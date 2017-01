Stem fram din favorittduett

Siste runde av DuettStafett er over - og nå kan du være med å bestemme hvem som stikker av med sjuende finaleplass i konkurransen.

Finalekonsert

Alle finalistene blir samlet til konsert i februar, der de skal stå på scena på Terminalen i Ålesund.

Kravene for å bli kvalifisert er at man leverer en duett i videomodus, samt at man har tilknytning til Nordvestlandet.

Lytt gjennom låtene her og stem på din favoritt! Du kan stemme én gang per dag, til og med midnatt torsdag 2. februar.

Jury

Alle låtene blir vurdert av en jury, og det samla resultatet fra leserne og juryen vil avgjøre hvem som vinner. I juryen sitter Solgunn Ivana Valstad, artist fra Ålesund, Esther Volstad, musiker og representant fra Momentium og Line Helgesen, journalist i Sunnmørsposten.

Målet med konkurransen er å løfte fram lokale artister som vi ikke har klart å grave fram før.

