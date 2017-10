Test: Her er seks rimelige, trådløse hodetelefoner

Etter hvert som mobilprodusentene skroter hodetelefonutgangen, er det flere som leter etter trådløse alternativ. Men da Lyd og Bilde for et par år siden begynte å teste trådløse hodetelefoner, ble vi skuffet.

Rimelige hodetelefoner hadde tilkoblingsproblemer, og lydkvaliteten var ussel. For å få noe som låt bra, var man tvunget til å punge ut med flere tusenlapper. Heldigvis går teknikken fremover, og rimelige hodetelefoner kan i dag være helt ok.

Rundt tusenlappen

I denne testen har vi presset prislappen så mye som mulig, uten å kompromisse altfor mye. Hodetelefonene i testen kan ofte finnes i butikkene til rundt tusenlappen.

Går man lenger ned i pris, er risikoen for at byggekvaliteten ikke holder mål, og man tvinges til å kjøpe nye hodetelefoner før man aner. Eller så er lyden så elendig at man ikke kan nyte musikken.

Alle hodetelefonene i denne testen føles som om de vil holde til normalt bruk i mange år. Hvilken type lyd man foretrekker, er en smakssak, men ingen av dem låter dårlig.

Testkandidatene:

Jabra Move Wireless: 1.000 kroner

Monster Clarity HD On-Ear: 1.500 kroner

Philips SHB9250: 1.200 kroner

Plantronics Backbeat 500: 1.000 kroner

Skullcandy Hesh 3.0 Wireless: 1.300 kroner

Urbanista Seattle Wireless: 1.000 kroner

Urbanista Seattle Wireless: Lekre og vellydende

Under det kule ytret gjemmer det seg et par raffinerte hodetelefoner med overraskende lyd.

Lyd & Bilde mener:

Pluss:

Uvanlig sobert utseende for street-hodetelefoner. Behagelige og foldbare. Utmerket lyd.

Minus:

Ingen finesser som aptX eller NFC. Touch-kontrollene fungerer ikke alltid.

Fakta:

Type: on-ear

Tilkobling: BT 4.1, kabel

Mikrofon: ja

Vekt: 172 gram

Batteritid: 12 timer

Pris: 1000 kroner.

Karakter: 6 Best i test

Jabra Move Wireless: Velbygde og fengende

Nette, men ordentlige hodetelefoner med en lyd som sikkert tiltaler den store massen.

Lyd & Bilde mener:

Pluss:

Robust konstruksjon. Fengende og engasjerende lyd. Bra bassgjengivelse.

Minus:

Måtelig batteritid. Kan føles ubehagelige ved lang tids lytting

Fakta:

Type: on-ear

Tilkobling: BT 4.0, kabel

Mikrofon: ja

Vekt: 150 gram

Batteritid: 8 timer

Pris: 1000 kroner.

Karakter: 5

Monster Clarity HD On-Ear: Basstunge og underholdende

Monster Clarity HD tilbyr masse bass, og testens dyreste har høy underholdningsfaktor.

Lyd & Bilde mener:

Pluss:

Kompakte mål og sammenleggbare. Heftig bassgjengivelse. Utmerket batteritid.

Minus:

Vi savner litt oppløsning og detaljer i overtoneområdet.

Fakta:

Type: on-ear

Tilkobling: BT 4.0 apt-X, kabel

Mikrofon: ja

Vekt: 194 gram

Batteritid: 24 timer

Pris: 1500 kroner.

Karakter: 5

Plantronics Backbeat 500: Tiltalende og praktiske

Plantronics har funnet en fin balanse med fokus på bra lyd og håndtering.

Lyd & Bilde mener:

Pluss:

Bra batteritid. Utseende for ulik smak. Overraskende fin lydkvalitet.

Minus:

Litt vel mye plast. Det blir varmt om ørene ved lang tids lytting.

Fakta:

Type: on-ear

Tilkobling: BT 4.1, kabel

Mikrofon: ja

Vekt: 155 gram

Batteritid: 18 timer

Pris: 1000 kroner.

Karakter: 5

Skullcandy Hesh 3.0 Wireless: Langtspillende og behagelige

Skullcandy har forbedret Hesh Wireless på nesten alle punkter, men lyden svikter.

Lyd & Bilde mener:

Pluss:

Utmerket batteritid. Behagelige takket være de store klokkene. Helt sammenleggbare for transport.

Minus:

Store sammenlignet med de andre testdeltagerne. Middelmådig lydkvalitet.

Fakta:

Type: over-ear

Tilkobling: BT 4.1, kabel

Mikrofon: ja

Vekt: 200 gram

Batteritid: 22 timer

Pris: 1300 kroner.

Karakter: 4

Philips SHB9250: Hyggelige, men trettende

Philips hodetelefoner gjør alt rett på papiret, men er ikke noe man vil bruke hver dag.

Lyd & Bilde mener:

Pluss:

NFC for enkel parkobling. Diskret design. Kan foldes flatt for transport.

Minus:

Problematisk touch-kontroller. Trettende lyd ved lengre tids lytting.

Fakta:

Type: on-ear

Tilkobling: BT 4.0, kabel

Mikrofon: ja

Vekt: 155 gram

Batteritid: 16 timer

Pris: 1300 kroner.

Karakter: 4

