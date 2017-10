Mobbeekspert: – For mange barn blir halloween en lang periode hvor de føler seg utenfor

Allehelgensaften, eller halloween, nærmer seg – og 31. oktober er tusenvis av barn klare for å gå «knask eller knep» sammen med venner.

For noen barn kan imidlertid dagen være med å forsterke følelsen av ikke å være «en del av gjengen», mener mobbeekspert og fagsjef i UNICEF, Kristin Oudmayer.

– Det er slik at halloween er blitt en dag mange også gruer seg til fordi planleggingen av høstens store begivenhet både er synlig og langvarig, og noe vennegruppen ofte gjør sammen, sier hun og utdyper:

– Lang tid i forveien snakkes det om antrekk, og så er det all praten etterpå. For dem som har få eller ingen venner, blir halloween ikke bare en dag med utenforskap, men en lang periode hvor de føler seg utenfor.

Tar med barna og reiser bort

Oudmayer har vært i kontakt med foreldre som lurer på hva de skal finne på med barna som ikke er invitert noe sted.

Flere tar dem med og reiser bort på halloween-kvelden, så de skal slippe nedverdigelsen det er å se at andre unger, som ikke har inkludert dem, ringer på døren.

– Jeg hører også historier om familier som har forsøkt å være proaktive ved selv å invitere, men som opplever at ingen takker ja, fordi de allerede har etablerte tradisjoner med «sine», forteller Oudmayer.

Fellesarrangement

Det finnes likevel eksempler til etterfølgelse, forteller Oudmayer, og trekker frem skoler og foreldregrupper som organiserer et felles arrangement for alle barna på trinnet eller skolen.

Korsvoll skole i Oslo er én av dem. Her stiller skolen med lokaler til disposisjon for foreldre som ønsker å arrangere halloweenfest for hele klasser.

– Halloween er blitt enda en arena hvor elever kan føle seg utenfor hvis ikke vi voksne tar ansvar, sier rektor Kathrine Malme.

Hver høst inviteres klassekontaktene til møte, hvor regler og forventninger rundt det å skape trivsel og et godt klassemiljø diskuteres. Her oppfordres det til at invitasjoner inkluderer alle; enten alle guttene, alle jentene eller hele klasser.

– Vi kan selvsagt aldri garantere at ingen føler seg utenfor, men vi er opptatt av å signalisere hvor viktig det er at alle barna er inkludert på slike dager. Det har foreldrene vært positive til, forteller Malme.

Her er Kristin Oudmayers tips til hvordan inkludere alle barn på halloween:

1. Arranger sammen med andre foreldre

– Ta kontakt med andre foreldre for å høre hva de har planlagt for halloween, og hør om det er mulig å arrangere noe sammen. Dette bør gjøres i god tid, så sannsynligheten for et positivt utfall blir større.

2. Snakk med andre foreldre om at ditt eget barn ikke har noen å være sammen med

– Foreldre bør selv ta kontakt med andre foreldre. Der det er vilje, er det alltid plass til noen flere rundt halloween-bordet.

3. Inviter med andres barn

– Hør med eget barn om det vet om noen som ikke er invitert. Hvis de ikke vet, kan de godt bes om å forhøre seg litt. Det er viktig å gjøre ungene bevisste på at det ikke er en selvfølge at andre gleder seg like mye, og at de kan bidra til at flere gleder seg.

4. Snakk med foreldrene bak invitasjonen

– Dersom ditt eget barn får flere invitasjoner, kan det være verdt å kontakte foreldrene for å høre om andre har takket ja, og på den måten forsikre seg om at de som inviterer, ikke selv blir stående uten noen som kommer eller uten et sted å være.

5. Ikke la barnet være for eksklusive i sine valg

– Får barna bestemme selv, vil de trolig kun velge å være sammen med bestevennene sine. Her må foreldre tørre å utfordre barna, utvide perspektivene deres og samtidig forklare hvorfor det er viktig og riktig å inkludere en i klassen eller nabolaget som de ellers ikke er mye sammen med.

