Slik blir du kvitt den forhatte skvallerkålen

Fem spørsmål om ugress og hvordan man blir kvitt det.

Eksperten: Inger Sundheim Fløistad

Jobber som: Forsker ved NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi)

Utdanning: Skogskole og Norges landbrukshøgskole

1. Hva regnes som plagsomt ugress og hvordan blir man kvitt det?

– Det som vanligvis regnes som det mest plagsomme ugresset er det såkalte rotugresset. Dette er arter som lever flere år og utvikler et stadig større rotsystem.

– Kveke er et typisk rotugress som har et nettverk av jordstengler. Når vi luker en slik plante får vi bare med en liten bit av jordstenglene, og fra resten som blir igjen i jorden vokser det opp nye planter. Løvetann som er et annet typisk rotugress, har en dyp pålerot og det er nesten umulig å få med hele roten ved luking eller hakking i bedet.

– Men hver gang plantene vokser frem på nytt etter at vi har luket eller kappet dem, må de hente opplagsnæring fra røttene. Derfor kan vi gradvis tyne ut plantene ved å gjenta tiltakene.

2. Hva er det verste man kan gjøre, når det gjelder ugress?

– Hvis du har ugress som sprer seg med frø, bør du ikke la dem utvikle modne frø. Da kan de spre seg videre. For rotugresset er det viktig å unngå at røttene blir med når du flytter jord i hagen, eller for eksempel bytter stauder med naboen.

– Kampen mot ugresset blir enklere hvis du kjenner til hvordan det sprer seg. Kjenn dine fiender.

3. Mange plages av skvallerkål. Hvordan får man fjernet skvallerkålen?

– Skvallerkål trives godt i halvskygge og gjerne i næringsrik jord. Derfor etablerer skvallerkål seg gjerne i skyggen under busker. Men skvallerkål tåler dårlig å bli kuttet ned gjentatte ganger i vekstsesongen. Derfor er det for eksempel sjeldent å se skvallerkål som ugress i plen som slås jevnlig. Denne svakheten kan utnyttes dersom en ønsker å bli kvitt skvallerkål.

– Hvis en luker eller kutter ned plantene regelmessig gjennom hele sesongen blir plantene gradvis «sultet ut». Den beste måten å bli kvitt skvallerkål er kanskje å begynne å bruke de unge bladene i suppe eller hjemmelaget pesto.

4. Man er kvitt ugresset. Hvordan hindre at det kommer tilbake?

– Hvis en har gjort en god jobb å fjernet ugresset, inkludert røttene, så er det viktig å unngå at det kommer nye problemer. Hvis jorden er fri for rotugress er det spredning med frø som er viktig å forhindre. Åpen jord inviterer ugressfrøet til å spire og for eksempel frø fra løvetann spres lett med vinden.

– Dekk jorden mellom kulturplantene (blomster, salat, og så videre) slik at frøene ikke kan spire. Dekkematerialet kan for eksempel være kaffegrut. Det er gratis, sneglene liker det ikke, metemarken elsker det og ugresset holder seg unna. Men det aller enkleste er å sørge for å plante de plantene en vil ha tett, og gi dem gode vekstvilkår slik at de vokser godt, dekker den åpne jorden og så de kan konkurrere med ugresset.

Ugress som te Plukk de unge plantene.

Bruk gjerne geitrams (bladene), ryllik (blad og blomst) eller mjødurt (bladene).

Tørk bladene og slå kokende vann over. Kan tørkes i ovn i 40 grader med ovnsdøren på gløtt.

Bruker du ferske blader må du ha minst dobbelt så mange planter for å få smak på teen.

Tørkede blader kan brukes utover vinteren og plantene kan gjerne blandes. Kilde: Botaniker Anna-Elise Torkelsen

5. Noe ugress kan utnyttes til te eller mat?

– «Ugress er også mat» er tittelen på en liten bok jeg har. Mange planter, blant annet unge blader av både skvallerkål og nesle, egner seg godt til supper, pai og pesto.

– Andre planter er mer aromatiske og egnet til te, for eksempel ryllik, mjødurt og geitrams . Det kan være en fin aktivitet å kombinere matauk med ugress-luking.