt lys (dagslys eller plantelys), men her er det bare å eksperimentere etter «går det, så går det»-prinsippet. Oliven kan tåle en vinter med fem minus i stummende mørke, men det er ikke optimalt. De fleste eksotiske planter tåler ikke minusgrader.

– Rydd, tøm og vask: Tøm og vask potter, reparer, slip, rengjør og olje redskap, og få alt i hus. Alt for en bedre start neste år … eller ikke. Det er opp til deg. Tøm slanger og utekraner. Frostsprengte rør, slanger og dyser er kjedelig og dyrt.

– Ta inn med georgineknollene. Georginer har de siste årene vært en skikkelig hot plante. Klipp plantene ned og ta knollene inn nå, før frosten kommer. Plantene vil bli større for hvert år. Lagres tørt og ved ca. fem grader.