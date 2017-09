Dette er navnene som ikke går av moten

Noen navn kommer som et skudd og faller som en stein etterpå. Andre navn er solide og holder seg lenge uten å få et motepreg. Mens noen sverger til uvanlige navn og legger sjelen i å finne navn som færrest mulig andre barn har, hiver andre seg på navnebølgene.

Mange ønsker seg imidlertid et navn et sted imellom. Et navn som holder seg, ikke er uvanlig eller ukjent og har vanlige stavemåter.

Da mener navneforsker Ivar Utne ved Universitetet i Bergen at du bør velge navn som sakte, men sikkert er på nedadgående trend.

– Ser vi på navnekurvene, er vi på jakt etter navn som har vært i bruk i et par tiår, og fått en knekk på kurven sin. De har gjerne falt med en fjerdedel eller mer de siste fem til ti årene. Mange foreldre velger gode navn på vei ned fordi de ser på dem som vanlige og pene, og er neppe opptatt av at de går av mote, forklarer Utne.

Mindre knyttet til én generasjon

Det er ofte navn som har vært i bruk lenge, men som fortsatt er greit å velge. Navn som er slitesterke. Disse navnene er også mindre knyttet til en bestemt generasjon, nettopp fordi de har en så bred og jevn popularitetskurve.

– Dette er trygge navn, som til og med besteforeldregenerasjonen ofte godtar, mener Utne.

Noen navn er fortsatt for populære til å høre med på denne listen, selv om de er forbi popularitetstoppen – for eksempel Emma eller Sofie.

Slitesterke jentenavn:

Amalie

Anna

Emma

Frida

Hanna/Hannah

Hedda

Ida

Ingrid

Julie

Karoline/Caroline

Maria

Marie

Mia

Mina

Mathilde

Oda

Sofie

Tuva

Vilde

Slitesterke guttenavn:

Alexander/Aleksander

Andreas

Daniel

Emil

Erik

Henrik

Fredrik

Kristian/Christian

Markus/Marcus

Marius

Nikolai/Nicolai

Sondre

Tobias

Vil du likevel være litt kreativ, kan du velge den minst vanlige skrivemåten. For eksempel velger bare en tredjedel varianten Aleksander, mens to tredjedeler går for Alexander. Bare en fjerdedel velger Viktoria eller Lea, mens tre fjerdedeler velger Victoria eller Leah. Hanna velges av en tredjedel, mens to tredjedeler velger Hannah.

Det er også flere Kristian enn Christian, flere Lucas enn Lukas, flere Oscar enn Oskar og flere Filip enn Philip/Phillip.

– Navn bestemmes før babyen er påtenkt

Utne har grublet mye på hvorfor noen navn ser ut til å holde seg populære mye lenger enn andre. Han tror en av årsakene til at navn holder seg populære, er at både yngre og eldre nybakte foreldre liker og velger det.

– Navnebølgene begynner gjerne med at yngre foreldre velger navnet. Etter hvert vil flere foreldre på samme alder også velge navnet, og når det blir vanligere vil også eldre foreldre venne seg til og like navnet, forklarer han.

Men mye er bestemt lenge før babyen er påtenkt. Gjerne også før man har møtt drømmemannen eller -kvinnen.

– I tenårene og begynnelsen av 20-årene etablerer vi vår smak på navn. Og så forandrer vi ikke mening senere. Dermed kan navnet man bestemte seg for som 18-åring bli navnet til barnet man får 10–15 år senere, sier Utne.

Noen navn får drahjelp

Kjendiser påvirker også navnetrendene. Blant annet holdt Ingrid seg høyt lenger enn det Utne hadde forutsett. Årsaken er en prinsesse ved navn Ingrid Alexandra.

Også idrettshelter og andre kjendiser kan gi oppsving eller slakere nedadgående kurver for enkelte navn.

Vanlige navn som ikke ser ut til å gå av mote

Noen navn hører ikke til en bestemt generasjon, men brukes over lang tid. Under har navneforsker Utne plukket ut navn som har vært i bruk de siste 100–150 årene. Noen har hatt en bølgedal, andre er fortsatt mye brukt, men navnene er ikke såkalte motenavn.

Navn som har vært mye i bruk, og fortsatt er det:

Guttenavn:

Erik

Henrik

Jens

Johan

Kristian

Lars

Magnus

Martin

Nils

Ola

Ole

Petter

Thor

Tor

Tore

Jentenavn:

Anna

Elisabeth

Eva

Helene

Ingrid

Marie

Solveig

Navn som har vært mindre i bruk, men passer nå:

Guttenavn:

Halvor

Michael

Paul

Peter

Rasmus

Ådne

Jentenavn:

Agnete

Ellen

Guri

Liv

Magdalena

Magdalene

Mari

Sigrid

Tora

