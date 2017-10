Ernæringstest av kjøttboller: Det er to typer du bør velge

Noen vil kanskje rynke på nesen og si at kyllingkjøttboller eller kjøttboller med grønnsaker ikke er skikkelig kjøttboller. Men vi andre som tenker at kjøttforbruket gjerne kan gå ned, både med tanke på helsen og miljøet, tenker at dette er glimrende alternativer til kjøttbollemiddagen.

Grønnsaker i kjøtt?

Det har etter hvert kommet flere typer kjøttboller, pølser og annen kjøttmat tilsatt grønnsaker. Fordelen med disse produktene er at du får i deg eller barna enda litt mer grønnsaker, og du kan kutte ned på kjøttinntaket. Dette er ikke bare sunt, det kan også være miljøvennlig fordi man kan bruke grønnsaker som ellers ikke ville ha blitt brukt.

Opptatt av sunn og næringsrik kost på matbordet i familien? Her er flere tester:

For mye salt for små barn

Over halvparten av saltet vi får i oss kommer fra industrilagde matvarer som hel- og halvfabrikatene. De matvaregruppene som bidrar med mest salt er kjøttprodukter og brødvarer.

Vi vet at mange voksne spiser altfor mye salt, er det svært sannsynlig at mange barn også får i seg for mye salt. Har du et barn på to år, bør det ifølge anbefalingene ikke få i seg mer enn 2,5 gram salt om dagen. Har du et barn som er glad i kjøttboller, så vil barnet kunne få i seg mer enn dette hvis du velger noen av de salteste kjøttbollene.

SLIK HAR VI GJORT TESTEN I denne testen har vi sammenlignet et utvalg kjøttboller. Utvalget ble foretatt etter hva som var tilgjengelig i de butikkene vi besøkte. For å gjøre en ernæringsmessig vurdering av produktene, har vi sett på innhold av protein, mettet fett, andel kjøtt og/eller grønnsaker, karbohydrater og salt. Mengden protein og andel kjøtt og grønnsaker trekker opp, mens innholdet av karbohydrater, fett og salt trekker ned. De typene som inneholder grønnsaker har fått plusspoeng for dette. Smak er ikke en faktor i testen, men du kan stemme på hvilke kjøttboller du syns smaker best. Testen er utført av ernæringsfysiologer i Bramat. Opplysningen til testene hentes fra deklarert næringsinnhold og ingredienslisten på forpakninger vi kjøper inn i vanlige, norske butikker. Når det er nødvendig henter vi inn ekstra informasjon fra produsentene i de tilfellene vi ser dette mangler på deklarasjonen. Vi gjør oppmerksom at på at det kan forekomme avvik mellom deklarasjonen og faktisk innhold dersom produsentene nylig har foretatt endringer i produktene og ikke har oppdater forpakningen. Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.

Dette er en ernæringstest, ikke en smakstest. Hele testen finner du hos bramat.no.

Testresultater

Prior Kjøttboller av kylling

Bra med kjøtt og protein, og lite mettet fett.

TERNINGKAST 6

Coop Knerten kjøttboller med grønnsaker

Bra andel kjøtt + grønnsaker. Greit innhold av mettet fett.

TERNINGKAST 6

Rema 1000 Kjøttboller med finmalte grønnsaker

Bra andel kjøtt + grønnsaker. Greit innhold av mettet fett og greit med salt.

TERNINGKAST 6

Coop Kyllingboller

Greit med kjøtt og protein, lite mettet fett og greit med salt.

TERNINGKAST 6

Henriettes lammeboller

Høyt innhold av kjøtt, men litt mer mettet fett enn vinnerne. Mest salt av alle.

TERNINGKAST 6

Coop Spanske kjøttboller

Høyt innhold av kjøtt, men mer mettet fett enn vinnerne.

TERNINGKAST 5

Finsbråten Spanske kjøttboller

Høyt innhold av kjøtt, men mer mettet fett og salt enn vinnerne.

TERNINGKAST 5

Gilde Skikkelige kjøttboller

Bra innhold av kjøtt og protein, men en del salt.

TERNINGKAST 4

Rema 1000 Svenske kjøttboller

Bra med kjøtt og protein, men mer mettet fett og karbohydrater enn vinnerne. Greit innhold av salt.

TERNINGKAST 4

Finsbråten Kjøttboller for alle

Bra med kjøtt, greit med salt, men mer karbohydrater enn vinnerne.

TERNINGKAST 4

Coop Svenske kjøttboller

Greit innhold av kjøtt, men mer mettet fett og karbohydrater enn vinnerne. Lite protein.

TERNINGKAST 3

Gilde Svenske kjøttboller

Ikke spesielt høyt kjøttinnhold og ganske mye salt.

TERNINGKAST 3

Rema 1000 XXL kjøttboller

Lavest kjøttinnhold av alle. Mer mettet fett og karbohydrater enn vinnerne og ganske mye salt.

TERNINGKAST 3

Folkets Svenske kjøttboller

Kjøttinnholdet kunne vært høyere. Mer mettet fett og karbohydrater enn vinnerne.

TERNINGKAST 3

Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.