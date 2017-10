Lene Haugsdal (39) var verdens lykkeligste under svangerskapet. Da hun ble mamma, ble alt mørkt.

I 2012 ble Lene Haugsdal (39) fra Tromsø mamma for første gang. Tvillingene var etterlengtet, og kom til verden ved hjelp av assistert befruktning. Svangerskapet forløp uten store problemer, og Haugsdal beskriver perioden som «verdens lykkeligste».

– Til og med da jeg fikk svangerskapsforgiftning var jeg bare glad, fordi jeg tross alt var gravid, forteller hun.

Depresjonen var ukontrollerbar og altoppslukende, den tok all energi, tanker, følelser – den tok hele meg.

– Mistet meg selv

Lykken skulle vise seg å bli kortvarig. Få dager etter at Haugsdal kom hjem fra sykehuset, kjente hun på en uro som ikke ville gi slipp.

På seksukerskontrollen gikk hun gjennom kartleggingstesten EPDS (The Edinburgh Postnatal Depression Scale) for å identifisere eventuell depresjon. Haugsdal scoret høyt og fikk beskjed om å si ifra ved behov for hjelp.

Etterpå ble hun gradvis dårligere.

– Jeg engstet meg og var anspent. I tillegg hadde jeg søvn- og konsentrasjonsproblemer og mistet matlysten. Jeg fikk en forferdelig beslutningsvegring, og var redd for at alle avgjørelser jeg tok enten var feil eller ikke gode nok. Jeg tvilte på alt fra middagslaging til hvordan jeg la ungene mine på stellebordet.

Haugsdal utviklet etter hvert sosial angst.

– Depresjonen var ukontrollerbar og altoppslukende, den tok all energi, tanker, følelser – den tok hele meg.

Barseldepresjon Mellom ti og 15 prosent av alle kvinner opplever symptomer på depresjon i barselperioden, mens forekomsten av mer alvorlig depresjon er omtrent fem prosent. Begrepet barseldepresjon er ikke en selvstendig diagnose. Begrepet angir kun at en kvinne har depressive plager i forbindelse med barsel. Disse plagene kan variere fra en lettere til en mer uttalt depresjon. For at tilstanden skal kalles en depresjon i medisinsk forstand, må den oppfylle kriteriene for klinisk depresjon i henhold til det internasjonale diagnosesystemet ICD-10 (World Health Organization 1992). Depresjon tidligere i livet eller under svangerskapet, negative livshendelser som alvorlig sykdom eller død hos nærstående personer, økonomiske problemer, arbeidsledighet, konflikter i parforholdet, manglende sosialt nettverk, dårlig selvfølelse, genetikk og fysiske utfordringer under svangerskap eller i forbindelse med fødsel, kan være årsaker til barseldepresjon. Kilde: Folkehelseinstituttet ved Malin Eberhard-Gran.

Søvnmangel har betydning

Haugsdal er ikke alene. Mellom ti og 15 prosent av alle nybakte mødre opplever depresjonssymptomer av varierende alvorlighetsgrad; alt fra moderate depresjonsplager til alvorlig depresjon.

Årsakene til barseldepresjon er veldig individuelle og sammensatte, forklarer professor og psykologspesialist ved Universitetet i Tromsø, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang.

– Rolleendring, mangel på søvn og lite tid til seg selv, er viktige forhold som virker inn på utvikling av depresjon.

En sentral overgangsperiode

Professor i medisin ved Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet, Malin Eberhard-Gran, sier symptomene på barseldepresjon er de samme som ved depresjon generelt, men påpeker at situasjonen blir farget av omstendighetene ved å ha et nyfødt barn.

– En fødsel er en sentral overgangsperiode i livet. Det skjer store fysiske og psykiske endringer i løpet av kort tid, og det gjør kvinnene særlig sårbare i denne fasen.

– Søvnmangel, problemer med ammingen, følelse av stort ansvar og manglende sosial støtte, er kjente faktorer som kan bidra til uro og nedstemthet. Mange opplever sterk skyldfølelse og skam, fortsetter hun.

Jeg kjente på en enorm sorg og skam, fordi alle – inkludert meg selv – forventet at jeg skulle være glad, men så ble alt helt feil.

Føler på skam og skyld

Det er noe Haugsdal kjenner seg igjen i:

– Jeg kjente på en enorm sorg og skam, fordi alle – inkludert meg selv – forventet at jeg skulle være glad, men så ble alt helt feil. Man føler seg mislykket. Det tok lang tid før jeg aksepterte at jeg hadde barseldepresjon og forsto at det ikke var min feil.

Logget av sosiale medier

Haugsdal ble sykemeldt og fikk overført barselpermisjonen til samboer og barnefar. Hun ble henvist til voksenpsykiatrisk poliklinikk hvor hun jevnlig gikk til psykolog, og fikk medisiner som dempet uroen som herjet i kroppen hennes.

I tillegg hadde Haugsdal månedlige besøk hos helsesøster for samtale og oppfølging av tvillingene.

Litt etter litt fant hun andre metoder som hjalp på veien mot å bli frisk.

– Jeg logget meg av alle sosiale medier. På den måten slapp jeg hele tiden å måle meg opp mot andre. Man kan fort kjenne på utilstrekkelighet når man ser tilsynelatende glade og vellykkede mødre som baker cupcakes og trener i barseltiden.

Vennehjelp

Haugsdal hadde dessuten en ukentlig venneavtale.

– En venninne av meg fikk ansvar for å få meg ut av huset én gang i uken for å få tankene over på andre ting. Det kunne være så enkelt som å dra på besøk til henne, ligge på sofaen og se på TV.

– Jeg hadde også kontakt med en annen tvillingmamma som var frisk. Når jeg kjente på vanskelige følelser, kunne hun si «sånn har jeg det også». Da skjønte jeg at ikke alle tankene mine skyldtes depresjon, og at mange av dem faktisk var helt vanlige. Det bidro til å normalisere situasjonen.

– Snakk med noen om det som er vanskelig

Eberhard-Gran råder nybakte mødre som kjenner på tunge tanker til å ta kontakt med helsepersonell.

– Gå til fastlegen eller helsestasjonen, de kan håndtere det. Ikke gå og tro at det går over av seg selv for det er ikke sikkert det gjør det.

Wang råder mødre til å ta de vanskelige følelsene på alvor:

– Snakk med dine nærmeste om det, og vær rask med å søke hjelp. Ikke isoler deg. Kom deg ut og gi deg selv små pauser i løpet av dagen, for eksempel en 30 minutters gåtur.

– Det går over

Litt etter litt følte Haugsdal seg som seg selv igjen. Men veien mot å bli frisk var humpete.

– Det var et halvt år der jeg ikke hadde tro på at jeg kom til å bli frisk i det hele tatt. Jeg klarte ikke se for meg hvordan det skulle gå an. Mange ganger var det andre som bar håpet for meg.

Haugsdal er nå i gang med å starte opp en landsforening for fødselsdeprimerte. Hun trekker frem psykhjelpen for de minste i Tromsø som et godt eksempel på lavterskeltilbud til småbarnsfamilier, og håper flere kommuner vil gi bedre tilbud til fødselsdeprimerte.

Hun har følgende oppfordring til mødre som opplever det samme som henne:

– Fortell om det til noen du er trygg på, og snakk om det på helsestasjonen – de er der for å hjelpe deg. Det er ikke din feil at du er deprimert og det er mange som har det som deg. Det kommer til å gå over.

