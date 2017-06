Ny forskning: Spedbarn bør ut av foreldrenes soverom etter seks måneder

Barn som deler soverom med foreldrene sover både mindre og dårligere, og bør derfor legges på eget rom etter seks måneder.

Det viser en ny studie publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Pediatrics, og som også er gjengitt i forskning.no.

I undersøkelsen kommer det frem at barn som sov alene fra de var fire måneder gamle, sov uavbrutt 45 minutter lengre enn barn som sov sammen med foreldrene. Da barna var ni måneder gamle, sov de i gjennomsnitt en time og 40 minutter lengre enn de andre barna.

OM UNDERSØKELSEN 279 amerikanske mødre deltok i den kvantitativen studien. Mødrene rapporterte selv om deres barns sovevaner og besvarte spørreskjemaer da barnet var fire og ni måneder gammelt. Mødrene svarte på spørsmål om hvor lenge barnet sov, om det var sammen med foreldrene eller på eget rom, hvor ofte de våknet, eventuelle måltider i løpet av natten og om barnet sov godt eller dårlig.

– Søvnmangel kan føre til fedme

Forskerne understreker at det er mest forsvarlig å la spedbarnet sove i egen seng på foreldrenes soverom det første halve året, fordi risikoen for krybbedød er størst i dette tidsrommet. Landsforeningen for uventet barnedød anbefaler det samme.

Etter denne perioden bør imidlertid babyen ut av foreldrenes soverom for å sikre best og mest mulig søvn for både små og store, konkluderer forskningen.

– Når spedbarn får for lite søvn, kan det føre til overvekt og fedme samt problemer med å sove senere i livet, skriver lege og forsker ved Penn State College of Medicine i USA, Ian Paul, i en pressemelding.

Barn har stort potensial til å sove alene, bare vi voksne lar dem gjøre det

Støtter forskningen

Nina Misvær er førstelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), helsesøster og forfatter bak boken «Sove hele natten». Hun støtter den amerikanske forskningen.

– Barn har stort potensial til å sove alene, bare vi voksne lar dem gjøre det, sier hun og fortsetter:

– Mange foreldre tror det er meningen at barn skal sovne med et smil om munnen, men slik er det ikke nødvendigvis. De er grinete og urolige før de sovner, det betyr bare at de er trøtte. Det er deres måte å vise følelser på og er ikke galt i det hele tatt. Tvert imot; det er helt naturlig.

Lær barnet å sove alene

Misvær er opptatt av å lære barn å sove alene før de blir åtte-ni måneder. Da kommer nemlig separasjonsangsten og det hele blir fort mye vanskeligere, mener hun.

– Barn utvikler seg fra uke til uke og skjønner mer og mer. Når de etter hvert kan de reise seg i sprinkelsengen og rope etter mamma, er det ikke like lett å separere seg fra dem.

Hun viser til norske studier som påpeker at barn som våknet ofte om natten eller sov lite, hadde høyere risiko for å utvikle emosjonelle eller adferdsmessige vansker som angst, depresjon og aggresjon ved femårsalderen.

– Barn sover best på eget rom

Barnesykepleier, helsesøster og forfatter bak boken «Sov godt», Karin Naphaug, er av samme oppfatning:

– Jo lengre de ligger på samme rom som mor og far, dess verre blir det å få dem i egen seng. Dessuten vil det som regel ha flere oppvåkninger i løpet av natten fordi de vet at foreldrene er i nærheten og gjerne vil komme over i deres seng.

Naphaug er forsiktig med å anbefale et konkret tidspunkt, men har et generelt råd:

– Hvis barnet har mange oppvåkninger i løpet av natten og vil ha pupp eller flaske – samtidig som det har begynt med fast føde, kan det være lurt å legge barnet på eget rom.

Alternativer til eget barnerom

Det er slett ikke alle som har nok plass hjemme til å gi barnet et eget rom. Det finnes likevel alternative løsninger, mener ekspertene:

– Dytt barnesengen så langt fra foreldresengen som mulig for å få mest mulig avstand, råder Naphaug.

– Bruk en skillegardin eller et skjermbrett mellom deres og barnets seng. Da ser ikke barnet foreldrene når det våkner, og det gir dessuten rom for mer privatliv for mor og far. Barnet kan eventuelt dele rom med søsken, tilføyer Misvær.

Noen tips for å venne barnet til å sove på eget rom

Sov i et annet rom:

I en overgangsfase kan foreldrene legge seg alene i et annet rom for å venne barnet til å sove alene på soverommet.

Ikke legg deg sammen med barnet når det våkner:

Når barnet våkner om natten er det lurt at mor eller far legger seg på en madrass ved siden av sengen til barnet – i stedet for at barnet kommer opp i sengen til foreldrene eller motsatt.

Ikke ta barnet opp av sengen:

Gå ut og inn av barnets soverom for å tydeliggjøre at du er til stede. Fortell barnet at du er i nærheten, men unngå å ta det opp av sengen.

Sitt minst mulig på sengekanten:

Ta lesestunden i sofakroken før dere går inn på soverommet, og la sengen være forbeholdt soving. Da forventer ikke barnet en lang kosestund på sengekanten før det skal sove.

Barnefar bør stå opp:

Pappa er ikke mat på samme måte som mamma, enten det er flaske eller pupp. Når man skal venne barnet av med å spise om natten, må man forvente at det vil våkne, men er det far som kommer inn og tilbyr vann, vil barnet bli skuffet. Første natten vil barnet kanskje gråte, men sannsynligvis vil det venne seg til dette fortere enn du tror.

Kontakt eventuelt helsestasjonen:

På helsestasjonene sitter det søvneksperter som hjelper deg gratis. Ta kontakt med helsesøster og få et individuelt opplegg. Hvis det viser seg at det ikke fungerer, tar du kontakt igjen slik at planen kan justeres etter behov.

Kilde: Nina Misvær

Ønsker du å få med deg lignede saker? Vi har en egen Facebook-gruppe og Twitter-profil for Familie og oppvekst.