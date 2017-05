Disse navnene liker amerikanerne best

Det er nemlig Noah og Emma som topper listen over navnevalg til nyfødte i USA i 2016. Begge navnene er også å finne på listen over de mest populære i Norge.

På listen over navn som klatret mest oppover på navnelistene «over dammen» fra 2015 til 2016, finner vi dessuten flere andre navn som er kjente og kjære i Norge.

– Vi finner Johan, Mathias, Leif, Magnus, Odin, Finn, Maren, Astrid, Ingrid og Liv på de amerikanske listene, og de fleste øker også i bruk, forteller navneforsker Ivar Utne.

Han mener dette handler om amerikanere som søker etter røttene sine og dermed kan finne norske navn etter innvandringen fra Norge.

Mest overrasket er Utne over at navnet Leif blir såpass mye brukt. Navnet Finn øker dessuten i mange land.

Navn som er verdt å merke seg

Utne forteller at norske foreldre gjerne lar seg inspirere av amerikanerne. Han er ofte i kontakt med foreldre som vurderer å gi barna navn som er vanlige i USA, men lite brukt her.

Fellesnevneren er likevel ofte at navnene ligner på andre navn som er vanlige og/eller populære her til lands, eller har en populær ending.

– Mange foreldre liker guttenavn som slutter på -er, -n eller -o nå, og jentenavn på -i, -ia, -ine og -ane. Eller tilsvarende lyd. Vi ser også at en del bibelske navn som er populære i USA og har en tradisjon for bruk i Norge kan slå godt an, sier Utne.

Eksempler på slike bibelske navn er Jeremias, Aaron, Adam, Levis, Enok, Naomi og Tabitha.

Har tro på flere nye navn

Fordi Matteo og varianter av Max er populære i Norge, mener Utne at navnet kan ha banet vei for flere navn med lignende klang.

– Alvaro, Leandro, Maximo, Emilio og Maxine burde fungere nå, sier han og tilføyer:

– Ava og Mia øker godt i Norge, og det er nok fordi de er så populære i USA.

Utne har tro på følgende guttenavn:

Wilder

Westley

Ariel

Killian

Edison

John

Eugene

Og disse jentenavnene:

Avianna/Aviana

Nalani

Ailani

Novalee/Novali

Davina

Elora

Adaline

Jolene

Emmie

Amara

Kenia

Jemma

Ellianna

Kenia

Magnolia

Aurelia

Ellis

Renata

Jana

Wendy

Leona

Jemma

Jolie

Adeline

Elaine

Penelope

Malia

Milena

Velger bort det som høres for fremmed ut

Utne tror ikke norske foreldre kommer til å velge alle navnene på de amerikanske topplistene, og sier at det er tre hovedgrunner til det.

– Hvis navnene høres for fremmede ut, eller man er usikker på uttalen eller skrivemåten, vil de fleste velge dem bort, sier han.

Eksempler på slike navn er: Mason, James, Elijah, Ethan, Matthew, Andrew, Abigail, Harper, Madison, Avery, Scarlet og Chloe.

– Alice er litt interessant, for det er på topp i Sverige, men har aldri slått an her. Mye av årsaken er nok at mange er i tvil om uttalen, sier Utne.

Han legger også til at norske foreldre gjerne velger vekk navn fordi de blir for pompøse.

– Heavenly og Faith blir nok for svulstige for oss, tror Utne.

Topp 100 guttenavn i USA (2016):

Noah

Liam

William

Mason

James

Benjamin

Jacob

Michael

Elijah

Ethan

Alexander

Oliver

Daniel

Lucas

Matthew

Aiden

Jackson

Logan

David

Joseph

Samuel

Henry

Owen

Sebastian

Gabriel

Carter

Jayden

John

Luke

Anthony

Isaac

Dylan

Wyatt

Andrew

Joshua

Christopher

Grayson

Jack

Julian

Ryan

Jaxon

Levi

Nathan

Caleb

Hunter

Christian

Isaiah

Thomas

Aaron

Lincoln

Charles

Eli

Landon

Connor

Josiah

Jonathan

Cameron

Jeremiah

Mateo Adrian

Hudson

Robert

Nicholas

Brayden

Nolan

Easton

Jordan

Colton

Evan

Angel

Asher Dominic

Austin

Leo

Adam

Jace

Jose

Ian

Cooper

Gavin

Carson

Jaxon

Theodore

Jason Ezra

Chase

Parker

Xavier

Kevin

Zachary

Tyler

Ayden

Elias

Bryson

Leonardo

Greyson

Sawyer

Roman

Brandon

Bentley

Topp 100 jentenavn i USA (2016):

Emma

Olivia

Ava

Sophia

Isabella

Mia

Charlotte

Abigail

Emily

Harper

Amelia

Evelyn

Elizabeth

Sofia

Madison

Avery

Ella

Scarlett

Grace

Chloe

Victoria

Riley

Aria

Lily

Aubrey

Zoey

Penelope

Lillian

Addison

Layla

Natalie

Camila

Hannah

Brooklyn

Zoe

Nora

Leah

Savannah

Audrey

Claire

Eleanor

Skylar

Ellie

Samantha

Stella

Paisley

Violet

Mila

Allison

Alexa

Anna

Hael

Aaliyah

Ariana

Lucy

Caroline

Sarah

Genesis

Kennedy

Sadie

Gabriella

Madelyn

Adeline

Maya

Autumn

Aurora

Piper

Hailey

Arianna

Kaylee

Ruby

Serenity

Eva

Naomi

Nevaeh

Alice

Luna

Bella

Quinn

Lydia

Peyton

Melanie

Kylie

Aubree

Mackenzie

Kinsley

Cora

Julia

Taylor

Katherine

Madeline

Gianna

Eliana

Elena

Vivian

Willow

Reagan

Brianna

Clara

Faith

Kilde: Social Security Administration