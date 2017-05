– Hold husdyrene unna plenen mens denne går

24.000 robotgressklippere ble i fjor importert til Norge, og antallet er ventet å øke i år.

– Markedet vokser betraktelig. De som har kjøpt robotgressklippere tidligere har gjerne en større plen, men nå ser vi at det kommer stadig flere robotklippere for gjennomsnittsplenen. Derfor blir prisen lavere - altså kommer flere til å skaffe seg en, sier Espen Nordheim, innkjøpssjef i Elkjøp Nordic.

Det bekymrer organisasjonen Pinnsvinhjelpen, som antar at et par hundre pinnsvin ryker under robotgressklipperen hver sesong.

– Ekstra bekymret i år

– Vi er enda mer bekymret i år fordi flere kjøper dem i takt med at prisen stuper, sier leder for Pinnsvinhjelpen, Ingrid Fosse.

Sensorene i klipperne oppfatter ikke pinnsvinene, og derfor mener hun det er flere dyr som ligger i faresonen.

– Jeg vil tro de fleste kjæledyr reagerer på roboten og går, men man vet aldri. Alt som har en klipper betyr potensiell skade, og jeg kan tenke meg at både valper og kattunger bør passe seg. De har skjønt at ting kan være farlig, men ingen av dem er særlig smarte - så da kan det fort gå en labb.

Nordheim i Elkjøp tror dette er noe de fleste forstår.

– Katt og hund er skånet for robotklippere fordi de er såpass store, men pinnsvinene kan vi ikke gjøre noe med. Hold også de mindre husdyrene unna plenen mens robotklipperen går. Jeg tror de fleste forstår at familiekaninen ikke bør spasere rundt på plenen samtidig.

Forbrukerrådet: Dette bør du passe på når du kjøper en robotgressklipper

Robotgressklippere kan spare deg for mye arbeid hvis de funker som de skal. Er du på jakt etter gressklipper har du et forvirrende stort utvalg å velge blant.

– De fleste robotklippere har sensorer som oppfatter hindringer og kjører i en annen retning når de oppdages. Ikke kjøp en robotklipper uten påkjøringssensor, sier testansvarlig Jogrim Aabakken i Forbrukerrådet.

– Det er også viktig at roboten har en løftesensor som stanser knivrotasjonen straks klipperen løftes eller velter, understreker han.

Her er Forbrukerrådet mener du bør ha i bakhodet før du går til innkjøp:

Støy : Som nevnt støyer robotklippere generelt mindre enn andre gressklippertyper. Men fordi de klipper hyppig og sakte, produserer de oftere og mer langvarig støy enn andre gressklippertyper.

: Som nevnt støyer robotklippere generelt mindre enn andre gressklippertyper. Men fordi de klipper hyppig og sakte, produserer de oftere og mer langvarig støy enn andre gressklippertyper. Pris : Med unntak av plentraktorer og frontridere, er batteriklippere foreløpig den dyreste gressklippertypen. Det betyr at robotklipperne er betydelig dyrere enn sylinder-, ledning-, sveve- og batteriklippere, og dyrere enn de aller fleste bensinklippere. Det er imidlertid svært sannsynlig at robotgressklippere raskt vil bli rimeligere.

: Med unntak av plentraktorer og frontridere, er batteriklippere foreløpig den dyreste gressklippertypen. Det betyr at robotklipperne er betydelig dyrere enn sylinder-, ledning-, sveve- og batteriklippere, og dyrere enn de aller fleste bensinklippere. Det er imidlertid svært sannsynlig at robotgressklippere raskt vil bli rimeligere. Driftskostnader: Alle robotklippere er batteridrevne. Nye batterier kan være dyre.

Alle robotklippere er batteridrevne. Nye batterier kan være dyre. Driftssikkerhet : Fordi motoren både driver klippeaggregatet og hjulene, blir det mange bevegelige deler. Robotklipperne har også mange sensorer og annen elektronikk som gir økt risiko for feil.

: Fordi motoren både driver klippeaggregatet og hjulene, blir det mange bevegelige deler. Robotklipperne har også mange sensorer og annen elektronikk som gir økt risiko for feil. Tidsbruk: En robotklipper forutsetter at du gjør en jobb med å markere grenser. Arbeidet med å sette opp avgrensningskabler kan være komplisert og tidkrevende, ikke minst hvis du har en komplisert hage.

En robotklipper forutsetter at du gjør en jobb med å markere grenser. Arbeidet med å sette opp avgrensningskabler kan være komplisert og tidkrevende, ikke minst hvis du har en komplisert hage. Klippehyppighet : Fordi alle robotklippere er bioklippere, forutsettes hyppig klipping. Siden roboten gjør jobben selv, er imidlertid dette ikke et stort problem, forutsatt at du ved programmering eller hjelp fra naboer sørger for at den klipper også når du er på ferie.

: Fordi alle robotklippere er bioklippere, forutsettes hyppig klipping. Siden roboten gjør jobben selv, er imidlertid dette ikke et stort problem, forutsatt at du ved programmering eller hjelp fra naboer sørger for at den klipper også når du er på ferie. Gressrester : Bioklipp-metoden gjør at gresset som er klippet tilbakeføres til plenen og blir gjødsel. Ulempen er at plenen til enhver tid vil ha gressrester i seg. Dette gir en risiko for at aktive brukere av plenen drar med gressrester inn på terrassen og inn i huset.

: Bioklipp-metoden gjør at gresset som er klippet tilbakeføres til plenen og blir gjødsel. Ulempen er at plenen til enhver tid vil ha gressrester i seg. Dette gir en risiko for at aktive brukere av plenen drar med gressrester inn på terrassen og inn i huset. Trim: Fordi du slipper å klippe selv, får du heller ikke trim.

Også Felleskjøpet opplever sterk vekst i salget av robotklippere. Fra 2013 til 2015 økte salget med om lag 200 prosent, opplyser kommunikasjonssjef Thomas Skjennald.

– Det er viktig å gjøre gode forberedelser i hagen før klipperen tas i bruk. Når robotklipperen er i bruk er det viktig at den holdes med et visst oppsyn, selv om det er en selvgående maskin. På grunn av faren for enkelte mindre dyr som pinnsvin, skal klipperen ikke gå om natten, sier han.