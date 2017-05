Slik tar du tidenes beste 17.mai-bilder

Enten du bruker mobilkameraet eller har børstet støvet av speilrefleksen, kvaliteten på sluttresultatet avhenger til syvende og sist av personen bak kameraet: Deg!

Følg tipsene til Aftenposten-fotograf Stein Bjørge, og du vil få de beste blinkskuddene fra nasjonaldagen noensinne.

1. Forgrunn og bakgrunn

Barnetoget passerer. Røde flagg og vinkende barn. Lag et rammeverk av flagg og farger. La barna komme inn i motivet... knips i det rette øyeblikk.Mye er gjort ved å bestemme seg for hvor man skal stå. Husk vær tidlig ute og fremst i rekken. Og ikke minst ha kamera klart. I virvar av barn er det lett å miste fokus på dine egne håpefulle.

2. Telelinse/Zoom:

Bruk telelinsen til å finne motivet inne folkemengden. Enten det er junior på skuldrene til far eller mormor med flagget.Still kamera på lavest blender verdi slik at bare det som er skarp blir skarpt. Telelinsen lager forgrunn og bakgrunn uskarp og motivet kommer tydeligere frem. I dette tilfellet her; gutten med flagget.

3. Oversikt/riktig plassering:

Få med hvor bildene er tatt. På slottsbakken er det naturlig med slottet i bakgrunnen. Stå der hvor barna går nedover igjen.Slik er både barn og ansikter vendt riktig vei mot kamera med riktig bakgrunn. Rygger er ikke det vi er ute etter på en dag som dette.

4. Hele toget:

Finn en høyde, hustak, trapp eller veranda. Den fulle og hele oversikten fra et fugleperspektiv gir ofte fine klassiske 17.mai bilder.

5. Det oppstilte bildet:

Et bilde av barna i finstasen er viktig å ta før is, brus, potetløp og skrubbsår ødelegger det hele.Barna er fremdeles i godt humør og ikke stinn fulle av sukker. Et minne fra nasjonaldagen er garantert i boks. Det betyr at alt annet av bilder denne dagen er ren bonus.

6. Mat og drikke:

Ingen liker å bli tatt bilder av når de er halvveis inn i en pølse eller har hele nesa ned i en kopp. Men disse bildene hører hjemme på den store is-, pølse— og brusdagen.Gå tett på og få med gleden over at alt kan spises og drikkes i mengder denne dagen.

7. Lys og skygge:

Lek deg med motivene om solen gir skygger. Fang bevegelser og silhuetter.Ikke bry deg om annet en former og skyggene. Et motiv som er annerledes enn de tradisjonelle bildene.

8. Bruk av blitz:

Solskinn og blits er en fin kombinasjon ute. Automatikken i kamera i dag er så bra at en blits kan hjelpe til å få lettet opp motivene som man tar i direkte sollys.Bruk blits bevisst og få bedre tegning i skyggepartiene i klær og ansikter. Her brukt på en bunadsfamilie fra Vest-Telemark.

9. Froskeperspektiv:

Legg deg ned i gresset. Eller bare bøy knærne så kommer du ned på barnas nivå.En ny vinkel og en fin inngang til det gode 17.mai bildet sett fra deres ståsted. Gir spennende bilder mot rene bakgrunner som f.eks. skyfri himmel.

Glem for all del ikke å:

Det finnes en rekke bilderedigeringsprogrammer for både PC og mobil som gjør det enkelt å gjøre bildene dine bedre. Mulighetene er uante, og for mange til å listes her. Det viktigste er at du kan fikse et i utgangspunktet dårlig bilde til å bli ganske bra.

GUIDE: Fem gratisalternativer til Photoshop

Er bildet for mørkt, kan du gjøre det lysere, er det for lyst kan du gjøre det mørkere. Du kan ta bort røde øyne hvis personene har fått dette. Du kan øke eller senke kontrasten og fargemetningen, med enkle grep.

I tillegg har du mulighet til å beskjære bildene, slik at du kan fjerne forstyrrende elementer, eller komponere bildet mer harmonisk. Hvis det stikker en fremmed hånd inn i en av bildekantene, er det jo bare å beskjære bort denne.

