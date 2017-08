Nå er det høysesong for disse

Sommerferien er over og barna er igjen samlet i barnehager og på skoler. Like sikkert som at høsten er på vei, er det at hodelusen for alvor gjør sitt inntog.

Denne uken avholdes årets andre kampanjeuke mot hodelus – en felles dugnad for å sjekke om barna har hodelus og på den måten unngå spredning.

Folkehelseinstituttet oppfordrer landets barnehager og skoler til å delta i aksjonen og skriver på sine nettsider at dersom sjekk og behandling for hodelus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid.

OM HODELUS Hodelus (Pediculus capitis) suger blod i hodebunnen hos mennesker. De er avhengige av menneskeblod for å overleve, og lever kun på mennesker.

Lusene er gjennomsiktig grå, brune eller svarte, noen ganger også røde, om de nylig har sugd blod. Voksne lus er to-tre mm lange. Eggene er godt festet til hårstråene og er 0,8 med mer lange, enten gulhvite og gjennomsiktige med innhold eller papiraktige hvite etter at de er klekket.

Hodelus kryper fra hode til hode ved nærkontakt. For å unngå gjensmitte er det derfor viktig at alle i omgangskretsen som har lus behandles samtidig.

Hodelus suger blod minst fem ganger i døgnet. Den kan ikke overføre bakterier eller virus.

Kløe i hodebunnen er et vanlig tegn på hodelus. Lusas spytt inneholder stoffer som, når de kommer inn i huden, utløser kløe. Det er imidlertid ikke alle med lus som opplever kløe.

Et annet symptom på lus er sår og infeksjoner i hodebunnen som følge av opprevne lusebitt.

Et svart pulver, luseavføring eller tomme lusehuder, kan man av og til oppdage på hodeputen eller kragen. Kilde: Folkehelseinstituttet

Her viser helsesøster Silje Taranger Skjoldal hvordan du oppdager hodelus:

Slik blir du kvitt hodelus

Vi har tidligere bedt direktør ved avdelingen for skadedyr ved Folkehelseinstituttet, Preben Ottesen, gi råd til hvordan bekjempe hodelus på beste måte.

Her er hans beste tips:

Ved sjekk i tørt hår kan personen du grer med lusekam lene seg med hodet bøyd fremover, over en vask, badekar eller et annet hvitt underlag. Men lusa smetter fort unna kammen i tørt hår.

I vått hår er det tyngre å gre, men lusa vil bli ubevegelig og lettere å få med ut på lusekammen. Tørk av kammen på et stykke hvitt tørkepapir mellom hver kamføring og sjekk om lusene etter noen minutter begynner å bevege seg igjen på papiret.

Steriliser kammer og børster ved koking/frysing for ikke å spre smitte til andre i familien.

Finner du lus, velg legemidler med virkestoffene malation eller ikke-legemiddelet dimetikon. Mot permetrin (Nix-sjampo) er det mye resistente lus.

Kun familiemedlemmer som har påvist levende hodelus skal behandles. Dette er fordi det alltid er en liten fare for bivirkninger ved bruk av medikamentene.

Omgangskrets bør sjekkes for lus jevnlig i de neste to til tre ukene.

Lus smitter ikke fra miljøet. Det er en myte at de smitter fra puter, kosedyr, etc. Det er direkte hode-til-hodekontakt som er smittemåten.

Følg bruksanvisningen nøye.

Man blir ikke smittet på grunn av manglende hygiene. Lus trives faktisk best i rent hår.

Finner du levende lus etter behandling, kan følgende ha skjedd:

Behandlingen er ikke utført korrekt. Les bruksanvisning nøye en gang til.

Det kan være ny smitte. Finner du voksne lus på to-tre mm er dette tegn på gjensmitte.

Lusene er ofte resistente mot permetrin, hør med apoteket og velg et annet virkestoff.

OM LUSESPREDNING I BARNEHAGE OG SKOLE Må barnet sendes hjem fra skole/barnehage hvis man oppdager at barnet har fått lus? Nei, det er ikke nødvendig å sende barnet hjem da det trolig har hatt lus i lang tid, gjerne flere måneder. Flett gjerne håret eller benytt et tørkle, lue eller annet tettsittende hodeplagg for å redusere smittefaren. Når kan barnet begynne på skolen/barnehagen igjen? Barnet skal begynne på lusekur så fort som mulig. Dagen etter den første kuren kan barnet sendes til barnehage/skole. Må skolen/barnehagen stenge? Nei, det er ikke nødvendig å gi undervisningsfri for berørte klasser eller stenge avdelinger i barnehagen. Kroppsøvings- og svømmetimene kan også gå som normalt. Skal helsesøster sjekke og behandle alle på skolen for lus? Nei, det er foreldrenes ansvar å sjekke og behandle barna for lus. Helsesøster skal være tilgjengelig for råd og veiledning. Hun kan eventuelt hjelpe til med behandling hvis pårørende ikke viser vilje til å bli kvitt hodelusa. Hva bør skolen/barnehagen gi av informasjon til hjemmet? Det er lurt å dele ut et faktaark om hodelus og behandling til den berørte klassen/avdelingen eller hele skolen/barnehagen. Barna bør også informeres om hvordan lus smitter. Identiteten til barna som har hodelus skal ikke oppgis av skolen/barnehagen. Har foreldre plikt til å opplyse om at barnet er smittet av lus? Nei, men det er i alles interesse at skolen/barnehagen, og spesielt foreldre til nære skole- eller fritidsvenner, får vite når et barn har hodelus. Sannsynligvis er også noen av vennene smittet, og barnet kan raskt bli smittet på nytt etter at det har tatt lusekur. Må klær og annet personlig utstyr tas med hjem dersom det oppdages lus på barn i barnehagen eller skolen? Nei, det unødvendig å ta med dette hjem siden smitte fra slike gjenstander er svært usannsynlig. Kilde: Folkehelseinstituttet

Alle kan få lus

Apoteker ved Boots apotek, Inger Johanne Kjelsen, sier hodelus kan forekomme overalt; i alle familier, i alle typer hår og i alle aldre.

– Den gamle myten om at huset må rundvaskes, og sengetøy fryses når man oppdager lus, stemmer heller ikke. Så snart hodelusen er borte fra hodet, svekkes og dør den raskt, sier hun.

Dersom man finner hodelus, anbefaler Kjelsen at man gjennomfører behandlingen så snart som mulig, samt informerer skole, barnehage og øvrig omgangskrets.

Les også disse sakene om lus:

Deler av artikkelen er publisert tidligere, men er tatt frem igjen til nye lesere.

Ønsker du å få med deg lignede saker? Vi har en egen Facebook-gruppe og Twitter-profil for Familie og oppvekst.