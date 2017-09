Parterapeuter om fotballsesongen: – Bli enige om tidsbruken

Den engelske fotballsesongen har så vidt startet, og både Champions League og Premier League varer til langt utpå våren.

For fotballentusiaster betyr det timevis med TV-titting i sofaen eller på puben, og for en partner som ikke deler samme interesse kan det være utfordrende å ha forståelse for ønsket om å se toogtyve svette spillere løpe etter en ball på en stor gressmatte.

Ulike prioriteringer

– Det er når interessen tar overhånd, når den ene av partene opplever at den andre prioriterer interessen fremfor paret, at ting blir vanskelig, sier høyskolelektor og parterapeut ved Samlivshelse i Bergen, Nina Vahl Sletteland.

Hun fortsetter:

– Vi har alle behov for å være trygg i relasjonen, trygg på at den andre er der for deg når du trenger det. Når interessen – eller fotballen – oppleves å komme foran paret, har man et problem.

Også parterapeut ved Institutt for Psykologisk Rådgivning, Johanne Rogndal, erfarer at fotball er et tema i terapirommet:

– Ja, dette har jeg hørt før. Det kan være utfordrende for den andre parten dersom man ikke deler den sterke interessen for fotball – blant annet fordi det er vanskelig å forstå hvilke store emosjonelle svingninger som settes i gang hos fotballelskeren i forbindelse med kamp.

Kan føre til sjalusi

Både Rogndal og Sletteland forteller at den ene partners veldige fotballinteresse, kan være noe som frembringer en opplevelse av sjalusi.

– Sjalusi er et reelt problem for en del av parene og noe som må tas på alvor fordi dette kan true paret. I ethvert parforhold er kunsten å være raus med den andre oppbyggende for paret. Å se på samlivet som et felles skaperverk; at begge bidrar med det de har for fellesskapet, er grunnleggende for alle parforhold, sier Sletteland.

Rogndal forklarer at partneren kan oppfatte den andres fotballinteresse som en trussel og frykte tap av tilknytningsbåndet som man deler som par.

– Man kan dessuten føle seg tilsidesatt og betvile partnerens tilgjengelighet. Kanskje kan fotballengasjementet føre til at den ene parten begynner å tvile på om de to har ulike forestillinger om hverdagen og ulike drømmer for deres felles fremtid.

Her er parterapeutenes tips til hvordan unngå at fotballen ødelegger for parforholdet:

1. Ta praten med én gang

– Ingen forhold er statisk; man er hele tiden i bevegelse – enten mot hverandre eller fra hverandre. Når en kjenner selv at det som sies eller gjøres i forholdet er i retning fra hverandre bør en ta tak med én gang. Det betyr ikke at TV-en eller Ipaden slås av, men at den som kjenner på det sier ifra hva en opplever. Tydelighet på hvilke behov en har og hva en opplever som viktig, er nødvendig, sier Sletteland.

– Fotballinteresse kan ta både tid, penger og mental kapasitet. Går det på bekostning av noe annet paret verdsetter i sitt forhold? Vil det gå på bekostning av noe de ønsker seg for fremtiden? En prat om dette kan være nødvendig, mener Rogndal.

2. Ikke plasser skyld på den andre

– Pass på å ikke plasser skyld på den andre, men forsøk å sette ord på hvordan du opplever din situasjon med den andre. Ha troen på at den andre vil deg vel. En partner kan strekke seg veldig langt for at den andre skal få dyrke sin fotballinteresse dersom man er trygg på at det er «oss to uansett», sier Sletteland og fortsetter:

– Jo mer utrygg du er på partneren din, desto vanskeligere er det å strekke seg. Da er det trygghet i forholdet som er utfordringen og kanskje ikke fotballen i seg selv. Det krever imidlertid to for å skape trygghet i en relasjon.

3. Lag en avtale om tidsbruk

– For mange kan det være nyttig å legge en plan for hvordan man kan møtes på halvveien i forkant. Noen synes det kan være nødvendig å sette grenser, for eksempel for hvor lenge det er lov til å være sint eller lei seg etter et tap. Det kan også være grenser for hvor mye penger som skal gå vekk til kamper og reiser utenlands. Dette er ikke lurt å ta opp rett etter at favorittlaget har tapt, sier Rogndal.

Også Sletteland mener det kan fungere å bli enige om hvor mye tid en skal bruke på fotballen og med hverandre.

– Det forutsetter at de snakker sammen og forteller om hverandres behov slik at en kan finne gode løsninger som er godt for paret som en enhet, sier hun.

4. Vær til stede og oppmerksom

De to parterapeutene erfarer imidlertid at det ofte ikke er tidsbruken i seg selv som er problemet, men hvordan man har det når man er sammen.

– Mange forteller at tidsbruken ikke er det viktigste i seg selv, så lenge partneren er emosjonelt til stede når de er i samme rom. Kanskje kan det være lurt å skru av mobilen og legge ned skjermen når man er sammen, sier Rogndal.

– Det kan være nyttig å være oppmerksom på den andres kjærlighetsspråk. Dersom kjærlighetsspråket er gaver, er det kanskje akkurat det partneren ønsker seg nå. Om det er tjenester som er kjærlighetsspråket til partneren din, kan du gjerne strekke deg litt ekstra og gjøre noe for den andre som du vet partneren setter pris på, sier Sletteland.

