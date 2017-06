Familieterapeut: – Ingen tvil om at svigerforeldre er en kilde til konflikt

Har du irritert deg over masete svigerforeldre som dukker opp på uanmeldt besøk, eller som blander seg inn i alt fra barneoppdragelse til matlaging? Da er du ikke alene.

Forskning gjort ved Cambridge University noen år tilbake, viste at mer enn 60 prosent av kvinnene oppga dårlig forhold til svigermor som en årsak til stress.

Uenighet om barneoppdragelse

– Forholdet til svigerforeldre er ofte kilde til konflikt, det er ikke noe tvil om det, sier familieterapeut Thomas Winther.

At den ene parten reagerer på svigerforeldres innblanding i barneoppdragelsen er en gjenganger i terapirommet.

– Det går på at svigerforeldrene er for strenge eller for lite strenge. De fleste mener det bare godt, og argumenterer med at «sånn oppdro vi barna våre og det gikk jo bra», men så har jo mye endret seg i barneoppdragelsen siden den gangen, sier Winther, og legger til:

– Noen besteforeldre gir barna frie tøyler, og ofte blir det sjokolade til frokost og is til middag.

Høyskolelektor og parterapeut ved Samlivshelse i Bergen, Nina Vahl Sletteland, erfarer det samme:

– En konflikt som ofte går igjen er at svigerforeldre gir barna snop til tross for at de kjenner foreldrenes holdning til kosthold. Besteforeldre har en annen kultur og historie, og denne påvirker deres handlinger, sier hun.

Ille å ikke bli verdsatt

Sletteland forteller at svigerfamilien ofte er tematikk i terapirommet, men sier altfor få er villig til å ta dem med inn i møte med terapeut.

– En del svigerforeldre opplever det vanskelig å vite hvor mye de skal involvere seg i parets livsstil og deres barneoppdragelse. De har mye erfaring som kan være verdt å lytte til, samtidig som de ønsker at de unge skal få anledning til å finne sin form selv.

Hun erfarer at det for mange svigerforeldre er vanskelig å oppleve at det ikke er plass eller rom for dem.

– De ønsker å være til hjelp, men får ikke anerkjennelse for det de har å bidra med. For mange blir det også vanskelig å ta dette opp fordi en er redd for å skape problemer for egne barn i deres parrelasjon, og dermed øker avstanden.

Ulik forståelse

Sletteland tror mange av konfliktene handler om ulik forståelse for hva som er viktig og hvordan ting bør gjøres.

– Noen svigerforeldre oppfattes som invaderende og krevende, mens andre sliter med at de er for lite til stede og lite tilgjengelige. Felles for de fleste er at en ikke føler seg respektert av svigerforeldrene, oftest av svigermor, forteller hun.

Har du tips til lignende saker? Send oss en epost!

Viktig å stå opp for partner

Det er en problematikk parterapeut Egil Rise kjenner til. Han forteller at det å ikke føle seg akseptert av svigerfamilien er et tema som går igjen i samtaler med par.

Enda verre blir det når den ene parten forsvarer foreldrene sine fremfor sin egen partner.

– Når den ene danner en allianse med sine egne foreldre, ikke står opp for partneren eller lar foreldrene diktere parets liv, vil det føles som et stort svik. Det kan dreie seg om alt fra barneoppdragelse, ferier og pengebruk, til hvordan hjemmet ser ut, sier han.

– Det er lettere å være raus med svigerforeldrene når man som par er enige om hva man ønsker.

Snakk sammen som par

Rise anbefaler par å snakke godt sammen om det livet man ønsker å bygge som familie: Hvor vil dere bosette dere i forhold til besteforeldrene, hva tenker dere om overnatting og fellesaktiviteter i familien?

– Vær interessert i å vite hva din egen partner ønsker: Hva er viktig for ham eller henne i forholdet med svigerforeldrene, og hvilke grenser bør dere ha? Forstå partneren din før du prøver å påvirke eller overtale, sier Rise og tilføyer:

– Det er lettere å være raus med svigerforeldrene når man som par er enige om hva man ønsker.

Slik kan konfliktene løses

Men hva gjør man når den dårlige stemningen allerede er et faktum?

Ekspertene mener nøkkelen ligger i åpen og tydelig kommunikasjon.

– Ha en ordentlig dialog og finn noen felles kjøreregler. Føler du deg overkjørt av svigerforeldrene, er det viktig å være ærlig om dine tanker og følelser overfor partner, som deretter tar det opp med egne foreldre, sier Winther.

Han råder par til å ta tak så tidlig som mulig.

– Da er problemet ikke blitt så stort og det er dermed lettere å løse det. Si ifra på en ordentlig og vennlig måte. Begynn med det positive; si noe om det flotte svigerforeldrene gjør før du tar opp det som er problematisk.

Positive ønsker

Rise er av samme oppfatning:

– Ikke ta det gode for gitt. Uttrykk hva dere setter pris på og hva dere er glade for, fremfor å kritisere. Kom deretter med positive ønsker. Det betyr at du i stedet for å klage på at svigerforeldrene kommer på besøk uten å gi beskjed på forhånd, snur det og sier: «Det hadde vært fint om dere ringte oss først».

Han understreker at man selv også har en jobb å gjøre for at forholdet til svigerforeldrene skal bli bedre.

– Tenk på din rolle og dine muligheter. Hva du kan gjøre for at samarbeidet skal bli bedre? Pass på å være raus med svigerforeldrene og akseptere de litt slik de er.

Godt ment

Sletteland minner om at det som regel er godt ment når svigerforeldre involverer seg i paret eller i barnebarna.

– Husk at alle ønsker det beste for sine barn og barnebarn. Noen ganger kommer man inn i et uheldig spor hvor man tror og forventer at den andre tenker negativt om en selv. Dette er i seg selv konfliktskapende.

Også hun trekker frem viktigheten av å ta problemene opp på en ordentlig måte.

– Fortell hvordan du oppfatter situasjonen og unngå å kritisere den andre. Si hva du tenker, den andre vet det ikke. Tenk over hvordan du selv kommuniserer. Alt du gjør påvirker den andre. Er du inkluderende, eller skyver du dem vekk? Viser du respekt for den andres oppfatning selv om du er uenig? Du kan ikke endre andre enn deg selv, avslutter hun.

Ønsker du å få med deg lignede saker? Vi har en egen Facebook-gruppe og Twitter-profil for Familie og oppvekst.