Eksperter om hevnporno blant mindreårige: – Vær en voksen de unge tør å prate med om vanskelige ting

Tidligere i år fortalte Oslo politidistrikt om økning i antall henvendelser fra unge som føler seg krenket på grunn av uønsket spredning av seksuelt innhold på sosiale medier.

Senest i april i år ble en 16 år gammel jente dømt til 60 dagers betinget fengsel og 10.000 kroner i bot for å ha filmet to 17-åringer som hadde sex og publisert filmen på sosiale medier.

Slettmeg.no gir råd om hvordan man kan få fjernet informasjon fra nettet. Seniorrådgiver Hans Marius Tessem, forteller at de får rundt 500 henvendelser i året.

– Det kan være alt fra veldig seksualiserte bilder til bilder som for andre kan virke uskyldige, men som den avbildede ikke ønsker at skal ligge på nett. 70 prosent av henvendelsene handler om nakenhet.

– Nakenbilder kan gi fordeler

Mye av delingen av nakenbilder skjer i private chatterom, sier rådgiver i Barnevakten, Kjellaug Tonheim Tønnesen. Hun forteller at det å kle av seg kan gi unge «fordeler» i visse situasjoner, som anerkjennelse og status.

– Mye deles også i fortrolighet med kjæresten, og man tenker ikke på at man kanskje ikke er bestevenner for alltid, sier hun.

I andre tilfeller er det eldre ungdommer eller voksne som utnytter barn og unge. Ved å bygge tillit og relasjon via spill og sosiale medier, kan det bli inngangsporten til å få mer direkte kontakt gjennom privat chat.

– Her blir gjerne intime bilder og filmer delt i fortrolighet før det utvikler seg til å bli en situasjon hvor man vet man er blitt lurt, og hvor man presses og trues til å dele mer og ikke tør å si nei eller si ifra, fortsetter Tønnesen.

– Vær forsiktig med å advare

Seksjonsleder i Redd Barna, Thale Skybak, mener det er behov for mer kunnskap rundt tematikken.

– Mange unge opplever at spørsmål om seksualitet og utprøving er ikke-temaer hos voksne, sier hun. Det igjen kan føre til at mange barn og unge ikke forteller at de har delt nakenbilder på nett.

Tessem er av samme oppfatning. Han fraråder foreldre å advare barn og unge om aldri å dele nakenbilder med andre. Rådet er i utgangspunktet godt, men har en uheldig bivirkning, mener han:

– Vi opplever at når ungdom tar kontakt med oss, har de sittet alene med problemet over lang tid fordi de føler at de har gjort noe galt. Setter vi oss i en situasjon der de unge ikke kommer til oss når de har problemer, får vi gjort veldig lite.

Vanskelig å fjerne Tessem sier det i mange tilfeller er svært vanskelig å få fjernet bilder som ligger på nett. – Når bilder har ligget lenge ute og blitt delt mange ganger, kan de dukke opp «overalt». Vi ser dem i alt fra markedsføring for pornonettsider til falske profiler. Da er det vanskelig å få de fjernet, forklarer han og fortsetter: – I dag blir bildene spredt via apper og de sprer seg dermed raskere. Den som er offer for dette, blir derfor hardere rammet enn man gjorde før sosiale medier kom på banen.

14-åring ble presset av voksen

Tessem har selv vært borti problemstillingen:

– Ei nylig konfirmert jente tok kontakt med oss etter at hun over tid hadde chattet med en mann i USA. Han bygde opp et ordentlig tillitsforhold og fikk henne til å sende et toppløsbilde. Så fort han fikk bildet, begynte han å presse henne for penger.

Jenta ventet et helt år før hun ba om hjelp:

– Da hadde hun brukt opp alle konfirmasjonspengene sine og hadde ikke mer å gi ham. Hun hadde ikke turt å gå til foreldrene sine fordi hun følte skyld og skam, forteller Tessem.

Snu fokus fra å dele til å spre

Tessem mener foreldre må flytte fokus fra dem som deler nakenbilder til dem som sprer dem:

– Snakk med barnet ditt om at det ikke er lov å dele videre bilder av andre uten deres samtykke. Det kan havne på rullebladet og føre til at man kanskje ikke får den jobben man ønsker seg senere i livet.

– Mange unge virker strenge og til dels nokså fordømmende mot unge som deler nakenbilder. Vi opplever det som en utfordring å få barn til å forstå at ansvaret ligger hos dem som har videresendt bildet, ikke den som opprinnelig har delt bildet, sier Skybak.

Her er ekspertenes råd til foreldre:

1. Refleksjon over ansvar og respekt

– Snakk om hvordan unge opplever sosiale medier, hva slags press man utsettes for, ulike forventninger til gutter og jenter og hvordan man kan bli påvirket av nettpornografien. Forsøk å få dem til å reflektere rundt hvordan vise større ansvar og respekt for hverandre på nettet, sier Skybak.

– Helt fra de starter å være sosial på nett er det mye aktuelt å snakke om, og egeneksponering gjennom bilder, filmer og i livesendinger er ett av mange tema. Like viktig er det å snakke om at det ikke er lov å dele av andre uten deres samtykke, sier Tønnesen.

2. Vis at ungdommen kan snakke med deg

– Snakk om at de må prate med en voksen hvis de opplever noe ubehagelig på nettet. Veiled barna til gode ressurser der de kan finne god informasjon om tematikken. Vis interesse. Da er det større sjanse for at de ser på deg som en relevant støttespiller, sier Skybak.

– Reaksjonsmønstrene til voksenpersonene er kjempeviktig. Blir du sint når barnet ditt forteller om nakenbilder på nett, vil ungdommen sannsynligvis ikke komme tilbake til deg med lignende problemer senere, sier Tessem.

3. Snakk om å si «nei»

– Unge må få i ryggraden at det er lov å si nei, at det er lurt å være både kresen og kritisk, og at det også er helt normalt ikke å dele intime bilder og filmer av seg selv, sier Tønnesen og fortsetter:

– Barn og unge bør tidlig lære om både hvilke rettigheter og forpliktelser de har på nett, og som voksne må vi ikke være så redde for å være moraliserende at vi ikke tør å snakke tydelig nok om hva som er smart og ikke. Dette må selvfølgelig balanseres med tydelig informasjon om at det alltid er de som deler videre uten samtykke, eller som har lurt eller presset til seg nakenbilder som har all skyld.

Ønsker du å få med deg lignede saker? Vi har en egen Facebook-gruppe og Twitter-profil for Familie og oppvekst.