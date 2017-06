Slik unngår du is- og pølsebonanza i ferien

Sommer er for mange ensbetydende med færre rutiner og mer kos og hygge. Det går fort utover kostholdet til både liten og stor.

– Våre studier viser folks orientering til mat endres veldig når vi kommer til høytid, ferier, fest og merkedager. Generelt er nordmenn blitt veldig opptatt av sunnhet og helse, men når vi kommer til disse dagene snur vi den vanlige innstillingen på hode, forteller Annechen Bahr Bugge på SIFO ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Flere usunne dager

Bugge har forsket på nordmenns spisevaner, og mener en av utfordringene er at mathøytidene brer om seg i tid.

– Produsenter og markedsførere er utrolig dyktige på å lage produkter knyttet til halloween, jul, påske og sommer. Mange av disse produktene er på kollisjonskurs med det helsemyndighetene ønsker at vi skal spise fordi de ofte inneholder mye sukker, salt og fett.

Sommeren legitimerte mer inntak av brus, alkohol og kjøtt. Så kom man til skolestart, fikk dårlig samvittighet og skulle bli sunn igjen

Sommeren er som en lang helg

I en studie måltidsforskeren har gjort, spurte hun hva som skjedde med folks matvaner på sommeren.

– Da svarte mange at de så på sommeren som en lang lørdag. De flyttet middagen ut på verandaen, terrassen, hagen eller i parken, og de grillet mer. Sommeren legitimerte mer inntak av brus, alkohol og kjøtt. Så kom man til skolestart, fikk dårlig samvittighet og skulle bli sunn igjen.

Finn måltidsrytmen mens du har fri

Det finnes imidlertid flere ting man kan gjøre for å unngå de verste fellene gjennom sommeren, sier kostholdsveileder Kristine Kårstad Skjøthaug. Hun har master i ernæring.

Hun mener ferien er en ypperlig anledning til å finne en god måltidsrytme, som igjen er viktig for et sunt kosthold.

– Ferien kan være et tidspunkt å øve, da har man bedre tid. Regelmessige måltider er med på å regulere sult- og metthetsfølelse, og det er enklere å unngå småspising mellom måltidene. Det er også lettere å spise passelige porsjoner når vi passer på å gi kroppen mat med jevne mellomrom, sier Skjøthaug.

Alt med måte

Skjøthaug understreker at det skal være lov å «skeie ut» i ferien, men at det ikke bør være ensbetydende med at alt er lov hele tiden. Flere uker uten regler kan bli vanskelig å snu når hverdagen kommer igjen – særlig for de minste.

– Vi foreldre forstår konseptet ferie og hverdag, men for de små er det vanskelig å følge det rasjonelle i at de har fått sjokoladepålegg på loff hver dag i ukevis og så er det plutselig slutt. De vil protestere, og det må vi som foreldre være forberedt på dersom vi velger å lempe litt på reglene i ferien.

Hun fraråder folk å tenke «svart/hvitt» når det kommer til kostholdet.

– Mellom sunt og usunt har vi en hele skala, vi må ikke oppsøke ytterpunktene. Dersom du har funnet gode vaner i hverdagen som du trives med, kan det være lurt å ta med seg noen av disse inn i ferien, men samtidig gi rom for å flytte pilen litt mot usunt.

Her er ernæringsekspertens mattips i ferien

På restaurant:

– Jeg vil gjerne trekke frem måltidsrytmen her også. Dersom du har fylt på med mat med jevne mellomrom før du kommer til restauranten vil det påvirke valgene dine positivt, sier Skjøthaug.

Det krever viljestyrke å velge et sunnere alternativ eller spise passe mye når man allerede er sulten.

– Når vi går på restaurant skrubbsultne vil vi ofte ha gevinsten, et godt måltid, umiddelbart. I øyeblikket fremstår gjerne typisk usunn mat som en passende gevinst for den rumlende magen, forklarer hun.

Hennes anbefaling er derfor å opprettholde en jevn måltidsrytme gjennom dagen og planlegge for de sunne valgene.

Har du derimot gått i fellen, og kjenner sulten gnage i det du går ut for å spise, har Skjøthaug følgende råd:

Velg et sted du vet serverer sunn mat

Drikk et stort glass vann før du begynner å spise

Begynn med en salat

Be om ekstra grønnsaker til hovedretten

Hold igjen på alkoholen, både for å spare på kaloriene og fornuften

Spis sakte for å gi magen tid til å signalisere til hjernen at du er mett

På farten:

Enten du befinner deg i bilen, en ferge, tog eller fly, kan det være fristende å kjøpe en pølse, hamburger, godteri eller is for å døyve sultfølelsen. Planlegger du imidlertid i forkant, blir det enklere å unngå mat som hverken er sunn eller næringsrik.

– Den gode gamle matpakken skal ikke undervurderes. Dersom du vet at det er vanskelig å få tak i den maten du ønsker å spise, er det lurt å pakke den med, sier Skjøthaug og legger til:

– Det koster mye å ta med familien på restaurant. En primus i veikanten kan lage gode supper, pannekaker eller omelett – og det er en opplevelse.

