Skal du ta sexpraten med ungdommen din? Slik går du frem

4. «Kan det være lurt å være brisen første gang man har sex?»

Samleie, og andre former for sex, kan være noe som gjør en skikkelig nervøs første gang. Det kan blant annet være frykt for å drite seg ut, at man ikke skal få det til, at det skal gjøre vondt, eller at man rett og slett skal være naken. Det er lett å tro at alkohol kan hjelpe mot nervøsiteten. At hvis du er litt brisen, så vil du tørre mer, slappe av og eventuelt føle mindre smerte. I realiteten er det større ulemper ved å blande alkohol og sex enn «fordeler». Det kan gjøre det lettere å droppe prevensjon, som gir større risiko for kjønnssykdommer og uønskede graviditeter. Fysisk fører alkohol til at du blir mindre tent og at orgasmen kan utebli. Jenter blir mindre våte, og det kan derfor føre til smerter ved samleie. For gutter kan sex i fylla føre til trøbbel med ereksjonen. Det stemmer for så vidt at alkohol gjør at du kan miste hemninger. Sannheten er at det også kan føre til at man tøyer grenser og gjør ting man egentlig ikke har lyst til. Alkohol påvirker også i stor grad evnen til å skjønne om en selv eller den andre vil ha sex, og det er avgjørende for at man skal ha sex med noen.