Slik bevarer dere kjærligheten i en travel småbarnstid

– Kjærlighet er tilknytning og tilhørighet, og er et medfødt behov nesten likestilt med behovet for mat og varme.

Det sier parterapeut Bjørk Matheasdatter. Hun er forfatter av boken Å elske å bli elsket – hvordan ta vare på kjærligheten.

– Det krever noe å være i relasjon med andre. Man må fire litt på egne ønsker og behov, må tåle andres særheter og ting man irriterer seg over. Og man må vise sine egne dårlige sider, fortsetter hun.

I en hektisk småbarnsperiode, er det fort å føle seg utilstrekkelig i parforholdet. Matheasdatter mener imidlertid mange tror det er mer som må til enn det som faktisk er tilfelle.

– Ofte er det små ting som skal til, ting som er overkommelige for de fleste.

Tre spørsmål å svare på hver dag

I nære relasjoner er det lurt å stille seg selv og hverandre tre spørsmål, sier Matheasdatter.

Er du her for meg? Liker du meg? Prøver du å forstå meg?

– Disse spørsmålene er svært viktige, særlig når man får barn. Ofte kan barnet få så mye fokus at du ikke føler at den andre er der for deg. Da handler det om å finne en ny måte å være sammen på, sier hun.

Spørsmålet «liker du meg?» er for mange også knyttet til utseendet.

– Det er stort fokus på kropp i dag, og mange kvinner og menn er misfornøyd med eget utseende. I forbindelse med en fødsel skjer det endringer i kvinnekroppen som kan gjøre kropp til et sårbart emne.

Matheasdatter sier det derfor er viktig å gi hverandre komplimenter og klare å se hvor fantastisk kroppen er som har klart å bære frem et barn.

Glemmer å være kjærester

Sexolog og familieterapeut Thomas Winther, erfarer at det å få barn i mange tilfeller blir en utfordring for parforholdet.

– Problemstillinger knyttet til det å være foreldre blir tatt opp ukentlig i terapirommet hos meg.

Han ser at mange par går fra hverandre i løpet av det første året som foreldre.

– En del går fra å være kjærester til kun være foreldre, og glemmer å ta hverandres følelser på alvor. Særlig mor får en sterk tilknytning til barnet den første tiden, og mange fedre føler nok at de blir stående på sidelinjen og være overflødig.

Matheasdatter erfarer det samme:

– I en periode har mor ofte nok med babyen. Hun tenker kanskje at hun er nær barnet så mye at hun trenger litt tid for seg selv den lille tiden utenom, mens han trenger hennes nærhet og/eller sex. Det kan være vanskelig, og da er åpen kommunikasjon viktigere enn noen gang.

Måten vi snakker sammen som kjærester, gir kjærtegn og tar imot hverandres innspill – det er kjærlighet i hverdagen.

Viktig å forberede seg

Winther anbefaler alle vordende foreldre til å tenke gjennom og snakke om mulige strategier for å bevare parforholdet etter at barnet er født. Han mener par som klarer å opprettholde intimiteten i småbarnsperioden, har mye større sannsynlighet for å bestå som par på sikt.

– Vi vet at mange får en redusert lyst etter svangerskap og fødsel, men som sexolog Esben Esther Pirelli Benestad sier: «Det finnes mye mellom null og knull». Det går an å kose på flere måter, det viktigste er å sørge for å opprettholde den fysiske nærheten.

Han råder foreldre som sliter til å ta tak i problemet så tidlig som mulig.

– I mange parforhold definerer man det å være kjærester med å ha sex og intimitet, og med én gang det forsvinner, føler man seg mer som et vennepar som bor sammen og bare har barnet eller barna som et felles prosjekt.

Mange foreldre føler at de er egoistiske som «setter barnet bort til andre», men hvis mangelen på kjærestetid går på bekostning av parforholdet, er ikke det heldig for barnet heller.

Prioriter kjærestetid

Matheasdatter mener det å skaffe barnevakt en fast dag i uken eller måneden, kan være et godt bidrag i parforholdet.

– Men bytt på å være den som legger planene for kvelden. Finn på noe litt uventet og overrask den andre. Å se kjæresten i en annen situasjon kan få frem gode følelser, sier hun.

Winther er enig:

– Mange foreldre føler at de er egoistiske som «setter barnet bort til andre», men hvis mangelen på kjærestetid går på bekostning av parforholdet, er ikke det heldig for barnet heller. En god investering for parforholdet er derfor også en god investering for barnet.

Matheasdatter mener småbarnsperioden mer enn noen gang krever at man prioriterer det som er viktig for familien og parforholdet.

– Småbarnstiden er travel, så det er kanskje ikke da du skal ta videreutdanning, bytte jobb, pusse opp huset eller gjøre andre ting som krever mye tid og energi.

Flere saker fra Babyverden:

Kjærlighet i hverdagen

Man trenger imidlertid ikke å reise på kjærlighetstur til Paris for å være kjærester, mener Matheasdatter. Hun understreker at det viktigste er å kunne være kjærester for hverandre i hverdagen – også med barna til stede.

– Måten vi snakker sammen som kjærester, gir kjærtegn og tar imot hverandres innspill – det er kjærlighet i hverdagen, sier hun og eksemplifiserer:

– Det kan være så enkelt som at man lytter når en forteller noe fra arbeidsdagen eller fra dagen med babyen eller å se at skittentøykurven flyter over og dermed setter på en vask. Det å la den andre sove kan være en av de viktigste kjærlighetserklæringene vi kan gi hverandre når vi har små barn.

Artikkelen er skrevet i samarbeid med Babyverden. Babyverden eies og drives av forlaget Sandviks AS som holder til i Stavanger.