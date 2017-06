Slik lager du et feststemt rekelag

Norges farvann byr på verdens beste reker. Og ingenting setter sommerstemningen som reker med den gode sjøsmaken.

Bruk uterommet

Rekelag er mest praktisk ute, og uterommet fungerer også best som stemningsskaper, være seg i bakgården, i hagen eller ved sjøen.

Den friske sommerluften vil sette rammen for en minneverdig aften for gjestene dine. Og praten vil kunne fortsette i sene nattetimer med frisk hvitvin i glasset.

Fersk eller fryst?

Mange får vann i munnen av tanken på rekesmørbrød med majones, sitron og dill.

Rekene kan du gjøre ekstra spennende med en krydret guacamole av avokado. Da moser du avokado sammen med hakket løk og smaker til med krydder.

Marinader med chili og koriander passer også perfekt med reker. Men dill, koriander eller basilikum gjør også rekelaget spennende.

Store fat med rekene setter du i passende avstand på bordet. Ha vannskåler eventuelt våtservietter tilgjengelig, så gjestene får fjernet rester etter rekepillingen.

Får du ikke tak i ferske reker, kan du benytte frosne reker. Tiner du dem riktig, behøver ikke rekene å være kjedeligere enn de ferske. Anbefalt opptiningsmetode for et rekelag er langsom tining i kjøleskap, helst over natten.

Små mengder kan tines på benken hvis de skal spises umiddelbart. Men denne løsningen gjelder bare dersom man i siste liten oppdager at man har glemt å kjøpe inn nok reker. Legg i så fall rekene på serveringsbrett og bruk matpapir over.

Det er også mulig å tine rekene i en stor bolle med kaldt vann i fire minutter, tilsatt litt salt.

Reker og hvitvin

Til reker er hvitvin ofte den foretrukne drikken. Hvitvin passer perfekt som drikke til et vellykket rekelag.

Mange ønsker å unngå for mye sukker og sødme når de skal spise reker. Signatur Series Riesling Trocken er en hvitvin som er fremstilt helt naturlig. Den er ikke tilsatt sukker eller blitt tuklet med, som ved fjerning av tanniner, justering av syre eller alkohol. Og hva passer vel ikke bedre å drikke til naturlige reker enn en naturlig hvitvin!

Ønsker du et alkoholfritt alternativ anbefales en lett, frisk og fruktig hjemmelaget limonade som passer bra til å balansere drikken med den milde rekesmaken. Server den i store mugger, og gjerne kraftige glass med fargerike papirsugerør.

Morsomme innslag

Mens gjestene bringer godt humør, kan du bringe humor og latter til rekelaget.

I Sverige heter den mest populære skalldyrsfesten «kräftskiva», som er deres årlige krepselag , men de har også rekelag.

Naturlige ingredienser for festmoro er her sanghefter og spisse hatter i papp.

De har også humoristiske lappespill som del av festen. Svenskene dekorerer ofte trærne med fargerik papirpynt og papirlykter for å komme i den rette stemningen.

Vil du ha en ekstra morsom fest denne gangen, så hva med å se til Sverige? Der stiller kreps som motiv både på hatter, servietter og smekker. Kanskje innbydelsen til rekelaget også kan ha en reke som motiv? I Sverige er det vanlig at gjestene har med egne reker og eventuelt noe tilbehør.

Så tenk litt på det hvis du ikke vil ha hele ansvaret alene. Godt rekelag!

Oppskrifter med reker:

Avokado med reker

Oppskrift (4 personer)

2 store modne avokadoer

3 ss med majones

3 ss crème fraîche

1 ss finhakket dill

1 ss finhakket stangselleri

200 gram ferdigpillede reker

4 ts saft av økologisk sitron

4 små dillkvaster

Maldon salt

Kvernet pepper

Bland majones og crème fraîche sammen med dill, og stangselleri. Tilsett så sitronsaften og rekene (spar noen reker til pynt). Vend dette godt inn og smak til med salt og pepper. Del avokadoene i to deler, fjern kjernen og behold skallet på. Fordel blandingen likt på de fire delene med avokado. Pynt med noen reker på toppen, ev. litt kvernet pepper og en dillkvast.

Ønsker du mer av rekeblandingen i avokadoen, kan du skrape ut litt avokado med en skje før du legger på blandingen.

Tips: Skal denne forretten/lunsjretten stå litt før gjestene setter seg til bords, må du pensle avokadoen med litt lime før du legger på rekeblandingen. Da unngår du at avokadoen blir brun.

Reker i chiliaiolo

Oppskrift

4 eggeplommer

2 ts dijonsennep

2 ss ferskpresset sitron (helst økologisk)

3 pressede hvitløksfedd

1 ts salt

4 dl solsikkeolje

1/2 chili

1 ss finhakket dill

300 gram ferdigpillede reker

Pass på at alle ingrediensene er romtempererte før du lager reker i chiliaioli. Er de ikke romtempererte kan det lett skille seg.

Visp eggeplommene med sitronsaften og sennepen. Tilsett så hvitløken og saltet og rør det sammen. Hel i oljen forsiktig i blandingen under kraftig pisking. Tilsett chili og dill og rør det godt inn. Tilsett rekene og vend dem inn i chiliaioli.

Spar gjerne noen reker og en liten dillkvist til slutt som du kan pynte med på toppen.

Tips: For at hvitløken og chilien skal gi best mulig smak har den godt av noen timer eller en dag i kjøleskapet før den serveres. Da slipper du blant annet den spisse smaken av hvitløk som oppstår før den har satt seg skikkelig.

Guacamole og reker

Oppskrift

3 modne avokado

1 vårløk, finhakket (ev. ½ rødløk)

1/2 chili, finhakket

1 hvitløksfedd, finhakket

1/2 lime, saften av den

1 ss finhakket koriander

Maldon salt

Kvernet pepper

300 gram ferdigpillede reker

Del avokadoen i to og ta vekk kjernen. Skrap ut avokadoen av skallet og mos den godt med en gaffel. Tilsett vårløk, chili og hvitløken og rør det godt sammen. Smak til med koriander, salt og pepper. Hell over limesaften og bland den godt inn.

Server med godt brød, reker og ev. litt rømme.

Tips: Blir guacamolen litt for sterk kan du fint tilsette en spiseskje med rømme og blande den godt inn.

Artikkelen er laget og levert av kulinarisk.no - matoppskrifter