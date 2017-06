Kenneth (31) fikk tinnitus etter en flytur. Sjekk om du er i faresonen.

– Jeg tok opp volumet for å overdøve støyen fra flyet og menneskene rundt meg.

Kenneth Smith snakker om flyturen som for ett år siden skulle sette seg fast i minnet – og ørene, for godt.

31-åringen skulle hjem fra sommerferie og hørte på musikk konstant gjennom den fire timer lange flyturen.

Da han landet, begynte det å pipe i ørene.

Siden har det aldri vært stille.

Rammer alle: Én av seks sliter med tinnitus

Én av seks nordmenn sliter med tinnitus i en eller annen grad, ifølge Hørselshemmedes Landsforbund (HLF).

– Vi registrerer dessverre en økning av rapporterte tilfeller blant ungdom. Økende støybelastning hos befolkningen er en av hovedårsakene, sier generalsekretær Anders Hegre i HLF.

Hva er tinnitus Tinnitus (av mange kalt øresus) er ikke en sykdom, men en lyd som bare kan høres av den som har tinnitus. Den kan være forbigående eller kronisk. Noen hører konstant lyd som et hvinende tog inn på perrongen, mens andre høre en svak lyd, som en vifte på kjøkkenet. Mange kan høre lyder i øret uten at det er plagsomt. For andre kan det være svært plagsomt å ha en eller flere lyder som ikke forsvinner.

Om du har tinnitus i begge ørene, kan lyden oppleves forskjellig i hvert øre eller den kan være lik. Noen har tinnituslyder i korte perioder, mens andre har tinnituslyder konstant.

De som har invalidiserende tinnitus – om lag 85 000 nordmenn – plages slik at livskvaliteten er vesentlig redusert. Mange av disse mister nattesøvnen og konsentrasjonsevnen og blir ute av stand til å mestre arbeid og familieliv.

For dem med moderat plagsom til plagsom tinnitus – over 750.000 nordmenn – er tinnitusplagen til å leve med. De mestrer plagen og klarer å fungere med enkle tiltak. Kilde: HLF (Hørselshemmedes Landsforbund)

Tinnitus kan også komme etter kraftig lydeksponering som et smell eller under en konsert. Sommertid og festivalbesøk kan gjøre hørselen utsatt, og folk er ikke klar over farene, mener Hegre.

Sjekk om du er i faresonen

– Høy støy vil i de aller fleste tilfeller før eller senere resultere i tinnitusplager, sier han.

I 2020 er én million nordmenn hørselshemmet, mener HLF:

Test hørselen din her, og få en indikasjon på om du hører dårligere enn normalt.

Hørselen din kan skades ved en kombinasjon av flere faktorer:

Hvor lenge du utsetter deg for lyd Lydens gjennomsnittlige volum Det høyeste lydnivået

Faresignalene du bør være obs på

Holder du lydnivået på 60 prosent eller lavere når du hører på musikk over lengre periode via øreplugger?

Bruker du hørselsvern når du utsettes for høy lyd?

Bruker du ørepropper hvis du skal på konsert eller lignende?

Lar du ørene dine hvile med jevne mellomrom?

Holder du god avstand til høyttalerne når du er på konsert eller lignende?

Svarer du nei på ett eller flere av spørsmålene over, er du i faresonen for å få hørselsskader.

Her er en oversikt over nivået på lyder vi kan utsettes for:

Desibel Kommer av: 30 Hvisking 60 Vanlig samtale 85 Høyeste tillatte støynivå i arbeidslivet 90 Bytrafikk 110 Høy torden 120 Rockeband med fullt trøkk 125 Smertegrensen 140 Jetfly som tar av på 25 meters avstand

– Kan ramme alle hvis de ikke er forsiktige

Denne sommeren er det ett år siden Kenneth fikk påvist tinnitus. I likhet med mange andre synes han det er utfordrende å leve med øresusen.

– Det er veldig krevende å gå med konstante pipelyder i ørene. Det har vært et veldig tøft år, sier 31-åringen, som for tiden er på kurs for å mestre den nye hverdagen.

Han klarer ikke unngå å legge merke til andre som holder høyt volum på bussen eller toget.

– Folk skjønner ikke at det kan begynne og pipe og at det i de fleste tilfellene kan vare livet ut. Jeg var ikke klar over farene, men det er noe alle lett kan få hvis vi ikke er forsiktige.

Folk skjønner ikke at det kan begynne og pipe og at det i de fleste tilfellene kan vare livet ut.

Kenneth anbefaler alle å se denne filmen og håper det kan åpne folks øynene.