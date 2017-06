Ett av fem par giftet seg i utlandet i fjor. Marjan og Pål brukte «kun» 40.000 kroner på sitt Berlin-bryllup

Går du og din kjære med bryllupsplaner og synes det virker fristende å love hverandre evig troskap på en kritthvit strand, i en pulserende storby eller på et herskapelig slott i utlandet? Da er du ikke alene.

4510 ekteskap ble inngått utenlands i løpet av 2016 av totalt 22.537 ekteskap, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som ble lagt frem onsdag.

Det vil si at ett av fem par giftet seg utenfor Norges grenser.

Brukte to måneder på planlegging

Marjan Vaage Farahmand (33) og Pål Vaage Martinsen (40) fra Skien sa ja til hverandre i Berlin 19. november i 2015 etter kun et par måneders planleggingstid.

Ingen av dem er medlem av statskirken, så vielsen ble holdt på ambassaden i den tyske hovedstaden med kun tre familiemedlemmer til stede.

– Vi ville ikke ha noe typisk «Facebook-bryllup» for å imponere andre. Vi ville gifte oss for vår egen del. Det som var viktig for oss, var at vi var sammen med de aller nærmeste. Vi fant ut at vi like gjerne kunne gjøre det i utlandet og på den måten slå det sammen med en ferie i byen vi hadde forelsket oss i noen måneder tidligere, sier Farahmand.

Ordnet håret og bryllupsbildene selv

Brudekjolen fikk hun spesialsydd av moren til en venninne. I forkant av bryllupet øvde Farahmand seg på å sette sammen blomster slik at hun kunne lage brudebuketten selv, i tilfelle hun ikke fant noen som kunne gjøre jobben i Berlin.

Håret lærte hun også å ordne på egen hånd så hun skulle slippe å dra til en ukjent frisør på den store dagen. Brudens stefar er hobbyfotograf og sørget for bryllupsbildene av det nygifte paret.

– Det som krevde mest planlegging var å finne restaurant til middagen. Flere av restaurantene vi ønsket å spise hos, hadde opptil ett halvt års ventetid. En bekjent av oss fra Berlin kastet seg rundt og fikk likevel ordnet et bord til oss på et veldig fint sted, forteller Farahmand.

Trenger ikke bli kostbart

Reise, opphold, klær og blomster kom på tilsammen 40.000 kroner.

– Man trenger ikke ta med hele slekten for å feire bryllupet. Hvis gjestene i tillegg betaler for billettene selv, behøver det ikke å bli så veldig kostbart. Vi valgte en dyr restaurant til bryllupsmiddagen, men er man flere gjester kan man velge noe rimeligere. Det er fullt mulig å spare penger til tross for lite planlegging, sier Farahmand.

Start planleggingen tidlig

Å begynne planleggingen tidlig, er likevel en fordel i de aller fleste tilfeller, mener finansrådgiver i DNB, Hanna Folkvord.

– For alle som skal gifte seg er det lurt å starte sparingen i god tid. Sett opp et detaljert budsjett slik at dere vet hvor mye penger dere kan bruke og planlegg deretter. Vi vet at noen brudepar tar opp lån for å finansiere bryllupet. Det er noe vi absolutt ikke anbefaler, sier hun.

Folkvord anbefaler å bruke tid på research og innhenting av tilbud fra ulike steder. Mange gjester vil dessuten sette pris på grupperabatt på hotell i nærheten av festlokalet. Et utenlandsbryllup kan nemlig bli dyrt for de inviterte.

– Mange brudepar som legger bryllupet utenlands forventer ikke gave fra gjestene, men et slikt bryllup medfører ofte en stor kostnad for gjestene og noen har kanskje ikke økonomi til å komme. Det må man være forberedt på, sier finansrådgiveren.

Kan fort bli dyrere i utlandet

Folkvord tilføyer:

– Når man gifter seg i utlandet, utvides ofte festen til to eller tre dager. Familie og venner må reise ned dagen før og bli til dagen etter. Hvis brudeparet tar kostnaden for fest i flere dager, kan totalsummen fort bli den samme som et «standard» bryllup her hjemme.

Ekteparet Farahmand-Martinsen er imidlertid ikke i tvil om at flere burde gjøre som dem.

– Vi anbefaler på det sterkeste å gifte seg i utlandet. For oss var det ikke verdt å arrangere et stort bryllup til over 200.000 kroner i Norge. Vi liker å reise og ville heller bruke pengene på det.

Dette må dere være obs på:

• Kronekursen kan endre seg fra dere finner ut at dere vil gifte dere i utlandet og til regningene fra festen begynner å tikke inn. Er dere heldige, blir bryllupet rimeligere enn antatt, men det kan også slå andre veien og bety at budsjettet sprekker. Husk derfor å legge inn litt slingringsmonn i budsjettet.

• Språkproblemer kan være en utfordring. Vær sikker på at det ikke er noen misforståelser rundt bestillinger som ender med at regningen blir større enn forventet.

• Planlegging av et utenlandsbryllup kan ofte ta lengre tid. For dem som har råd til det, kan det være en god investering å bruke en profesjonell bryllupsplanlegger.

Kilde: Hanna Folkvord, finansrådgiver i DNB

