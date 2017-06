Lillian og Odd Magne drømte om fjellhytte, endte opp med «hytte på kaia»

For ti år siden drømte ekteparet Lillian Olsen og Odd Magne Lyngholm om å skaffe seg en støl på Haukeli, et krypinn i fjellet, lengst mulig unna hyttefeltene.

Men etter å ha vært med noen venner ombord i en Colin Archer-skøyte begynte de å drømme om en trebåt i stedet.

For to år siden kjøpte de MS Hellarnes. Fiskebåten som ble bygd i Volda i 1973, var fiskeskøyte på Finnmarkskysten i 30 år før den ble bygd om til turbåt.

Nå er den en flytende hytteleilighet midt i byen.

Hytte eller båt?

Når Olsen og Lyngholm blir lei av Haugesund og folkelivet, kaster de loss og drar til en ny havn. Egentlig trenger de ikke dra så langt, de liker seg aller best her innaskjærs og til kai.

– Jeg kan ikke tenke meg noe bedre enn lukten av sjø og terpentin. Fjellet er fint det, jeg ønsket meg jo i utgangspunktet til fjells. Men en hyttetomt på Haukeli koster jo like mye som hele denne skuta. Valget var egentlig enkelt. At vi har hytta så nær der vi bor er også et pluss, sier Olsen.

MS Hellarnes er 55 fot lang. På det bredeste måler den nesten fem meter. Lasterommet er bygd om til en stue med vedovn og varmekabler i gulvet.

Her nede er det også tre lugarer, dusj og toalett.

Kalesjen bak på hekken gir et ekstra uterom som også kan varmes opp. Herfra er det direkte inngang til byssa og videre opp i styrehuset.

– Det er et sutalaust liv, sier Lyngholm.

Kona nikker. Utsagnet har fulgt dem siden de kjøpte båten.

MS Hellarnes Ombygd fiskebåt fra 1973. Bygd i Volda. 55 fot, nesten fem meter bred. Båten har tre lugarer med sengeplass til åtte, i tillegg er det to soveplasser i salongen under dekk – og i nøden en oppe i byssa. Eiere: Lillian Olsen og Odd Magne Lyngholm, Haugesund Det beste med å ha en båt: Du kan flytte deg hvor du vil. Det er bare å reise til perlene, dra av gårde med hele hytta . Skipper Olsens tips: Ta D5L-sertifikatet (tidligere kalt kystskippersertifikatet) selv om båten er under 50 fot. Kunnskapen er viktig å ha når du ferdes i en stor turbåt. Skøytelivet passer for: Deg som kan slappe av og ikke må komme fort frem til målet. Dette er nesten som å ha en seilbåt, turen er målet. Årlige utgifter: 6000 kroner i forsikring, ca. 25.000 kroner i landstrøm, 15.000 i årlig kaileie (som er veldig billig). Ved marsjfart bruker de 15 liter diesel i timen.

Mye vedlikehold

Etter to år synes de fortsatt båtlivet er det beste. De bor her stort sett hele sommerhalvåret, stikker bare hjemom for å mate katten og klippe plenen.

– Misforstå oss rett, det er utrolig mye å vedlikeholde. Nesten litt for mye for to personer. Derfor gjelder å ta det pø om pø, ikke stresse og mase, sier Lyngholm, også kalt matrosen.

Olsen er skipper. Til forskjell fra når du kjøper deg en fjellhytte, må en av båteierne ha D5L-sertifikatet, tidligere kalt kystskippersertifikatet. Det må til for å styre skuten.

– Siden vi kjøpte en båt som var over 50 fot måtte en av oss ta D5L-sertifikatet for å kunne føre skuta. Jeg er vokst opp ved sjøen og har alltid brukt småbåt, men det var først da jeg satte meg på skolebenken at jeg skjønte hvor mye jeg ikke kunne og visste, sier hun.

Lite marked

Er du på leting etter en treskøyte, må du forberede deg på at det kan ta tid å finne båten du leter etter. Olsen og Lyngholm var på jakt i over ett år før MS Hellarnes dukket opp. Da hadde de sett på alle båtene som ble lagt ut for salg mellom Halden og Molde.

– Du må være innstilt på å dra et stykke for å finne den rette. Vi ville ha en båt som vi kunne flytte rett om bord i. Men de fleste vi fant var oppussingsprosjekter, sier Lyngholm.

En treskøyte passer for deg kan slappe av og ikke er opptatt av å komme raskt frem til målet. Det er nesten som å ha en seilbåt.

MS Hellarnes dukket opp på radaren i november 2014. Og utrolig nok kun en halvtime fra der de bodde.

Båten hadde alt de ønsket seg. Den var fiks ferdig pusset opp og uvanlig godt vedlikeholdt. Men mye større enn det de hadde sett for seg.

– Båten er akkurat sånn som fantaskøytene jeg husker fra barndommen, sier Olsen.

– Vi kalte dem bare for fantaskøyter, men det var nok oftest familier på sommertur, sier hun og legger til:

– Jeg husker klessnorene på dekk og det yrende livet. Jeg var 13 år, hadde sommerjobb på kaien og sa til sjefen min, en dag vil jeg også ha en sånn båt!

Kjøpers marked

– Er du på leting etter en treskøyte, så er det kjøpers marked nå, sier Åsmund Kristiansen, avdelingsleder for fartøyvern ved Hardanger og Voss Museum.

– Du får mye båt for pengene, rett og slett fordi trebåter ikke er moderne. Folk vil ha plast, sier han.

Å bygge en ny, stor trebåt i Norge er ikke like lett i dag som det var tidligere. Næringen er mer eller mindre er blitt helt borte. Robåter er det mange som bygger, men om du er på leting etter drømmeskøyten og ikke finner den på bruktmarkedet, har du en utfordring.

– Og det er ikke fordi kompetansen er borte, mener Kristiansen.

– Her ved Hardanger Fartøyvernsenter har vi bygd en kopi av en stor havfiskebåt fra 1880-90-åra til Sunnmøre museum. Vi har også rehabilitert Gå På , en fiskeskøyte fra Bømlo. Den eies av rederiet Eidesvik og brukes som turistbåt. Så ja, det går an. Vi har fortsatt folk som kan trebåtbyggerfaget, men det går helst i spesielle oppdrag.

Hytte eller båt, hva er økonomisk smartest?

– Ingen av delene, sier Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret.

Er du ute etter sikker kapitalinvestering bør du styre unna både hytter og gamle treskøyter. Men det kan være verdt hver eneste krone likevel.

– Når nordmenn kjøper hytter er det fordi vi har en lengsel etter frihet og uavhengighet. Vi har et veldig romantisert forhold til hyttelivet, ser for oss åpne vidder og utsikt. I praksis havner omtrent alle i et hyttefelt nær alpinanlegget. Det er ikke pengene som er motivet, men drømmen som driver oss – og da kan hytta og treskøyten tilføre et lykkeelement som er vel verdt pengene!