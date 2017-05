Solcellepanel på taket: Etter fjorårets sommerferie fikk familien betalt av Hafslund

Må man søke kommunen?

Du trenger ikke søke om å sette opp solcellepanel/solfangeranlegg dersom:

– Fasadens karakter ikke endres vesentlig. Er du usikker, kan vi vurdere dette konkret dersom du sender inn en forespørsel til Oslo kommune. - Solenergisystemet ikke vil komme i konflikt med bestemmelser eller intensjon i reguleringsplan.

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom:

– Solenergisystemet skal monteres på verneverdig bebyggelse - Det er fare for nedfall på offentlige arealer som gater, fortau og felles innganger - Solenergisystemet får betydning for brannsikkerhet. Det kan for eksempel være i tilfeller hvor solenergisystemer etableres over flere boenheter.

Kilde: Oslo kommune