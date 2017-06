«Sondre» (18) ble dømt for å ha delt sexbilde via Snapchat. – Forsto ikke at det fikk følger

Ingen hadde tidligere blitt dømt for å dele sexbilder via sosiale medier da «Sondre» på en fest for to år siden tok bilde av venner som hadde sex.

– Det er fort gjort når man er full og har mobilen tilgjengelig. De som blir dømt for dette blir fremstilt som kriminelle, men det er bare et resultat av dårlig dømmekraft, sier han.

– Først da jeg ble dømt, at det gikk opp for vennene mine at det var straffbart

Bildet ble lagt ut på MyStory, men ble fjernet etter 15 minutter. Jenta som var med i filmen, anmeldte handlingen.

Resultatet ble tre måneders betinget fengsel, 5000 kroner i bot og inndragning av en Iphone.

– Slike ting skjer hele tiden. Det var først da jeg ble dømt, at det gikk opp for folk i vennekretsen min at det var straffbart, sier han.

Den dømte 18-åringen er i saken anonymisert og gitt et annet navn.

Politiet: – Har etablert seg som en kultur

Spredning av seksuelt innhold på sosiale medier er en relativt ny problemstilling i strafferetten. Oslo politidistrikt opplever økning i antall henvendelser de får fra unge som føler seg krenket på grunn av uønskede delinger.

– Dette er svært utbredt blant ungdom og har etablert seg som en kultur. I tillegg til alle henvendelsene vi får, frykter vi store mørketall, sier Anne Merete Ansok, avsnittsleder ved kriminalitetsforebyggende seksjon i Oslo politidistrikt.

Hun mener folk flest ikke er klar over konsekvensene det får – både i form av straff, men også for offeret i ettertid.

Forskjell på jenter og gutter

Hvilken sosial fordømmelse man får, avhenger dessverre av hvilket kjønn man tilhører, mener hun.

– Et slikt bilde gir status for gutten og skam for jenta. Guttene bruker det for å skryte av erobringer, mens jentene ikke får den samme hyllesten, sier Ansok.

Det blir jo litt sånn, bekrefter «Sondre».

– For gutten blir det mer sett på som humor, selv om det selvfølgelig ikke er spesielt bra for hans del heller.

Han legger til:

– Å dele seksualiserte bilder av andre via sosiale medier er uansett ikke greit, men dømmekraften svekkes ofte når det er alkohol i bildet – dessverre.

– En oppvekker for mange

Politiadvokat Iselinn Håvarstein har jobbet tett på flere av dommene, og håper de sender et signal.

– Vi har vært opptatt av å få ut kunnskap om at dette er straffbart og ikke greit. Men hvordan det fanges opp av ungdommene, vet vi ikke, sier hun.

Karoline Tømte, seniorrådgiver hos Senter for IKT i utdanningen og prosjektleder for dubestemmer.no, en nettressurs om personvern, nettvett og digital dømmekraft, mener dommene viser ungdom at handlingene får konsekvenser.

– Jeg tror nok det er en viktig oppvekker for mange at det begynner å komme dommer på dette feltet. Men fortsatt er forekomsten av overtramp mye større enn saker som blir domfelt, så sannsynligheten for at det får juridiske konsekvenser oppleves som liten.

Opplyser de unge gjennom skolebesøk

Gjennom skolebesøk informerer politiet nå om faren ved å dele seksuelle bilder av andre via sosiale medier. «Sondre» mener det burde skjedd tidligere.

– Dette har pågått i noen år, men det er først nå politiet tar tak i det slik at folk blir opplyst. For min del kom det hakket for sent. Jeg tar flere forholdsregler nå som jeg er klar over konsekvensene.

