Kun åtte av 45 solkremer godkjennes av Forbrukerrådet

Saken oppdateres

Forbrukerrådet har i år tatt for seg 45 solkremer fra markedet, og sjekket dem for miljøskadelige-, hormonforstyrrende- og allergifremkallende ingredienser, som igjen kan føre til konsekvenser som kreft og nedsatt fruktbarhet.

16 av dem får røde fjes, 21 får middels karakter og kun åtte av dem får smilefjes og er dermed godkjent.

SE HELE OVERSIKTEN HER

Skuffet

Også i apotekets hyller finnes kremer som får dårlig karakter. Forbrukerdirektør Randi Flesland mener resultatet er nedslående.

– At åtte av kremene får grønt, viser at det går an å lage solkrem uten risikostoffer. Vi er derfor skuffet over at så mange solkremer ikke blir godkjent. Vi mener dessuten at butikkene må bli strengere på hvilke kremer de velger å ta inn, sier hun.

Om testen Forbrukerrådet har testet 45 kremer, 32 til voksne og 13 til barn. Solkremene er kjøpt på apotek, parfymeri, helsekostbutikker, dagligvarebutikker og klesbutikker med kosmetikkavdeling. Testen er utført av danske TÆNK. Det er sett etter stoffer som kan være skadelige for miljøet, allergifremkallende eller hormonforstyrrende. Vurderingen er gjort på bakgrunn av ingredienslistene. Funn i kremer for voksne: 5 grønne

15 gule – 11 på grunn av parfyme med mer og 4 på grunn av EDTA-forbindelser som kan være skadelig for miljøet

12 røde på grunn av mistenkte hormonforstyrrende stoffer Funn i kremer for barn: 3 grønne

6 gule på grunn av EDTA og zinc oxide forbindelser, som kan være skadelig for miljøet

4 røde herav 3 på grunn av parfyme, og et produkt på grunn av et mistenkt hormonforstyrrende stoff Kilde: Forbrukerrådet

Fraråder gravide og barn å bruke enkelte solkremer

Flesland poengterer at hvert enkelt produkt ikke utgjør en risiko alene, men at såper, leppepomader, deodoranter og andre produkter som inneholder hormonforstyrrende stoffer, samlet øker risikoen.

– Gravide og barn er spesielt sårbare, og vi ber dem unngå kremene som kommer dårligst ut i testen, sier forbrukerdirektøren.

Testens taper er en krem som er rettet mot barn.

– Det er forferdelig trist og helt unødvendig, kommenterer Flesland.

Allergifremkallende stoffer i solkrem for sensitiv hud

Solkrem rettet mot sensitiv hud, bør man også være obs på. Flere av disse inneholder nemlig allergifremkallende stoffer, forteller Flesland.

– Her må man være nøye på hvilken krem man velger. Sjekk ingredienslisten før du kjøper, råder hun.

Flesland har en klar oppfordring til forbrukere:

– Bruk forbrukermakten til å si ifra om at vi ønsker solkremer som ikke er skadelige for oss, og velg de solkremene som kommer ut på grønt.

Ønsker du å få med deg lignede saker? Vi har en egen Facebook-gruppe og Twitter-profil for Familie og oppvekst.