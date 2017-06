Dette må du vite om nye Ios 11

Apple kom med flere lanseringer under deres årlige utviklerkonferanse denne uken – deriblant nye Ios for Iphone og Ipad.

Dette er etterfølgeren til Ios 10.3 som nylig ble tilgjengelig. Med Ios 11 skal Siri bli mer naturlig, Iphonen tryggere og bildene dine mer profesjonelle.

Oppdateringen blir tilgjengelig i høst, og dette er det vi mener er gøyest:

Bedre nivå på bildene dine

Med Ios 11 kommer nye filtre i profesjonell kvalitet som ifølge Apple tar iphone-kameraet til et nytt nivå.

Samtidig skal ny kompresjonsteknologi gjøre at bildene tar opp halvparten så stor plass.

Dessuten skal livefotoene dine bli mer levende med funksjoner som for eksempel gjør at du kan gynge bildene frem og tilbake.

Fingeravtrykksleseren på mobilen er ikke så trygg som du tror

Trygghet mens du kjører bil

Iphone vil etter den nye oppdateringen merke at du kjører og dermed passe på at du ikke forstyrres av anrop, tekstmeldinger og varslinger før bilturen er over.

Hvis noen ringer deg får de automatisk beskjed om at du er ute og kjører.

Bruker du mobilen mens du kjører bil i utlandet? Det kan koste deg dyrt

Siri blir mer hjelpsom

Siri skal visstnok bli enda mer hjelpsom med Ios 11. Ved å lære av dine søk kan Siri forutse hva du vil og komme med forslag før du har spurt.

Hun vil også kjenne musikksmaken din. Når du ber Siri spille av musikk, får du dermed en låt du liker. Eller som du kommer til å like, mener Apple.

– Siri forstår konteksten, interessene dine, og hvordan du bruker enheten din, uttalte Craig Federighi i Apple under lanseringen.

Alle personlige opplysninger er beskyttet med gjennomgående kryptering.

Ipaden får oppmerksomhet

Nyhetssjef i tek.no, Niklas Plikk, har fulgt lanseringen og vil også nevne at Ipaden er blitt vektlagt i Ios 11.

– Det som skiller seg ut er at de virkelig har rettet fokus mot Ipaden igjen, for den er blitt neglisjert i mange år. Det kommer en del funksjoner som setter Ipaden tettere sammen med små laptoper.

En ny dock gjør at du skal kunne åpne og skifte mellom apper med et sveip. Multitasking skal også bli enklere ved at du kan ha flere apper aktive og synlige samtidig.

– Dette er ting man ser på som en selvfølge i PC-verden, men som frem til nå har vært vanskelig å få til på nettbrett, sier Plikk.

Også oppdatering for Mac

Foruten dette har Apple også sluppet en oppdatering til MacOS: MacOS High Sierra. Med denne oppdateringen skal Safari bli verdens raskeste nettleser på datamaskiner. Ifølge Apple blir den hele 80 prosent raskere enn Chrome.