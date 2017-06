I morgen innføres endelig fri roaming i Europa. Men det er fortsatt mulig å gå på en smell.

Kampen har pågått i et tiår og har møtt mange tilbakeslag på veien, men nå skjer det endelig: De mer enn 500 millionene borgere som bor i EU- og EØS-området vil fra torsdag betale samme mobilpriser som hjemme, hvis de er på reise i disse landene.

På EU-kommisjonens hovedkvarter i Brussel er det hengt opp et stort banner der det står «ha det, roamingavgifter» på engelsk, fransk og tysk. Der feires de nye reglene som en etterlengtet seier og som et bevis på at EUs arbeid kommer vanlige borgere til gode.

De norske teleselskapene har allerede tilpasset sine abonnementer til de nye reglene, slik operatørene også har gjort i flere andre land. Samtidig er det mange mobilbrukere i Europa som først får endret sine vilkår i dag.

– Den nye ordningen betyr at vi i utgangspunktet ikke trenger å bekymre oss for dyre mobilregninger etter ferier, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding tidligere denne uken.

Man kan få inntrykk av at den nye EU-ordningen gjør det idiotsikkert å bruke mobilen – uansett hvor i verden man er. Men det er ikke riktig.

Gjelder bare i EØS

Uttalelsen til Solvik-Olsen er litt upresis, mener Forbrukerrådet.

– Solvik-Olsen tar litt hardt i. Dette gjelder bare EU/EØS. Reiser du utenfor, er det fortsatt veldig dyrt å bruke mobiltelefonen, sier Finn Myrstad, fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet.

For eksempel er et land som Sveits ikke inkludert i de nye reglene. Det er dermed opp til hvert enkelt teleselskap hvilken pris de setter for sine kunder her.

Disse landene omfattes av den nye loven: Alle de 28 EU-medlemslandene: Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland (inkl. Åland), Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike. I tillegg: Guadeloupe, La Réunion, Mayotte, Martinique, Fransk Guyana, Saint-Martin Azorene, Madeira og Kanariøyene. EFTA-landene: Island, Liechtenstein og Norge.

Myrstad karakteriserer «Roam Like At Home» som en gladnyhet, men han mener det er viktig at nordmenn fortsetter å bruke mobilen på en fornuftig måte. For det er fortsatt mulig å bli overrasket når mobilregningen kommer.

«Roam Like At Home» Tidligere har det kostet betydelig mer å bruke mobiltelefonen på reise i Europa enn hjemme i Norge. Fra og med 15. juni endres dette. De reduserte prisene er et resultat av et samarbeid mellom EU-kommisjonen og medlemslandene for å komme frem til en hensiktsmessig regulering. Innføringen av «Roam like at home» er derfor siste steg i en lang prosess hvor EU over en tiårs periode gradvis har regulert prisene ned for bruk av mobiltelefon på reise innenfor EU/EØS. I starten var kun prisene for tale regulert, deretter ble reguleringen utvidet til å omfatte SMS og til slutt datasurfing.

Pass på hva slags abonnement du har

De aller fleste mobilabonnement kan brukes i utlandet, men det er ikke et krav i regelverket.

Dobbeltsjekk dette før du reiser, så slipper du å ha en mobil som plutselig ikke fungerer.

Skrur opp prisene

EU-ordningen er ventet å føre til økt databruk blant nordmenn i utlandet, noe som igjen betyr økte kostnader for teleoperatørene. Det gjør at teleoperatørene har skrudd opp prisene på mange av abonnementene sine og at kostnadene økes på enkelte områder.

For eksempel blir det dyrere å ringe til utlandet. Telenor øker fra og med 15. juni prisen fra 3,99 til 4,99 i minuttet når man ringer de fleste europeiske land. Å ringe fra Spania til Norge blir imidlertid gratis, fordi regelverket garanterer at mobilen skal kunne brukes i utlandet, som om man var hjemme.

Les mer om hvordan de ulike operatørene løser dette her.

Potensielle ekstrakostnader

Overskrider du det abonnementet ditt inkluderer, bør du være på vakt.

– Hvis du for eksempel har en datapakke på to gigabyte, overskrider den datamengden, ignorer advarselen om at du har overgått datamengden som er inkludert i abonnementet ditt og så begynner å streame en film, da vil det koste penger. Vårt råd er at folk bør holde seg innenfor datapakken de har, sier Myrstad.

Straff for å utnytte systemet

Det nye regelverket skal også forhindre at folk shopper rundt mellom teleoperatører i Europa.

En forbruker som for eksempel tegner et abonnement hos en operatør i Frankrike, men stort sett bare bruker det i Norge, vil kunne bli straffet med høyere priser.

Svindyrt på havet

Skal du reise med ferge eller på cruiseferie i sommer? Da bør du egentlig bare glemme å bruke mobilnettet. Det er nemlig svindyrt og det blir enda dyrere nå. Ferger og cruiseskip har ofte egne GSM-nett om bord som bruker satellitt for å koble seg til land.

– Skru av datatrafikk på telefonen og bruk i stedet det trådløse nettverket som trolig finnes på båten, eller sjekk prisene på forhånd slik at du vet hva det koster, er rådet fra Forbrukerrådet.