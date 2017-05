Arrangere barnebursdag? Dette er menyen som passer alle

Se konkrete menyforslag nederst i saken

De fleste foreldre er klar over at det krever forberedelser å arrangere barnebursdag. Noen vil nok rive seg ekstra i håret om man i tillegg må ta hensyn til allergier, intoleranser eller religioner.

Skal vi tro ekspertene er det imidlertid ingen grunn til å bli stresset.

Helsefaglig rådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF), Anna Bistrup, mener det ikke er vanskelig å sørge for at alle barn blir inkludert.

– Det krever litt ekstra planlegging, men i de fleste tilfeller er det relativt ukomplisert å gjøre de nødvendige grepene som skal til for at alle kan ha en hyggelig feiring, sier hun.

Kartlegg behovene

Bistrup råder foreldre til å undersøke hvilke barn som har behov for tilrettelegging basert på allergi, intoleranse eller religion.

– Her bør foreldre til barn med de ulike behovene også være flinke til å si ifra på forhånd.

Sørg for å kjøpe inn mat som er fri for de aktuelle allergenene og som tar hensyn til religion, enten gjesten er sikh, jøde eller muslim.

– Spør foreldrene til barnet hvis du er usikker, så kan de sikkert bistå med matlagingen. De aller fleste blir bare veldig glade for at man forsøker, tilføyer Bistrup.

Enkel løsning

Selv har hun arrangert selskap som har hatt hensyn til nøtte-, egg- og melkeallergi, samt religionene islam og sikhisme.

– Det gikk veldig greit. Jeg valgte en enkel løsning ved å finne kakeblandinger i butikken som var uten disse allergenene. Til middag hadde jeg kyllingpølser og fiskepinner i lompe, samt vegetar-vårruller. Så enkelt kan det gjøres.

Mange alternativer

Tove Johansen står bak bloggen «Uten alt». Da sønnen hennes var 17 år gammel, ble han diagnostisert som multiallergiker. Han tåler hverken hvete, rug, bygg, melk, soya, nøtter, fisk eller skalldyr.

– Å lage til bursdag eller selskap når man skal ta hensyn til dem som har allergi, er egentlig ikke så vanskelig som mange tror. Det finnes mange alternativer å få kjøpt i butikkene. Det er også mange middagsretter og kaker som er greie for allergikere, sier Johansen.

Matallergi Matallergi er forårsaket av proteiner i mat, og gir vanligvis reaksjoner raskt. Det er vanlig at symptomene også kan komme fra andre organer enn mage-tarmsystemet, for eksempel huden, luftveiene og hjerte- og karsystemet.

De vanligste alvorlige reaksjonene hos barn er mot egg, hasselnøtt, peanøtt og melk. De fleste barna vokser av seg egg- og melkeallergi før skolealder. Allergi mot nøtter, og særlig peanøtter, varer ofte livet ut. Hos voksne er det reaksjoner mot hasselnøtter, peanøtter og hvete som er vanligst, mens reaksjoner mot fisk sjelden rapporteres.

Rapporter fra USA og Europa viser at 6–8 prosent av små barn og 3–4 prosent av voksne har symptomer på matallergi og samtidig positiv allergitest. Imidlertid er det mange flere som reagerer allergisk på en eller flere matvarer enn det man er i stand til å påvise med de metodene man har tilgjengelig. Kilde: Folkehelseinstituttet

Tips til bursdagsmat

Pølse i brød

De fleste pølsene man får, er gluten- og melkefrie. Vær imidlertid obs på dem som inneholder ost da de har melk i seg.

– Det finnes kylling-, kalkun- og halalpølser for dem som ikke kan spise svin, og veganske pølser fås kjøpt i butikker med litt godt utvalg. Dessuten er det flere typer glutenfrie pølsebrød på markedet, sier matblogger Tove Johansen.

NB! Vær ekstra nøye med renhold når du skal ta hensyn til dem som har allergi. Vask redskaper og lignende godt. Det er for eksempel viktig å ikke bruke samme pølseklypen på vanlige pølsebrød og glutenfrie pølsebrød. Husk at noen smuler er nok til at de som ikke tåler gluten, kan bli dårlig.

Hamburger

Hamburgere er som regel en slager for både store og små. De er lette å lage selv og smaker godt.

– Det finnes flere gluten- og melkefrie karbonader og burgere i butikkene. Vanlige burgere inneholder ofte bare rent kjøtt, mens karbonader må man være ekstra forsiktig med. De kan nemlig inneholde gluten og melk. Det har også kommet flere kjøttfrie alternativer etter hvert, sier Johansen.

Også her finnes det flere typer glutenfrie hamburgerbrød å få kjøpt.

Taco

Tacoskjell og tacochips er stort sett basert på mais og er som regel glutenfrie. Sjekk likevel ingredienslisten. Det har etter hvert kommet flere typer glutenfrie tortillalefser i butikkene – både frosne og ferske.

– Taco kan fint spises uten kjøtt. Bruk da ekstra mye grønnsaker eller soyaprodukter. Det finnes dessuten ost uten melk og alternativer for rømme som er basert på soya eller havre. Pass på at ikke alle disse er garantert glutenfrie, råder Johansen.

For dem som ikke tåler hvitløk, er det et alternativ å lage tacokrydderet selv.

Pizza

– Det går helt fint å lage glutenfri pizzadeig selv. Det finnes også mange ulike typer bunner å få kjøpt – både frosne og ferske. Noen inneholder imidlertid melk, sier Johansen.

Pizzasausen kan enkelt lages ved å blande moste hermetiske tomater med litt salt og eventuelt laktosefri kesam. Ha deretter på melkefri ost og legg fyllet oppå.

– Når jeg lager pizza uten ost, bruker jeg i stedet knust potetchips eller tortillachips. Raspet squash fungerer også, sier matbloggeren.

Og ønsker du å droppe kjøttet på pizzaen, kan du fint lage en vegetar- eller veganerpizza med for eksempel grønnsaker og vegansk «kjøttdeig» eller «kjøttboller».

Tips til kaker og desserter

Sjokoladekake uten egg, gluten, melk og soya

Ingredienser:

2 dl sukker

3 dl Semper finmiks (hvetemel)

3 ss kakao

1 ts natron

2 dl vann

6 ss matolje

1 ts vaniljeessens eller 3 ts vaniljesukker

1 ts eddik (7%)

Rund form: 20 cm

Fremgangsmåte:

Bland alt det tørre, ha det flytende oppi og rør godt sammen.

Ha bakepapir i bunn av kakeformen og hell røren oppi.

Stek kaken på 180 grader i 30 minutter midt i ovnen.

Avkjøl før du smører på glasuren.

Glasur

100 g Soft Spesial (eller annet smør som tåles)

2 ss kakao

2,5 dl melis

1 ts vaniljesukker

Fremgangsmåte:

Rør sammen alle ingrediensene. Pass på at smøret er mykt.

Smør glasuren på når kaken er avkjølt.

Pynt med kakepynt eller hakket sjokolade.

Kanelboller uten egg, gluten og melk

Ingredienser:

Deig

3,5 dl risdrikk

1 pk. (fersk) gjær

1/3 salt

¾ ts kardemomme

60–70 g melis

100 g rismel

1 pk. Semper lågproteinmix (inneholder hvetestivelse)

70–80 g myk Soft Spesial

Fyll

Mykt Soft Spesial

Sukker

Kanel

Topping

Risdrikk til pensling

Perlesukker

Fremgangsmåte:

Varm risdrikken til 37 grader, løs opp gjæren.

Tilsett det tørre mens kjøkkenmaskinen går, lågproteinmelet til slutt. Når deigen begynner å bli fast, tilsettes det mye smøret.

Sett deigen til heving i ca. 30 minutter.

Stek på 225 grader i 10–15 minutter, eventuelt de siste minuttene med varmluft + grill for fin farge.

Vafler uten egg, gluten, melk og soya (20 plater)

Ingredienser:

10 dl glutenfritt mel

1 dl sukker

3 ts eggerstatning

3 ts bakepulver

1,5 ts vaniljesukker

7,5 dl vann

150 g smeltet margarin uten melk og soya, for eksempel Soft flora spesial

Fremgangsmåte:

Bland det tørre, tilsett halvparten av vannet og pisk til en glatt og klumpfri røre.

Tilsett resten av vannet mens du lar miksmasteren gå på lav hastighet, og til slutt smeltet margarin.

Stekes i varmt vaffeljern som smøres godt med melkefri margarin, også mellom hver steking.

Brownies, (sjokolade) muffins og langpannekake

Det finnes mange kjøpeprodukter fra Regal og Toro som er allergivennlige.

Kilder: Tove Johansen, Norges Astma- og Allergiforbund