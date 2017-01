Fra soul til Britney-pop

– Dette er faktisk den eneste Britney-låta jeg liker, men den er såpass tøff at jeg håper flere gutter vil melde seg på til den neste og siste runden i duettstafetten. «Toxic» er gøy å synge, så hvorfor ikke, sier Bjermeland Håker (38) som bor i Tennfjord.

Selv vant hun sjette runde i konkurranse med 14 andre, med soullåta «Ain’t no Mountain High Enough», i duett med Red Hot-vokalist Knut-Marius Djupvik.

– Dette var nok en riktig sang for meg, og jeg likte veldig godt Knut-Marius’ versjon, så da var jeg plutselig med i duettstafetten likevel. Jeg er egentlig ikke noe glad i konkurranser i musikk. Konkurranseelementet kan gi en ekstra og ikke alltid positiv nerve til det å synge, og da er det ikke bare gøy lenger. Jeg vil helst at musikk og sang skal være gøy. Yrket mitt som regnskapsfører er ikke spesielt kreativt, så det å synge ved siden er kjekt, sier hun.

Barnedrømmen

I høst startet hun å synge i kor igjen, etter noen års pause hjemme med små barn. Hun synger nå i Brattvågkoret «aChoir». Firebarnsmoren har to små jenter på tre og fem år, og to store gutter på 14 og 17.

– Jeg har sunget så lenge jeg kan huske. Den store drømmen da jeg var lita var å bli stor nok til å begynne i barnekoret i Tresfjord kirke. Der var det ti års-aldersgrense og det var ufattelig lenge å vente, ler hun.

Bjarmeland Håker er søster til Liv-Jorunn Håker Ottesen som er digital utviklingssjef i Sunnmørsposten og initiativtaker til duettstafetten. Håker Ottesen har ikke sittet i juryen i denne runden.

Juryen har bestått av Line Helgesen fra Sunnmørposten, vokalist Tricia Boutté-Langlo og artisten Lizz fra Kvamsøya.

– Nå gleder jeg meg til å få være med på konserten på Terminalen. Jeg kommer til å være nervøs, sånn er det bare, men det blir mest gøy. Duettstafetten er veldig artig. Jeg håper mange hiver seg med i siste runde, sier Bjermeland Håker.

