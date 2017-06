Vi har testet nødladere. Én av dem får terningkast 1

Sommerferien står for tur, og lite er mer irriterende enn å gå tom for strøm på mobilen mens du tar det perfekte feriebildet eller er ute på pokemonjakt.

En nødlader er ment til å være redningen, men her er det store forskjeller på kvalitet.

Før du velger nødlader bør du vite batterikapasiteten på enheten du har tenkt til å lade opp.

– Hvis laderens hovedoppgave kun er å fullade en smarttelefon en gang i blant, vil du kunne klare deg med 2000–3000 mAh. Hvis du planlegger å ta med nødladeren på lange reiser uten tilgang på strøm, og laderen skal lade eksempelvis nettbrett, bør du velge en lader som kan levere minst 10.000 mAh og gjerne mer, sier Jogrim Aabakken hos Forbrukerrådet.

Slik gjorde vi testen Vi har kontaktet forhandlere og fått oppgitt bestselgerne av både de billige og dyrere variantene nødladere. Fra Elkjøp, Power og Clas Ohlson har vi valgt én billig og én dyr variant.

I vår test brukte vi en Iphone 7 som har en kapasitet på 1960 mAh.

Vi har ladet opp samtlige nødladere, og deretter testet hvor lang tid det tar å lade Iphonen fra 10 til 100 prosent.

Totalkarakteren gis basert på en samlet vurdering av ladehastighet, kapasitet, pris og brukervennlighet.

De små nødladerne har gjerne en 1A-utgang, mens de større har i tillegg en 2.1A eller 2.4A-utgang som gjør at du også kan lade nettbrett eller for eksempel kameraer. I teorien skal det også gå raskere å lade en telefon med en slik utgang, derfor har vi testet dette på de dyre variantene.

Vi tar forbehold om feil og at resultatet kan variere fra enhet til enhet. Ladehastighet vil også variere etter hvor mye du bruker telefonen mens den står i nødladeren.

Det ideelle er derfor å ha en liten powerbank med stor kapasitet – til en så billig pris som mulig.

Vi har testet tre billige og tre dyrere varianter:

Eletra Powerbank 2000mAh BL

Oppgitt kapasitet: 2000 mAh

Vekt: 64 gram

Holder til ca én opplading, ifølge produsenten.

Pris: 99 kroner hos Power

Vår vurdering: Testens taper. Denne klarte bare å øke batteriet fra 10 til 54 prosent før den var tom. Nødladeren veier minst og er enkel for deg som er mye på farten, nøkkelring inkludert. Men det hjelper ikke når den ikke funker til det den skal - nemlig å lade telefonen.

TERNINGKAST: 1

Importørens kommentar:

– Vi ville ikke solgt deg denne powerbanken hvis du kom inn med en Iphone 7. Dette produktet har vært på markedet i to år og er derfor tilpasset telefoner med mindre batteristørrelse. En Iphone 4 lades 1,4 ganger, mens en Iphone 7 kun vil lades 0,68 ganger. USB-porten er også på 0,8A, noe som gjør at den lader litt treigere. Det skal presiseres at dette er en kampanjemodell som også er kjørt til både 9,- og 49,- kroner, sier markedssjef Elizabeth Gill i Power.

Trust Primo 2200 powerbank

Oppgitt kapasitet: 2200 mAh

Vekt: 65 gram

Lover opptil ni timer ekstra på tanken, ifølge produsenten.

Pris: 149 kroner hos Elkjøp

Vår vurdering: Enkel å ta med seg i lommen eller vesken. Likevel: Brukte én time og et kvarter på å lade telefonen fra 10 til 80 prosent før powerbanken døde. Til å være den «dyreste» av billigvariantene i vår test, så holder det ikke.

TERNINGKAST: 2

Importørens kommentar:

– Prisen på denne har i perioder vært helt nede i 49 kroner. Med hensyn til kommunikasjonen på innpakningen vil vi nå ta en prat med leverandøren her for å se til at de og vi ikke lover mer enn det vi kan levere. Man skal selvsagt også være fornøyd med kjøpet dersom man går for en rimeligere løsning, sier kommunikasjonssjef Øystein Schmidt hos Elkjøp.

Powerbank 3350 mAh, Clas Ohlson

Oppgitt kapasitet: 3350 mAh

Vekt: 77 gram

Varer til ca. 1,5 lading av en Iphone 6 (avhengig av batteristørrelse), ifølge produsenten.

Pris: 99 kroner hos Clas Ohlson

Vår vurdering: Testvinner. Den eneste av de billige nødladerne som klarte å fullade Iphonen. Det brukte den to timer og fem minutter på, hvilket er like lang tid som de dyrere nødladerne i testen. Positivt at den blinker når den er ferdig, veier lite og er enkel å ha med seg.

TERNINGKAST: 6

Powerbank 20000 mAh, Clas Ohlson

Oppgitt kapasitet: 20.000 mAh

Vekt: 440 gram

Pokemon-jegerens favoritt, ifølge Clas Ohlson. Denne modellen får vi fortalt at skal lade mobiltelefonen cirka ti ganger, avhengig av hva slags telefon du har. Enheten har to USB-uttak, hvorav ett på 2,4 A til hurtiglading.

Pris: 599 kroner hos Clas Ohlson

Vår vurdering: Dette er nødladeren som gir deg mest kapasitet for prisen. Til sammenligning gir Goji Adventure Powerbank bare halvparten av kapasiteten til samme pris. Men likevel – dette var tunge greier å dra med seg. Du skal bruke ganske mye strøm dersom du ønsker å gå rundt med en halv kilo ekstra i lomma.

Brukte nøyaktig to timer på å lade telefonen fra 10 til 100 prosent (1A-utgang). Brukte 1,5 time på å lade telefonen fra 10 til 94 prosent (2.4A-utgang). Her brukte nødladeren en halvtime på å lade de siste prosentene.

TERNINGKAST: 3

Importørens kommentar:

– Av sikkerhetsmessige årsaker tar de siste fem prosentene lengre tid. Når battericellene nesten har nådd sin maksimale kapasitet kan ikke powerbanken ta imot samme ladestrøm. Den innebygde elektronikken i powerbanken holder strømmen nede for å få til en kontrollert ladning på slutten, sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Tully hos Clas Ohlson.

Goji Adventure powerbank

Oppgitt kapasitet: 10.400 mAh

Vekt: 289 gram

Gir 30 timer ekstra på tanken, ifølge produsenten. Enheten har to USB-uttak, hvorav ett på 2,4 A til hurtiglading.

Pris: 599 kroner hos Elkjøp

Vår vurdering: Ladeenheten skrur seg automatisk av ifølge produsenten, og har energibesparende teknologi. Nødladeren brukte 2,5 time på å få telefonen fra 10 til 100 prosent (1A-utgangen), 10 minutter mindre med 2.4A-utgangen. Det skal sies at nødladeren skrudde seg av et par ganger underveis, og måtte slås på igjen – det trekker ned. Likevel skal den få plusspoeng for at den er vanntett og grei å ha med seg.

TERNINGKAST: 4

Importørens kommentar:

– Resultatene dere har kommet frem til vedrørende Goji Adventure er noe svakere enn de vi og leverandøren vår selv fikk da vi kjørte en gjennomgang. Dette produktet skal heller ikke være blant de raskeste, da modellen primært er konstruert for å være støt- vind- og værsikker – noe navnet også tilsier, sier kommunikasjonssjef Øystein Schmidt hos Elkjøp.

Eletra Powerbank 12.500 mAh BK/RD

Oppgitt kapasitet: 12.500 mAh

Vekt: 286 gram

Enheten har to USB-uttak, hvorav ett på 2,1 A til hurtiglading.

Pris: 499 kroner hos Power

Vår vurdering: Brukte nøyaktig to timer på å lade telefonen fra 10 til 100 prosent. Ladet da med 1A-utgang. Med 2.1A-utgangen brukte vi like lang tid, men da stoppet den på 95 prosent. Positivt at nødladeren har en lysindikator som viser hvor mye strøm du har igjen å gå på.

TERNINGKAST: 5