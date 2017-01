Knut Marius søker duettpartner

– Jeg ønsker at det skal bli litt tempo og show i konkurransen, og derfor har jeg valgt låten «Ain´t no mountain high enough». Det sier Knut Marius Djupvik. Han synes valget lett blir ballader når det skal synges til karaokeappen Smule Sing.

Hør låten Knut Marius har åpnet her:

– Derfor blir det kult å ha med en låt det er fart i uten at det blir helt rock and roll. Og dessuten er låten en duett, sier han og sikter til at det er Marvin Gaye og Tammi Terrell som synger sammen på originallåten i 1967. Selv sang Djupvik inn sin versjon av «Ain´t no mountain higt enough» i et øvingslokale i Oslo i går kveld. Nå ligger låten ute på smp.no, og dermed er en ny runde av DuettStafetten i gang. Det er kun to runder igjen før den store finalen på Terminalen 18. februar.

Flinke sangere

28-åringen fra Tomrefjord, som ble kjendis da han i 2013 vant The Voice, synes det er stas å delta i DuettStafetten.

– Et kjempekult og veldig populært tiltak. Det finnes en masse folk med fine sangstemmer rundt omkring, som kanskje aldri har våget seg til å synge for andre. DuettStafetten gir dem en fin mulighet til å få vist seg fram. Sangkonkurransen har allerede bidratt til det, og det er kjempebra, mener Knut Marius Djupvik som håper at riktig mange vil synge duett sammen med ham.

– Jeg gleder meg veldig til å høre de forskjellige versjonene det blir. Dette blir spennende, sier vokalisten som selv er plateaktuell. Før jul ga han ut singelen «Satisfy you» i eget navn, og fra februar og fram mot sommeren slipper han en singel i måneden sammen med 11-mannsbandet Red Hot.

Studiopremie

To runder gjenstår før finalen i DuettStafetten på Terminalen, og der kåres vinneren av sesong en av publikum og jury.

– Vinneren stikker av med en feit premie. En dag i studioet til Ocean Sound Recording på Giske, opplyser initiativtaker til Sunnmørsposten sangkonkurranse, Liv-Jorunn Håker Ottesen.

