Ernæringstest av gulost: Den største forskjellen er prisen

Ost er noe mange av oss spiser ofte. Gjerne hver dag, og kanskje også til flere av dagens måltider. Det er bra, for ost inneholder mange viktige næringsstoffer som kalsium, jod, protein, vitamin A, riboflavin (vitamin B2), vitamin B12 og sink.

Ost og andre meieriprodukter er faktisk vår viktigste kilde til både kalsium og jod, og dette er noe av grunnen til at vi anbefales å innta tre enheter med meieriprodukter pr. dag. En enhet regnes som et glass melk, en yoghurt/skyr, en skive brød eller et knekkebrød med ost.

Spis ost selv om du ikke tåler laktose

Noen unngår ost fordi de reagerer på melkesukker. Det ikke alle vet, er at gulost inneholder minimalt med melkesukker og tåles derfor av de fleste med laktoseintoleranse. Brunost derimot inneholder mye melkesukker, men også mye jod.

Like mye vitaminer og mineraler i magre oster

Helfet gulost inneholder rundt 27 prosent fett, hvorav to tredjedeler er mettet og resten enumettet og flerumettet fett. Noen guloster inneholder litt mer eller litt mindre fett enn de helfete, mens magre hvitoster har et fettinnhold på ca. 17 prosent.

Gräddoster og enkelte andre fyldige oster er feitere enn helfet gulost med over 30 prosent fett. I denne testen finner du ost som inneholder alt fra 10 til 38 prosent fett.

Som med melk, er det slik at de magre variantene inneholder omtrent akkurat samme mengde næringsstoffer som de fete. Forskjellen er bare at de inneholder mindre fett og kalorier.

Omdiskutert melkefett

En del forskning tyder på at melkefett kanskje ikke er så kolesteroløkende og helseskadelig som det vi har trodd frem til nå. Særlig ikke fett fra ost. Noen vil gå så langt som å si at melkefettet ikke er kolesteroløkende, mens andre er forsiktige i kostrådene sine og fremholder fremdeles at melkefettet er kolesteroløkende og kan øke risikoen for hjerte- og karsykdom.

Per i dag lyder de offisielle kostrådene at bør vi bytte ut mettet fett med umettet, fordi dette vil redusere vår risiko for å få hjerte- og karsykdom. Selv om det pågår mye forskning når det kommer til fettets innvirkning på helsen, velger vi å ta hensyn de offisielle kostrådene i denne testen.

Sjekk pris og test smak

I våre tester vurderer vi ikke pris, men vi kan likevel ikke unngå å skrive litt om pris i akkurat denne testen. Det er nemlig slik at flere av «billigostene», som har matvarekjedenes egne merker, for eksempel Coop, Rema 1000 og Xtra, er laget av samme produsent; nemlig Synnøve Finden.

Næringsinnholdet i disse ostene er nokså likt, og kanskje også smaken? Den største forskjellen på Synnøve Findens egne oster og de som er laget for ulike matvarekjeder ser ut til å være prisen. «Billigmerkene» er nemlig langt billigere.

Slik har vi gjort testen For å gjøre en ernæringsmessig vurdering av produktene, har vi sett på innhold av mettet fett, protein, kalsium og salt. Mengden protein og kalsium trekker opp, mens innholdet av fett og salt trekker ned. Smak er ikke en faktor i testen. Du kan derimot stemme på hvilken du syns smaker best under. I testen er produktene rangert fra terningkast 3 til 6. Produktene er rangert i forhold til hverandre. Det betyr at de sunneste får terningkast 6. Et produkt som får terningkast 3 i denne testen, vil ikke nødvendigvis få samme resultat hvis det testes mot andre produkter og matvarer. Det er heller ikke slik at et produkt som får terningkast 3 er direkte dårlig eller usunt, bare at det har dårligere total poengsum enn de som får høyere terningkast. Testen er utført av ernæringsfysiologer i Bramat. Opplysningen til testene hentes fra deklarert næringsinnhold og ingredienslisten på forpakninger vi kjøper inn i vanlige, norske butikker. Når det er nødvendig henter vi inn ekstra informasjon fra produsentene i de tilfellene vi ser dette mangler på deklarasjonen. Vi gjør oppmerksom at på at det kan forekomme avvik mellom deklarasjonen og faktisk innhold dersom produsentene nylig har foretatt endringer i produktene og ikke har oppdater forpakningen. Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.

Dette er en ernæringstest, ikke en smakstest. Hele testen finner du hos bramat.no.