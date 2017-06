Mistenker at innbruddstyver har sjekket Facebook

Fem spørsmål om innbrudd og tyveri i forbindelse med ferietid.

Eksperten: Ole Irgens

Jobber som: Kommunikasjonssjef i Tryg Forsikring

Utdannet: Journalist

1. Hva bør du gjøre når du skal reise bort med tanke på innbrudd?

– Gjør hjemmet minst mulig attraktivt for tyver. Rydd bort verdigjenstander utendørs, for eksempel dyre griller eller hagemøbler. Ikke la huset se ubebodd ut – en tom søppelkasse og en full postkasse er et sikkert tegn på at eierne er bortreist.

– Husk at også tyver bruker sosiale medier – det er kanskje ikke så lurt å kringkaste for all verden av man reiser bort på ferie. Mange har åpne profiler som er lette å søke opp. Å legge ut bilder på Facebook eller Instagram mens du er på ferie, gir tyvene en bekreftelse på om du virkelig er på ferie selv om huset ditt ser bebodd ut og alle forholdsregler er tatt. Vi har ikke konkrete saker, men det er tilfeller der vi mistenker at tyvene har sjekket ut profiler før de har tatt seg inn i boligen.

2. Hva vil eventuelle innbruddstyver være mest interessert i?

– Tyver stjeler det som kan selges. Lett omsettelige verdigjenstander som PC-er, nettbrett og mobiltelefoner, samt smykker og kontanter er alltid attraktivt. Men pass og ID-kort kan også være interessant på grunn av ID-tyveri. Små, verdifulle gjenstander er mest attraktive.

– Tenk at tyver også stjeler dyre klær som dresser eller bunader, dyre sko, kostbart verktøy, felger og dekk, tilhengeren til bilen (som de stabler tyvegodset på før de kjører vekk) og hagemøbler og griller.

3. Hvordan pleier tyvene å komme seg inn?

– Mange sikrer seg med en solid lås på hoveddøren, men tyvene tar seg heller inn en dårlig bakdør, der de kan være i fred.

– Dersom du har bakdører eller vinduer som ligger skjermet for innsyn, er dette god adkomst for tyver, og de fleste innbruddene skjer også her. Her bør man sikre seg med ekstra låser på dører eller vinduer, eller gitter i ekstreme tilfeller. Ikke la stigene ligge ute når du drar på ferie. Sikkerhetslåsene i første etasje er lite verdt dersom du hjelper tyven inn det ubeskyttede vinduet i andre.

4. Hvordan bør man alliere seg med naboene?

– Ja. Naboer kan tømme postkassen og legge avfall i søppelkassen. De kan også tenne og slukke lys for å gi inntrykk av at boligen er bebodd. Her kan man hjelpe hverandre når man er bortreist. Om naboen din har en ekstra bil, få ham til å parkere sin bil nummer to i innkjørselen din når du er borte.

– Vi vet at kriminelle ofte setter nabolag under overvåking. Reiser man bort, bør naboer eller andre som man setter til å passe på huset, være klar over noen metoder enkelte kriminelle bruker. Eksempler på dette er at teipbiter settes over dører, mynter legges på trappen og lignende. Så kommer man tilbake og sjekker, og er teipen eller mynten fortsatt på plass, betyr det at ingen er hjemme. Naboene bør se etter slikt, og fjerne eventuelle teipbiter, mynter og lignende.

5. Hvor bør man oppbevare verdisakene mens man er borte?

– Små og verdifulle gjenstander kan oppbevares i safe eller sikkerhetsboks i huset. Tyvene tar seg sjelden tid til å dirke opp en slik boks. Du kan også deponere verdisaker hos venner og familie, men husk at også de kan bli utsatt for innbrudd.