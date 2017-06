Personvernekspert: – Ville aldri tatt i bruk Snapchats nye funksjon

Snapchat lanserte for kort tid siden en ny funksjon kalt Snap Map . Ved å ta i bruk telefonens lokasjonsinnstillinger, lar oppdateringen brukerne se hvor venner befinner seg, og hvem de eventuelt er sammen med.

Som bruker kan du imidlertid velge det såkalte spøkelsesmoduset for å hindre at alle eller enkelte venner ser deg på kartet, og det er kun brukerne som har valgt å dele posisjonen med andre som vises.

– Gir andre full oversikt over hvor man er

Eksperter vi har snakket med er skeptiske til den nye overvåkingsfunksjonen.

– Man bør tenke godt gjennom hva det vil si å dele egen posisjon. Man gir andre full oversikt over hvor man er til enhver tid. Dette kan for eksempel si noe om vanene våre, for eksempel hvor vi bor, hvor og når vi jobber og hvem vi besøker. Det kan si noe om vi er sosiale eller sitter mye hjemme, sier juridisk rådgiver i Datatilsynet, Tobias Judin.

Også lektor ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo, Gisle Hannemyr, ser flere problematiske sider ved oppdateringen.

– Dette er enda en applikasjon som ikke tar personvern alvorlig og som innebærer en eksponering av personopplysninger overfor andre. Ikke alle har like god kontroll over hvem disse «andre» er, eller om dette er folk som ikke bør ha denne informasjonen om deg.

Kan se hvor barnet befinner seg

Hannemyr mener det hjelper lite at Snapchat tilrettelegger for at brukerne selv kan bestemme hvem de vil dele lokasjonsdata med.

– Barn og unge er ofte litt ukritiske til hvem de legger til som venn på sosiale medier og at de er relativt inkluderende i hva slags informasjon vennene får. Så selv om det er muligheter her for å begrense tilgangen, er det ikke sikkert alle har den nødvendige dømmekraften til å gjøre det.

Data- og personverneksperten har forståelse for at barn og unge setter pris på enda en måte å være sosiale på, men mener det kan få konsekvenser:

– Det aller verste som kan skje er at folk som forgriper seg på barn og har klart å komme seg inn i vennekretsen til et barn på sosiale medier, kan se hvor dette barnet befinner seg.

– Snakk med barna dine

Hannemyr ber foreldre være ekstra oppmerksomme på den nye oppdateringen.

– Jeg ville selv ikke tatt funksjonen i bruk, og vil foreslå at foreldre tar en prat med sine barn og informerer dem om at det å dele personopplysninger i en vennekrets kan være problematisk og advare dem mot å gjøre det.

Datatilsynet er av samme oppfatning, og mener man må forklare barn hva det innebærer å dele posisjonen og eventuelle konsekvenser av det:

– Barn er sårbare, og i verste fall kan posisjonen misbrukes av andre barn eller av voksne. Hva hvis telefonen til en på vennelisten havner på avveier? Da kan en utenforstående følge deg på kartet. På en annen side, jo eldre barna er, desto større mulighet skal de ha til å bestemme selv hva de ønsker, avslutter Judin.

Slik ser du hvem du deler posisjon med på Snapchat:

På Facebook skriver Kripos følgende:

«Vi råder alle til å gå inn på Snapchaten sin, gjerne sammen med barna og se hvem dere deler din posisjon med.»

De har lagt ved en enkel bruksanvisning til hvordan dette gjøres:

Fungerende kommunikasjonssjef, Ida Dahl Nilssen, sier Kripos ikke ønsker å gå spesielt ut mot Snapchat, men ber folk generelt være obs på hva nye apper og tjenester legger til rette for.

– Man må gå gjennom innstillingene og tenke gjennom hva man legger ut av privat informasjon og om man skal eksponere for alle hvor man er, sier hun og fortsetter:

– Det kommer nye apper og tjenester hele tiden og barn tar gjerne mye raskere enn voksne i bruk alt nytt som kommer. Foreldre må være nysgjerrige og årvåkne på barns nettbruk og snakke om hva som er greit å legge ut og ikke.

