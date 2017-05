Dette forteller samlivsterapeuter til par som holder på å gå fra hverandre

Løftet om å holde sammen i gode og onde dager, er ikke alltid enkelt å holde.

I løpet av 2016 ble 9300 par skilt, mens 10.800 par ble separert, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Skjev arbeidsfordeling

For mange par er det allerede krise når de oppsøker profesjonell hjelp for å redde forholdet, forteller psykologspesialist Eva Tryti.

Hun ser de samme problemstillingene gå igjen i terapirommet.

– Ofte handler det om arbeidsfordeling. Det er kanskje den vanligste årsaken til skilsmisse. Vi er travlere enn noensinne, og en skjev arbeidsdeling som paret ikke er enige om, kan bli fatal, sier hun.

Intimitet og vennskap

Like viktig er det å se på parets sexliv, mener Tryti. Hvor ofte har paret sex? Er de forelsket i andre enn partner? Er det utroskap inne i bildet?

– Vi ser en skilsmissetopp for par i småbarnsfasen. Det handler ofte om stressende familieliv og mangel på sex. Da kan det fort skje at man forelsker seg i andre eller er utro, sier Tryti.

– Jeg undersøker også hvordan vennskapet til paret er. Å være gode venner er ekstremt viktig for et varig parforhold. Med det mener jeg at paret snakker sammen om stort og smått, at de gjør ting i fellesskap.

Summen av det hele blir for mye.

Savner noe i parforholdet

Samlivsterapeut ved Åpen Dialog i Sandnes, Kate Elin Søyland, forteller at par som tar kontakt med henne har kommet til et punkt der de savner noe i forholdet.

– For mange kan det være dårlig kommunikasjon eller sextørke som er problemet. De forteller er at de over tid har glemt å være kjærester og blitt «familien AS». For andre igjen er det utroskap og løgner som utløser en akutt samlivskrise, sier Søyland.

Hun legger til:

– Mange forteller om stor slitasje på kjæresteforholdet. Det kan være krevende jobber, hobbyer som tar mye tid, oppfølging av barn, uventede hendelser og sykdom. Summen av det hele blir for mye.

Det er ti år siden tallet på par som giftet seg var lavere enn det var i fjor:

– Ha deg selv i fokus

I en artikkel publisert av Huffington Post , råder ekteskap- og familieterapeut Aaron Anderson, partene i forholdet til å kun konsentrere seg om hva de selv kan gjøre for å få det bedre sammen.

Han forteller at begge ofte har en lang liste over ting de ønsker at den andre skal endre på – enten det er å kutte ned på TV-titting eller rydding.

– Ja, det ville være fint hvis partneren din sluttet med disse tingene, men det er opp til ham/henne å gjøre det. La være å irritere deg, og fokuser i stedet bare på de tingene du selv kan kontrollere. Du vil snart føle deg mer avslappet og komme i bedre humør, og som et resultat blir ditt forhold også bedre, sier Anderson til avisen.

Fra håpløshet til kjærlighet

Samlivsterapeut Søyland erfarer at skrantende parforhold ofte kan bli bra igjen – selv om det virker aldri så håpløst når de ta kontakt med henne.

– Jeg blir faktisk overrasket selv, det kan se ille ut. Men det må være to som ønsker en ny vår i kjæresteforholdet, sier hun.

Tryti opplever det samme.

– Selv om paret har mistet troen på å få forholdet på rett kjøl, kan det reddes. Det finnes noen skjulte ressurser i oss alle. Til syvende og sist handler det om hvilken motivasjon, vilje og håp paret har.

Her er rådene samlivsterapeutene gir til par som holder på å gå fra hverandre

1. Gi rom for åpen dialog

God kommunikasjon er viktig for å få til en sunn og trygg relasjon. Begynn med å droppe «du», «alltid» og «aldri». Si heller «jeg» og «vi». Husk at du ikke kan bestemme hva den andre skal svare. Stiller du et spørsmål må du også tåle svaret. Lærer du i tillegg å lytte med åpent sinn kan du langt på vei redde forholdet.

2. Lær dere å krangle

Lær hvordan dere kommuniserer og hvordan dere krangler sivilisert. Bli enige om krangleregler. Det kan ta ned konfliktnivået betraktelig.

3. Sett opp en arbeidsfordeling

Bli enig om hvem av dere som skal gjøre hva i hjemmet, og forsøk å følg planen så godt det lar seg gjøre. På den måten unngår dere daglig småkrangling og diskusjon om arbeidsoppgaver.

4. Finn på aktiviteter sammen

Dere må ikke reise på lange turer eller på spa for å tilbringe verdifull kvalitetstid med hverandre. Sett dere på en kafé, slå av TV-en og bare vær sammen. Bruk tid på hverandre. Ofte har man savnet partneren.

5. Ta på hverandre

Berør og si hyggelige ting til hverandre. Kom i gang med kos og sex igjen, selv om det føles unaturlig. Tving dere til å gjøre det i starten, så vil det føles mer naturlig igjen etter en stund.

6. Vis kjærlighet gjennom handling

Det nytter lite å si at partneren din er det viktigste i verden for deg og at alt skal bli bra igjen, dersom dine handlinger og prioriteringer forteller noe annet. Kutt ut tomt prat og vis heller i handling at du mener alvor. Da bygger du tillit og trygghet, og gir kjærligheten langt bedre muligheter til å vokse frem.

7. Mimre tilbake

Sett dere ned og mimre om fortiden. Snakk om de hyggelige og morsomme minnene og opplevelsene dere har hatt sammen. En gang hadde dere det bra og var tiltrukket av hverandre. Da løsner ofte veldig mye.

8. Bli bevisst på hvordan du tenker

Lav selvfølelse og tidligere vonde erfaringer forsvinner ofte ikke over natten. Bli mer bevisst hvordan du tenker og føler, og du vil lettere kunne ta grep når du ser at du selv styrer relasjonen din i feil retning. En samtaleterapeut kan hjelpe deg på riktig spor.

9. Husk at kriser kan være sunt

Vi trenger kriser for å endre oss. Selv om kriser er vonde og vanskelige, får de oss ofte i en mer handlekraftig posisjon. Mange lærer å snakke om det vanskelige og blir mindre konfliktsky, noe som igjen gjør det lettere å forebygge problemer. Resultatet av en krise kan derfor bli bra og bringe frem en ny vår i forholdet.

10. Anerkjenn det vonde

I en krise kan man kjenne på følelser som sinne, bitterhet og sorg. Det er naturlige reaksjoner. Anerkjenn det vonde i stedet for å jobbe mot det.

11. Ikke gi opp parterapi for tidlig

Parterapi må prøves i minimum tre måneder før du kan slå fast at det ikke virker. Er du villig til å prøve kan gevinsten bli stor.

12. Husk at gresset ikke alltid er grønnere på den andre siden

En stund inn i forholdet vil ofte forelskelsen dempes og man finner lettere feil ved partneren. Det trenger likevel ikke være noe feil med hverken forholdet eller partneren din. Følelser svinger alltid.

Kilder: Eva Tryti og Kate Elin Søyland

