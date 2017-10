Økning av barn født under transport: Tiril, Eirik og Kasper ble født i trafikken

Klokken har bikket midnatt den 29. mai i år. En sort bil kjører i stor fart mot sykehuset i Førde. I forsetet sitter høygravide Marianne Furevikstrand (38) og kjenner riene presse mer og mer på.

Den seks mil lange turen tar lenger tid enn det de hadde håpet på denne gangen.

– Først kom vi til en tunnel full av geiter. Mannen min måtte ut og jage dem bort for å komme forbi. Vi kjørte videre, men møtte så på hjort i veibanen som gjorde at vi måtte senke farten. Og da vi skulle ringe føden for å gi beskjed om at vi var på vei, var mobildekningen for dårlig, forteller Furevikstrand.

Omtrent halvveis finner de et område med dekning og ringer 113. Det blir avgjort at ambulanse med jordmor sendes ut for å komme paret i møte på veien. Tett tåke og dårlig sikt gjør imidlertid kjøreforholdene vanskelige for begge. Plutselig kjenner Furevikstrand pressriene.

– Vi stoppet på en parkeringsplass langs veien. Ikke lenge etter kom ambulansen og jeg ble lagt på båre, minnes hun.

I den ellers stille natten, høres et skrik utenfor Nordheitunnelen, 450 meter over havet. Vesle Eirik har kommet til verden og blir lagt på brystet til mamma.

– Det var veldig fint. Et koselig minne i ettertid.

Fødsler utenfor sykehus

I underkant av 60.000 barn kommer til verden i Norge hvert år. Rundt 400 av disse blir født uplanlagt i ambulanser, privatbiler, taxier eller på badegulvet.

Ferske tall som ble lagt frem av Medisinsk fødselsregister onsdag morgen viser at 196 barn ble født under transport i fjor. Det er en økning fra året før, da 103 barn ble født under transport.

2012 2013 2014 2015 2016 På institusjon 59.468 58.462 58.495 58.394 58.545 Hjemme, planlagt 103 115 151 171 163 Hjemme, ikke planlagt 176 173 193 139 176 Under transport 151 145 127 103 196 Annet og ukjent sted 67 81 89 111 22 Nedlagt institusjon 353 9 10 8 2 Utenfor institusjon (under transport, annet/ukjent sted, hjemme, ikke planlagt) 394 399 409 353 394

Tallene viser også at det totale antallet fødsler utenfor institusjon holder seg stabilt på rundt 400.

Sentralisering av fødeomsorgen

Stipendiat Björn Gunnarsson i Stiftelsen Norsk Luftambulanse har ledet et forskerteam som har undersøkt fødsler utenfor sykehus her til lands.

Gunnarsson mener hovedårsaken til de høye tallene er sentraliseringen av fødeomsorgen.

– For om lag 40 år siden var det om lag 160 fødeinstitusjoner i Norge. I dag er det 45. Det er ofte lang reisevei mellom hjem og fødeinstitusjon og risikoen for å føde før man rekker til fødeinstitusjon er derfor større, forklarer han.

Tredoblet dødsrisiko

En annen som har forsket på ikke-planlagte fødsler utenfor institusjon, er Hilde Engjom ved Universitetet i Bergen. Forskningen konkluderer med at dødsrisikoen ved fødsel utenfor fødeinstitusjon er tre ganger høyere enn i fødeinstitusjon.

– Det vi vet er at under en fødsel er det viktig å overvåke at mor og barn tåler fødselsarbeidet. Slik overvåking krever kompetanse, utstyr og egnet rom. Manglende tilgang til overvåking og mulighet til å gjennomføre tiltak, er sannsynligvis en medvirkende faktor til at det er økt risiko for å dø ved ikke-planlagt fødsel utenfor institusjon, sier Engjom.

Hun understreker at Norge har god fødselsomsorg og at dødsfall under eller like etter fødsel er sjelden, men påpeker likevel at risikoen er lavest i fødeinstitusjonene.

OM STUDIEN Forskningsprosjekt «Fødselshjelp i Norge», hadde som mål å undersøke tilgangen til fødeinstitusjoner, hvordan institusjonsstørrelsen påvirker mor og barn under fødsel, samt ulemper og nytte ved sentralisering av fødselsomsorgen. Tok for seg alle fødsler i Norge mellom 1999 og 2009, totalt var det nærmere 650.000 fødsler. Av disse døde 1586 barn under eller like etter fødselen. I fødeinstitusjon ble det målt en dødelighet på 2,5 promille (2,5 barn av 1000). For fødsler som skjedde ikke planlagt utenfor fødeinstitusjon, var dødsraten over tre ganger så høy (8,4 promille).

Fødte utenfor akuttmottaket

24. oktober 2015 på Emblem i Ålesund. Beate Christin Haagensen Nilsen (40) og mannen haster ut i den kalde natten med fødebagen i armene.

I det de kjører av hovedveien og inn til sykehuset, går vannet. Klampen settes i bånn og litt av hekken rives ned når bilen runder den knappe svingen. De stopper rett utenfor akuttmottaket, og mens mannen løper inn for å hente hjelp, kommer hodet til lille Tiril ut.

– Man blir litt tøff i sånne situasjoner, man rekker ikke å bekymre seg så mye eller bli redd, jeg konsentrerte meg mest om å få henne ut. Men man tenker på dem som ikke er like heldig, sier Nilsen.

Fødte i bilen

Heller ikke Caroline Zachariassen (28) fra Bryne i Rogaland rakk å kjenne på redselen da hun ble trebarnsmor 24. januar i år. På vei til sykehuset i Stavanger blir riene tettere og tettere, og i det de passerer Sandnes langs E39, skjønner både hun og mannen at fødselen vil skje i bilen. De rekker så vidt å ringe 113 før Kasper kommer til verden i en avkjørsel.

– Mannen min tok imot ham og fikk ham på brystet mitt. Det var en kaotisk situasjon, men vi følte at vi hadde kontroll hele veien, forteller Zachariassen.

Ti minutter senere kommer ambulansen, og deretter jordmor.

– Da jeg var midt oppi det rakk jeg ikke å bekymre meg, men da Kasper var ute rant tårene og det gikk opp for meg at jeg faktisk hadde født i bilen.

Stor påkjenning

Til tross for at de aller fleste fødselshistoriene ender bra, mener leder i Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup, at tallet på fødsler utenfor sykehus er bekymringsfullt.

– Fødetilbudet for landets familier bygges ned. Dette fører til at flere fødende enn før ikke rekker frem til fødestedet i tide, sier hun og fortsetter:

– Samtidig har Jordmorforbundet dokumentert stor jordmormangel, og bemanningsutfordringene er størst på landets største kvinneklinikker. Flere kvinner i aktiv fødsel blir avvist på døren og sendt til andre fødeavdelinger, eller får ikke komme inn tidsnok ved ønsket fødested, sier hun.

Hun erfarer at det er en stor påkjenning for gravide å måtte føde utenfor institusjon. De fødende forteller at de er redde for at noe skal gå galt med dem selv eller barnet, og de opplever det å være fastspent i bil i sterke smerter uten tilgang til hverken smertestillende eller jordmor som en stor belastning.

– Vi har ikke råd til å sette mor og barns helse i spill med for store avstander og for få jordmødre ansatt både i kommunene og på landets største fødeklinikker.

– Norge har en trygg og god fødselsomsorg

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen, mener det er feil at fødetilbudet i Norge bygges ned.

– Vi har en trygg og god fødselsomsorg. Nyfødt- og mødredødeligheten er svært lav og har vært synkende. Slike beskrivelser som Jordmorforbundet kommer med kan skremme fødende kvinner unødig.

Erlandsen påpeker at antall transportfødsler nærmest er halvert de siste 15 årene.

– Ingen nedgang i ufrivillige fødsler utenfor institusjon

Det reagerer Schjelderup på.

– Det blir feil kun å se på tallene for transportfødsler. Ser vi på alle ufrivillige fødsler utenfor institusjon, inkludert de som foregår hjemme og andre steder, er det ikke en nedgang - tvert imot, sier hun.

Også Engjom reagerer på Helse- og omsorgsdepartementets tallopplysninger:

– Det er ikke faglig eller vitenskapelig grunnlag for å skille transportfødsler fra andre ikke-planlagte fødsler utenfor institusjon. Andelen slike fødsler har vært stabilt høy og uendret de siste ti årene.

