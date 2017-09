Ernæringsekspert: – Ikke press barna til å spise noe det ikke vil ha

«Æsj», «vil ikke ha!» eller «nei!» er kjent respons når små barn serveres grønnsaker. Hvorfor er det slik?

– Vi har en medfødt preferanse for det som er søtt og en medfødt aversjon mot ting som smaker bittert. Mange grønnsaker har nettopp denne bitre smaken som noen barn er skeptiske til, forklarer Maiken Anwar Walle.

Walle er tobarnsmor, har en bachelor i ernæringsfysiologi og driver nettstedet Sunnstart.

– Foreldre har også veldig stor påvirkningskraft. Når foreldre selv ikke spiser grønnsaker, vil det smitte over på barna. Noen ganger fører det til at barna ikke blir tilbudt grønnsaker hjemme. Andre foreldre gir opp med én gang barnet ikke spiser det som blir servert, fortsetter hun.

Gode matvaner

At det noen ganger kan være utfordrende å få de minste til å spise grønnsaker, gjør det ikke mindre viktig å prøve.

– Grønnsaker består av mange viktige vitaminer og mineraler som vi alle trenger å få i oss og som er vanskelig å få nok av dersom ikke grønnsaker er en del av kostholdet, sier Walle.

– Dessuten handler det om å skape gode matvaner fra barna er små. Grønnsaker bør være en naturlig del av et menneskes kosthold, både for kroppens vekst og hjernens utvikling.

Involver barna

Matblogger og forfatter av boken Den grønne maten, Aicha Bouhlou, mener det å tidlig involvere barn i matlaging og smaking, er essensielt for å få barna til å spise variert og sunt.

– Det er viktig at barn veldig tidlig får smake på alt. Spis grønnsaker selv og ha alltid et utvalg av grønnsaker i huset som kan brukes som snacks mens man for eksempel forbereder middagen. Lag fargeglad mat – barn liker farger, sier hun.

Her er deres tips:

1. La barna bli med i butikken og på matlaging

– Skap morsomme og positive opplevelser rundt mat. La dem være med i butikken for å velge en eller to grønnsaker som kan brukes i middagen og få dem til hjelpe til på kjøkkenet. Det er alltid mer fristende å spise noe man har vært med å lage selv, sier Bouhlou.

2. Skap positiv stemning rundt maten

– Foreldrene bør ha en leken og positiv holdning til mat og skape en god ramme rundt måltidene. Lær barnet at mat skal være gøy og lag gjerne mat sammen, sier Walle.

– Alt rundt maten skal være positivt ladet. Det er bedre å fortelle barn at grønnsaker vil gjøre oss stor og sterk enn å true dem til å spise fordi det er sunt, sier Bouhlou.

3. Tilby samme mat til barn som til voksne

– Ikke lag mat for de voksne og barnemat. Barn vil ikke spørre om å få barnemat når de ikke vet at det er et alternativ, sier Bouhlou.

Walle er av samme oppfatning:

– Det er ingenting som heter «voksenmat» og «barnemat». Det bør ligge det samme på barnas tallerken som det gjør på de voksnes – de minste bør i alle fall få det samme tilbudet. Kanskje vil ikke den lille smake på grønnsakene i starten, men prøver man mange nok ganger vil barnet sannsynligvis gi det et forsøk til slutt, sier Walle.

4. Prøv ulike variasjoner av en og samme grønnsak

Foreldre kan ofte bli flinkere til å prøve forskjellige variasjoner av en grønnsak, mener Walle:

– Ta gulrot for eksempel. Hvis barnet ikke liker kokt gulrot, kan man prøve å servere den rå, raspet eller i en pastasaus hvor den ikke synes.

Man må rett og slett være kreativ og prøve nye metoder, sier hun og fortsetter:

– Man kan putte grønnsaker i smoothie, pastasauser eller supper. Poenget er ikke å lure barnet – man kan gjerne vise barnet hva man putter oppi maten, men man skal få det inn uten at barnet behøver å kjenne akkurat den smaken han eller hun ikke liker. På den måten vil det venne seg til det over tid.

Konsistens er også noe mange barn er opptatt av, mener Bouhlou:

– De vil ofte ikke ha klumper, men heller puré, supper og moste grønnsaker. Alt kan puttes i en suppe og alt kan serveres med pasta, sier Bouhlou.

5. Vær tålmodig

Det er viktig å være utholdende og konsekvent, mener Bouhlou:

– Mange barn trenger tid å bli kjent med smaker. Det er ikke uvanlig at de må smake en del ganger før de aksepterer noe de ikke ville spise tidligere. Og det viktigste av alt er å aldri tvinge barn til å spise opp grønnsakene fordi de har godt av det. De skal spise grønnsakene sine fordi det er godt, sier hun.

Hun får støtte av Walle:

– Ikke press eller tving barna til å spise mat de ikke vil ha. Da skaper man ofte en enda større frykt for å prøve nye ting. La barnet ta det i eget tempo.

Oppskrifter med grønnsaker som garantert vil falle i smak hos de minste:

Pastagrateng med brokkoli

Fra Den grønne maten av Aicha Bouhlou.

300 g pastaskjell eller makaroni

1 brokkolihode, delt i buketter

2 ½ ss smør

2 ½ ss hvetemel

5 dl melk

200 g revet ost

en knivsodd muskatnøtt

1 ts sennep

brødrasp eller panko

salt og pepper

Forvarm ovnen til 180 °C. Kok pasta al dente i rikelig med lettsaltet vann etter anvisningen på pakken. Lag imens den hvite sausen. Smelt smøret i en kjele og tilsett hvetemel. Visp dette sammen og la småputre i noen sekunder. Tilsett melk litt om gangen samtidig som du visper. Kok opp under omrøring til sausen har fått en kremet konsistens. Ta kjelen av varmen og tilsett mesteparten av osten, muskatnøtt og sennep. Smak til med salt og pepper. Ha brokkolibukettene i pastavannet sammen med pastaen mot slutten av koketiden og la koke i ca. 2 minutter. Bland pasta og brokkoli med ostesausen og hell blandingen over i en ildfast form. Bland brødrasp eller panko med resten av osten og strø den over. Stek gratengen i ovnen i ca. 20 minutter til den har fått litt farge.

Makaroni med saus av grillet paprika

Fra Den grønne maten av Aicha Bouhlou.

500 g makaroni

4 grillede, røde paprikaer

1 ½ dl soltørkede tomater i

olje, hakket

3 hvitløksfedd, hakket

2 ss ristede pinjekjerner eller nøtter

80 g parmesan

en neve basilikum, grovhakket

1 ts havsalt

pepper

chiliflak (om du ønsker)

4 ss extra virgin olivenolje

en liten pose babyspinat

mozzarella til servering

Forvarm ovnen til 200 °C. Legg paprikaene hele på grillen, eller under grill i ovnen, og grill til skinnet blir helt sort. Legg de grillede paprikaene over i en bolle og dekk bollen med plastfolie. La paprikaene ligge til de er blitt litt avkjølt. Fjern skinn og kjerner. Kjør paprika, soltørkede tomater, hvitløk, pinjekjerner, parmesan og basilikum til en jevn masse. Smak sausen til med salt, pepper og eventuelt litt chili. Kok makaroni i en stor kjele med saltet vann til al dente. Hell av vannet og rør inn spinatblader, paprikasaus og olivenolje. Smak til med salt og pepper. Server makaroni toppet med revet mozzarella dryppet med olivenolje og nykvernet pepper.

Linsegryte med potet

Fra Den grønne maten av Aicha Bouhlou.

extra virgin olivenolje til steking

1 løk, hakket

1 hvitløksfedd, finhakket

1 ts spisskummen

1 ts malt koriander

1 ss ras el hanout eller karripulver

3 poteter, i terninger

3 gulrøtter, i terninger

2 dl linser, grønne eller brune

1 boks hakkede tomater

5 dl grønnsaksbuljong

saften av ½ sitron

litt hakket koriander eller persille

Grønne og brune linser trenger ikke bløtlegging, men du kan skylle dem under rennende vann. Varm oljen i en stor kjele, ha i løk og hvitløk og stek i noen minutter til løken er blank. Tilsett krydder og stek i ett minutt til. Rør inn poteter, gulrøtter, skylte linser og hakkede tomater. Hell over grønnsaksbuljong. Kok opp. Reduser varmen og kok linser og grønnsaker i ca. 30 minutter til de er myke og all væsken er kokt inn. Smak til med salt og pepper og noen dråper sitronsaft. Tilsett koriander eller persille.

Regnbuepizza

Av Maiken Anwar Walle

tortillapizza

pizzasaus

ost

grønnsaker i rødt, oransje, gult, grønt og lilla (det er brukt tomat, paprika, zucchini og rødløk på dette bildet)

Sett på ovnen på 210 grader. Kutt tortillapizzaen i en regnbueformet halvsirkel. Hakk opp alle grønnsakene. Smør på pizzasaus, strø på ost, legg på alle grønnsakene.

Hjemmelaget pizzasaus

Finn frem en blender og ha oppi:

1 pk. linser

2 store tomater

1 kartong med hakkede tomater

1 fedd hvitløk

1/2 rødløk

1 ts oregano

litt salt og pepper

Monstersmoothie

Av Maiken Anwar Walle

2,5 dl yoghurt

1 dl melk

2 dl ananas

1 frossen banan

1 ts peanøttsmør

2 håndfuller fersk spinat

1/2 avokado

Ha ingrediensene i en blender og mos til ønsket konsistens. Bruk gjennomsiktige plastglass, hvite ark, tusj, saks og lim for å lage monsteransiktene.

