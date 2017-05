Så lenge holder maten egentlig i fryseren

– Det er mange som er veldig opptatt av i datostemplingen på frysevarer, men datoen er bare en indikator på hvor lenge produsenten garanterer for kvaliteten på maten. Det er ingen fare forbundet med å spise mat som har ligget litt for lenge i fryseboksen, sier Siri Stavsholt Bujordet i Mattilsynet i Agder til Abito.no , Fædrelandsvennens boligsatsing.

Dersom du har spareribs fra forrige grillsesong i fryseren og datoen på pakken er passert, kan du fint grille dem nå.

– Ja, det går helt fint. Hjemme hos oss spiste vi nettopp spareribs som var gått ut på dato, og den smakte like godt. Det verste som kan skje er at smaken forringes, men det er ingen bakterier som utvikler seg i frossen tilstand, fortsetter hun.

Når matvarer er nedfryst vil ikke eventuelle bakterier forsvinne, men de vil heller ikke utvikle seg. Så dersom du fryser ned mat av god kvalitet, er den trygg å spise når du tar den opp. Men man bør ikke fryse «på grensen mat».

– Blir du fristet til å kjøpe matvarer på halv pris på «siste forbruksdag» kan du trygt spise den samme dagen, men jeg ville ikke kjøpt maten for å fryse den ned. Det er sannsynligvis helt ufarlig, men generelt sier vi at det er lurt å fryse ned matvarer i så god tid som mulig før «siste forbruksdag».

Luft gjør fett harskt

– Dersom maten blir liggende lenge i fryseren, risikerer man at fettet blir harskt og gir maten en ubehagelig smak. Derfor har fet mat generelt kortere levetid i fryseren enn mager mat.

Men måten maten fryses ned på, har vel så stor betydning som fettinnholdet. Så hvis en hel ørret er vakuumpakket og fryst ned av produsenten, vil den holde seg lenger i fryseren enn for eksempel makrellen du selv har fisket og kanskje fryst ned på en mindre heldig måte.

– Et tips er faktisk å putte fisk ned i en melkekartong med vann og legge i fryseren, for da unngår du at det kommer luft til, og smaken bevares lenger. Det er luften som gjør fettet harskt, fortsetter Stavsholt Bujordet.

Fryse poteter

Ikke alle er klar over hvor mye som faktisk kan fryses og deretter spises med stort hell. Ifølge det danske forbrukerrådets nettside Tænk.dk er det for eksempel helt unødvendig å kaste potetrester.

– Skjær dem i skiver og frys ned og bruk dem senere til fløtegratinerte poteter, foreslår de.

Fort kaldt og langsomt varmt

For å bevare kvaliteten på maten best mulig, er Atle Wold, seniorrådgiver i Mattilsynet opptatt av innfrysing og opptining.

– Jo raskere innfrysingen av en matvare er, jo bedre er det. Man bør også sørge for at temperaturen er så lav som mulig, minst – 18 grader og gjerne enda kaldere.

Og så bør den kaldere temperaturen være så jevn som mulig.

– Dersom det kommer snø eller iskrystaller på emballasjen, er det ofte et tegn på temperatursvingninger, sier Wold.

Artikkelen er skrevet av Abito.no , Fædrelandsvennens boligsatsing.