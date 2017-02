Stem på din favoritt!

Avstemmingen åpner i denne artikkelen kl. 20.00 lørdag 18. februar.

Finalen vil sendes direkte i vinduet over lørdag kveld.

Du kan stemme én gang - så bruk stemmen din klokt - og ikke vent for lenge. Avstemmingen stenger når finalen er over og vinneren skal kåres i kveld.

Hør alle finalistene synge her!

Les også: Finale for trygge og flinke solister.

Talentkonkurranse

Gjennom hele høsten og vinteren har sangtalenter i nordvest blitt løfta fram i konkurransen DuettStafett - Sunnmørspostens sangkonkurranse. Målet har vært å løfte fram nye, ukjente navn på den sunnmørske musikkscena, og i kveld får de vise seg fram - noen for første gang - på Terminalen.

Konkurransen har foregått ved bruk av karaoke-appen Smule, der sangere hver uke har fått mulighet til å synge duett med forrige rundes vinner. Deretter har lesere og juryen stemt fram en ny vinner i hver runde. I kveld står alle vinnerne på scena som finalister.

Konkurransereglene i DuettStafett har vært følgende:

- Deltagerne måtte laste ned appen Smule Sing til sin smarttelefon.

- Søk etter "DuettStafett" i appen

- Under "Invites" finner du rundens låt.

- Syng i videomodus og bruk ørepropper.

- Du må bo eller være fra Nordvestlandet for å delta.

- Det er ingen aldersgrense for delta.