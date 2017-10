Slik gjør du skiene klare for vinteren

Mange parkerer skiene innerst i boden etter at siste tur i påskefjellet er unnagjort. Og der blir de stående helt til den første snøen faller.

Nå er det på tide å hente de frem og fjerne gammelt klister og støv.

Stein Olav Snesrud (34) fra Furnes utenfor Hamar har vært smører på langrennslandslaget siden 2011, og vet godt hva som skal til for å gå gode ski.

Her er hans ti tips for klargjøring og smøring av skiene.

1. Rengjør skiene

Skiene må rengjøres før de tas i bruk. Alle gammel skismøring og smuss må vekk. Bruk en vanlig skirens. Vask gjerne oppå skiene også. Da blir skiene mye lettere å jobbe med.

2. Husk å merke

Har du målt opp festesone og merket denne, lag nye merker så du vet hvor festesonen starter og slutter. Har du ikke målt opp, dra til en sportsbutikk og få hjelp. Eller bruk et papirark og legg det under skiene slik at du ser hvor festesonen er.

3. Legge glider

Når skiene er rengjort, bør du legge på glider i glidesonene foran og bak. Gjerne en blå glider. Den er mest universal og mest brukt i Norge. Varm den gjerne inn i sålen to-tre ganger. Bruk et smørejern, eller et gammelt strykejern. Men pass på så det ikke blir for varmt. Man kan ødelegge sålen hvis det blir for varmt. La det kjøles ned mellom hver gang.

4. Etterbehandling

Når glideren er på, så bruker du en plastsikling til å fjerne glideren. Så bruker du en børste for å polere. Gjerne en fin stålbørste. Sørg for å skrape av og børste godt, man skal fjerne alt som ligger oppå sålen til man får frem strukturen i sålen. Det skal kun være et tynt lag med glider, som skal ligge som en film over strukturen.

5. Hurtigløsninger

Har du ikke smørejern, finnes det mange fine hurtig-glidere på flaske man kan bruke. Det er også en svamp som følger med som kan brukes til å gni det utover. La det tørke over natten for best holdbarhet. Da slipper man jobben med å varme glideren inn, og for turfolk er det kanskje mest aktuelt.

5. Festesonen

Festesonen rubbes opp ved hjelp av finkornet sandpapir. Da legger du et lag med grunnklister eller basevoks. Smelt gjerne denne inn ved hjelp av smørejern. Da sitter festesmurningen bedre når du legger den på. Også her finnes det gode alternativer på flaske som en hurtigløsning.

6. Pyramide-trikset

Etter at festesonen er klargjort legger du på festesmurning på vanlig måte. Legg tre-fire tynne lag, det er bedre enn å legge en eller to tykke lag. Kork det godt ut i en pyramide-bevegelse. Det skal være mest festesmurning der skien er som høyest (spennet i skien) og minst ved starten eller slutten av festesonen.

7. Riktig rekkefølge

Ny dag, ny tur, men ny temperatur ute. Da er det best å gjenta hele smøreprosessen (se over). Men står du der på parkeringsplassen og skal ut og gå og ikke har mulighet til å smøre om, legg smurning som passer dagens temperatur oppå det som allerede ligger under skiene. Et generelt tips er at den kaldeste smurningen skal legges nederst og den varmeste ytterst.

8. Ski som passer deg

Trenger du nye ski er det lurt å kjøpe i en sportsbutikk der de kan måle opp så du får riktig spenn i skiene. Da er det større sjanse for at du får ski som passer til deg. Det har med kroppsvekten og stivelsen på skiene å gjøre.

9. Lengden på stavene

Mange har kanskje feil lengde på stavene. En grei tommelfingerregel er at stavene ved klassisk skal være 30 centimeter kortere enn kroppslengden, og 20 centimeter kortere ved skøyting.

10. Felleski må også rengjøres

Mange har felleski, men ikke alle er klar over at også de må rengjøres. Fellene under skiene blir fulle av smuss og skitt. Det finnes egne rensemidler for felleski som ikke løser opp limet fellene er festet med. Og så bør man bruke hurtig-glider foran og bak, da blir skituren fin.